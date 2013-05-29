Сегодня в Астане Украина может получить статус наблюдателя в ЕЭК

Ожидается, что по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане Украина получит статус наблюдателя в Евразийской экономической комиссии, а Киргизия продвинется на пути присоединения к Таможенному союзу.

Об этом сообщает РИА «Новости», отмечая, что Президент РФ Владимир Путин прибыл накануне в Астану с рабочим визитом, чтобы в среду вместе с лидерами Казахстана и Беларуси принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Главными темами встречи станут перспектива создания Евразийского экономического союза и расширение взаимодействия стран-участниц Таможенного союза с Киргизией и Украиной - президенты этих стран Алмазбек Атамбаев и Виктор Янукович также прибыли в столицу Казахстана. Ожидается, что по итогам саммита Киев получит статус наблюдателя в Евразийской экономической комиссии, а Бишкек продвинется на пути присоединения к ТС.

"Основная тема предстоящего саммита - обмен мнениями о ходе реализации договоренности по подготовке Договора о Евразийском экономическом союзе к 1 мая 2014 года. Планируется рассмотреть актуальные вопросы обеспечения функционирования Таможенного союза и дальнейшего развертывания Единого экономического пространства", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Евразийский экономический союз, который планируется создать к 2015 году, должен стать наиболее продвинутой формой экономической интеграции трех государств, которые уже сегодня имеют общую таможенную территорию и чей суммарный ВВП составляет 85% валового продукта СНГ.

По итогам встречи в Астане стороны примут ряд документов по созданию интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли ТС, расширению взаимодействия в сфере статистики, а также Концепцию согласованной агропромышленной политики.

Кроме того, регламент работы евразийской экономической комиссии будет дополнен положением, определяющим порядок проведения международных переговоров и заключения договоров в сфере торговли с третьими странами. Планируется рассмотреть вопрос об участии представителей ЕЭК в переговорах России и Казахстана с Евросоюзом по базовым соглашениям, относящимся к сфере регулирования в рамках ТС и ЕЭП.

Российское агентство отмечает, что диалог стран-участниц Таможенного союза и Украины о расширении экономических связей продолжается не первый год, однако реальных шагов по интеграции пока нет. Киев хочет участвовать в особом формате "3+1", сохраняя при этом возможность для экономического сотрудничества с Евросоюзом. Члены Таможенного союза настаивают на том, что получить все выгоды от сотрудничества с объединением можно только при условии полноценного членства.

К саммиту в Астане сторонам удалось подготовить меморандум об углублении сотрудничества с ЕврАзЭС, который, помимо прочего, предусматривает предоставление Киеву статуса наблюдателя в Евразийской экономической комиссии - основном рабочем органе Таможенного союза. Украина рассчитывает, что документ будет подписан либо непосредственно на встрече, либо сразу после нее.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА «Новости», что работа над документом еще продолжается и будет вестись и на саммите в Астане. В связи с этим он затруднился сказать, когда может быть подписан меморандум.

У Украины самый большой товарооборот со странами ТС - по официальным данным, примерно 38% товарооборота. В частности, за 2011 год товарооборот Украины со странами ТС составил 65,6 миллиарда долларов, а в 2012 году - 63 миллиарда. При таких показателях в Киеве признают, что не могут позволить себе отказаться от сотрудничества с Таможенным союзом. Именно поэтому Украина рассчитывает получить статус наблюдателя, чтобы сохранить существующий объем товарооборота с Россией, Беларусью и Казахстаном, а также оценить плюсы и минусы возможного членства в объединении. При этом Киев намерен осенью подписать с Евросоюзом Соглашение об ассоциации, частью которого будет положение о зоне свободной торговли.

Советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Андрей Гончарук ранее заявил, что страна должна находить баланс в отношениях как с Таможенным союзом, так и с Европейским Союзом. По его словам, статус наблюдателя в ТС позволит Украине выгодно сотрудничать с этой организацией и иметь свободный доступ к нормативно-правовой базе и документам внутреннего пользования этого объединения. Кроме того, Украина, получив такой статус, будет иметь своего представителя в ТС и сможет подавать свои предложения по актуальным вопросам сотрудничества.

Тем временем в Москве призывают не переоценивать значение статуса наблюдателя.

Ранее, в апреле, заместитель главы Минэкономразвития РФ Алексей Лихачев сообщал, что статус наблюдателя позволит Украине присутствовать на открытых заседаниях ЕЭК; в этом смысле взаимодействие (между Таможенным союзом и Украиной) улучшится, но каких-то принципиальных продвижений Украины в интеграционный процесс не произойдет.

Правительство Киргизии официально обратилось с просьбой о присоединении к Таможенному союзу весной 2011 года. Россия, Казахстан и Белоруссия принципиально одобрили намерение Киргизии о присоединении к ТС. В настоящий момент создана рабочая группа, которая занимается согласованием технических моментов для вступления. В общей сложности группе предстоит подготовить более 60 документов. К концу года должна быть подготовлена "дорожная карта"по вступлению республики в это объединение.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев рассчитывает, что республика получит ряд преференций при вступлении в Таможенный союз.

"Озвученная дата вступления Киргизстана в Таможенный союз - 2015 год, эта дата желанная для руководства нашей страны, но пока до этого далеко. Я надеюсь, что до конца нынешнего года будет разработана "дорожная карта" того, на каких условиях Киргизстан будет принят", - сказал ранее Атамбаев.

Вместе с тем он признал, что одного желания республики мало и нужно, чтобы страны-члены Таможенного союза проголосовали за это решение. При этом президент подчеркнул, что при вступлении в организацию республика "просит для себя определенных преференций".