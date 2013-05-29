В Астане рассмотрят проект Договора о создании Евразийского экономического союза

На сегодняшнем заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане предполагается рассмотреть проект Договора о создании Евразийского экономического союза, сообщает БЕЛТА.

По информации Беларусского телеграфного агентства, Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Астане примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. На заседании будут обсуждены перспективы развития основных направлений интеграции, в частности, предполагается рассмотреть проект Договора о создании Евразийского экономического союза.

Ожидается, что стороны также обсудят мероприятия по созданию интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза, проведение согласованной агропромышленной политики, основные ориентиры макроэкономической политики государств - членов ТС и ЕЭП на 2013-2014 годы.

Как сообщал УНИАН, 28-29 мая Президент Украины Виктор Янукович примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, который состоится в Астане (Казахстан).

Как 27 мая сообщил советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам международных отношений АПУ Андрей Гончарук, "главная цель визита Президента в Астану - участие во встрече президентов Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, которая состоится в рамках заседания высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств".

По его словам, в ходе встречи будут обсуждаться вопросы сотрудничества Украины с этим объединением и проекты транснационального характера.