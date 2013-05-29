Анонс на 30 мая

Премьер-министр Украины Николай Азаров ознакомится с работой пункта осуществления габаритно-весового контроля на автотранспорте.

* Состоится совместная пресс-конференция с участием ген.директора ГП МА «Борисполь» Антона Волова и президента авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» Юрия Мирошникова на тему: «Терминал D - год работы. Переход базового авиаперевозчика на обслуживание в терминал D».

* Круглый стол на тему: «Инвестиционный атлас Украины: дорожная карта для инвесторов». Международная консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC) в Украине совместно с Госагентством по инвестициям и управлению национальными проектами Украины проанализируют полученные результаты исследований, базирующихся на основе Рейтинга инвестиционной привлекательности регионов Украины. Участники: В.Каськив, председатель Госинвестпроекта; Э.Кузич, директор по развитию бизнеса PwC Украина, И.Бураковский, председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций. Ожидается, что в работе примут участие: Г.Миранда, эксперт ОЭСР; Г.Хатчисон, зам.директор представительства ЕБРР в Украине; Х.Зукоски, президент Американской торговой палаты в Украине; А.Маркус, делегат немецкой экономики в Украине. Ожидаются выступления руководителей регионов - Топ-5 по рейтингу инвестиционной привлекательности: М.Добкина, председателя Харьковской ОГА; В.Шемчука, председателя Львовской ОГА, А.Шишацкого, председателя Донецкой ОГА, А.Попова, главы КГГА, Д.Колесникова, председателя Днепропетровской ОГА.

* Состоится очередной Всеукраинский Съезд малого и среднего бизнеса. Среди почетных гостей, приглашенных на мероприятие: министр доходов и сборов Александр Клименко, министр финансов Юрий Колобов, министр социальной политики Наталья Королевская, министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов, председатель Комитета ВРУ по вопросам предпринимательства Александра Кужель, глава Госслужбы по вопросам регуляторной политики Михаил Бродский, представители других государственных учреждений и общественных организаций, народные депутаты.

* Состоится ежегодная пресс-конференция ГП «Укрметртестстандарт», посвященную Всемирному дню защиты детей. Тема: «Ради здорового будущего наших детей - безопасную продукцию!». Будут освещены вопросы качества и безопасности продукции детского ассортимента, закупленной в торговых сетях г.Киева.

* 11-30 - в УНИАН состоится круглый стол на тему: «Как выполнить закон Украины об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий». Речь пойдет о саботаже Поручения Президента Украины от 06.12.2010 года «Об обеспечении реализации конституционного права на жилье граждан, которые длительное время на законных основаниях проживают в общежитиях, предназначенных для проживания одиноких граждан или для проживания семей». А также о коррупции в органах местного самоуправления, правоохранительных органах, местных судах, государственной исполнительной службе. К обсуждению проблемы и поиску путей преодоления коррупции приглашены: представители Администрации Президента Украины, народные депутаты Украины, представители Комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики, представители Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, КГГА, депутаты Киевсовета, жители общежитий (​​ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067 834 10 53. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоятся торжественные мероприятия, посвященные Дню работников водного хозяйства. Участие в мероприятиях примут представители АПУ, КМУ, народные депутаты Украины, Минэкологии и природных ресурсов Украины, КОДА, Национальной академии аграрных наук. Во время торжественных мероприятий состоится возложение цветов к памятнику Н.Гаркуше - первому министру мелиорации и водного хозяйства, посещение Музея истории развития мелиорации и водного хозяйства и вручение лучшим работникам ведомственных и других поощрительных отличий.

* Круглый стол на тему: «Является ли электронное правительство панацеей в борьбе с коррупцией и произволом чиновников? Эстонский опыт для Украины». Вопросы: Инновации в сфере регуляторной политики и государственного администрирования предпринимательства. Технологические аспекты; человеческий фактор - лоббисты и оппоненты, кто кого: государство - коррупцию или коррупция - общество? Организаторы: "Киевский пресс-клуб" и НСЖУ в рамках проекта «Перезагрузка. Модернизация общества - европейский выбор». Участники: Сулев Каннике, Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонской Республики в Украине; Роман Винарчук, первый секретарь по экономическим вопросам посольства Эстонской Республики в Украине; Владимир Семиноженко, председатель Госагентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины; Виктор Чумак, председатель Комитета ВРУ по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией; Михаил Бродский, глава Госслужбы по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства, Дмитрий Дубов, зав.отделом Национального института стратегических исследований при Президенте Украины и др.

* Книжный магазин «Е» и еженедельник «Український тиждень» проведут панельную дискуссию на тему: «На кого работает финансово-банковская система Украины». Вопросы: Контролирует ли украинское государство огромные внутренние и внешние валютные сделки, способные подорвать основы самой государственности? Почему все финансовые коллизии в Украине покрыты тайной высшей секретности? Почему система перераспределения финансовых ресурсов работает только в пользу олигархов? и др. Докладчики: Владимир Лановой, доктор экономических наук, президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики (1992 г.), Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков.

* В г. Винница под председательством вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула состоится выездное заседание коллегии Минрегионразвития, строительства и ЖКХ. Коллегия состоится в Винницкой ОГА. Также Александр Вилкул вручит свидетельства на квартиры 24 винницким семьям в новом доме микрорайона «Академический», который построен по Государственной программе «Доступное жилье». После торжеств состоится подход к прессе. Также А.Вилкул проведет совещание по вопросам развития сети центров административных услуг, проверит работу «Прозрачного офиса» в Виннице. На «Винницаоблводоканал» А.Вилкул проведет совещание по вопросам модернизации жилищно-коммунального хозяйства, в частности, сети водоснабжения.

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