ТОП-10 (29 мая)

Украина рассчитывает получить предоплату от «Газпрома» за транзит газа

Украина продлила действие антидемпинговых пошлин в отношении российских минудобрений

Кабмин пока не принял решения о поэтапном повышении акцизов не нефтепродукты

Азаров: газовое соглашение с Россией можно расторгнуть лишь путем переговоров

Украина сама должна решить, как содержать свою газотранспортную систему - Фюле

Евразийский экономический совет поддержал стремление Украины иметь статус наблюдателя

Меморандум о статусе наблюдателя в ЕЭК для Украины подпишут в Минске в пятницу - Янукович

Украина предупредила Россию о снижении закупок газа при нынешних ценах на него

Профицит платежного баланса Украины в апреле вырос почти в 2 раза

Профицит платежного баланса Украины за 4 месяца составил 2,747 млрд долл.

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Украина рассчитывает получить предоплату от «Газпрома» за транзит газа

Украина рассчитывает получить предоплату от российской компании «Газпром» за транзит газа, который будет осуществлен через территорию Украины в страны Европы в 2013 году.

Об этом сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий, отвечая на вопрос УНИАН, намерена ли Украина договориться с «Газпромом» о предоплате за транзит газа.

«Такое в планах есть», - сказал Ставицкий.

При этом он не уточнил, в каком размере может быть осуществлена предоплата.

«Сейчас специалисты считают. Группа во главе с председателем «Нафтогаза» сейчас находится в Москве. Он (глава «Нафтогаза» Евгений Бакулин — УНИАН) сегодня возвращается, и завтра мы сможем прокомментировать», - сказал Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, транзит российского газа через территорию Украины в страны Евросоюза в январе-апреле 2013 года сократился на 18,17% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 25,211 млрд куб. м.

При этом в апреле транзит газа сократился до 5,775 млрд куб. м по сравнению с 6,595 млрд куб. м в марте т.г.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий прогнозировал объем транзита газа через территорию Украины в страны ЕС в 2013 году на уровне 2012 года.

Транзит газа из РФ по итогам 2012 года составил 84,261 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя за 2011 год.

Справка УНИАН. Транзит газа по территории Украины осуществляет дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз», являющаяся оператором национальной газотранспортной системы. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

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Украина продлила действие антидемпинговых пошлин в отношении российских минудобрений

Межведомственная комиссия по международной торговле на своем заседании приняла решение о продлении действия антидемпинговых мер (импортных пошлин, введенных в октябре 2010 года) в отношении импорта нитрата аммония (аммиачной селитры), производимого в Российской Федерации.

Соответствующее решение комиссии опубликовано в газете «Урядовий кур’єр» за 29 мая.

Решение принято на основании обращения ряда отечественных предприятий, а именно – «Азот», «Ривнеазот» и «Концерн «Стирол» (все входят в Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа), а также отчета и выводов Министерства экономического развития и торговли о результатах антидемпинговых мер по импорту в Украину нитрата аммония из Российской Федерации. Срок действия этих мер, как сообщается, подошел к концу.

По мнению членов комиссии, обращение предприятий обосновано, продиктовано стремлением защитить отечественного товаропроизводителя, а уже примененные антидемпинговые меры позволили устранить ряд диспропорций и восстановить конкуренцию на отечественном рынке минеральных удобрений.

«Принимая это во внимание, комиссия приняла решение пересмотреть антидемпинговые меры и продлить срок их действия вплоть до принятия нового решения по этому делу», - сказано в решении комиссии.

Как сообщал УНИАН, в мае 2009 года Украина ввела на 5 лет антидемпинговые пошлины на импорт аммиачной селитры из РФ в размере 11,91%, за исключением ОАО "Дорогобуж" и ОАО "Минерально-химическая компания "Еврохим", которые сотрудничали с Министерством экономики. Для них пошлины были определены на уровне 9,76% и 10,78% соответственно.

В январе 2010 года Межведомственная комиссия по международной торговле приостановила на 3 месяца действие антидемпинговых пошлин. Это стало ответным шагом на продление Россией срока действия соглашения о беспошлинном импорте в страну некоторых видов украинских труб. В мае 2010 года было принято решение пролонгировать это соглашение до 15 ноября 2010 года после того, как Россия согласилась установить квоту на беспошлинный ввоз труб компанией "Интерпайп".

В середине октября 2010 года в Минэкономики состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по международной торговле, на котором шла речь о начале пересмотра антидемпинговых мер по импорту в Украину аммиачной селитры из Российской Федерации. Решение было принято в пользу установления антидемпинговых пошлин.

По данным Госстата, в 2012 году производство азотных удобрений в Украине сократилось к 2011 году на 0,2% - до 2,934 млн тонн.

По данным Минагропрода, для проведения весенне-полевых работ в 2013 году аграрии планируют использовать 966,4 тыс. тонн минеральных удобрений, а для защиты растений от сорняков, болезней и вредителей сельскохозяйственных культур – 29,3 тыс. тонн пестицидов.

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Кабмин пока не принял решения о поэтапном повышении акцизов не нефтепродукты

Правительство Украины пока не принимало никаких окончательных решений о поэтапном повышении акцизов на нефтепродукты, продиктованных необходимостью поиска дополнительных источников финансирования дорожных работ и поддержания дорожного хозяйства Украины в надлежащем состоянии.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, размещенном на официальном сайте министерства.

«Сегодня в средствах массовой информации ведется много дискуссий вокруг вопроса повышения акциза на нефтепродукты. Неудовлетворительное состояние украинских дорог требует немедленного вмешательства со стороны правительства. Вместе с тем, предложения Министерства инфраструктуры (относительно поэтапного повышения на нефтепродукты - УНИАН) находится на рассмотрении в Министерстве финансов. Никаких решений по этому законопроекту ни Министерством финансов, ни правительством на сегодня не принято», - говорится в сообщении.

При этом в Минфине отмечают, что министерство всегда придерживается позиции взвешенного подхода к изменению ставок налогов и акцизов. «Изменение налоговой нагрузки на одну из отраслей экономики требует всестороннего изучения влияния принятия такого решения на состояние других отраслей, на покупательную способность потребителей, динамику «теневого» рынка и на объем поступлений в государственный бюджет. Таким образом, вопрос увеличения ставок акцизного налога на топливо требует тщательного и длительного анализа последствий, что исключает рассмотрение этого вопроса в ближайшей перспективе», - подчеркивают в Минфине.

Как сообщал УНИАН, в марте премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что каждый автовладелец уплачивает 992 грн акцизного налога в год на строительство дорог, за которые можно осуществить ямочный ремонт примерно 5 кв. м дороги, капитальный ремонт - примерно 1,5 кв. м или построить примерно 2,5 см дороги первой категории.

В апреле министр инфраструктуры Владимир Козак заявил о том, что Мининфраструктуры готово подать на рассмотрения правительства и парламента законопроект о повышении акциза на топливо, который на сегодняшний день остается одним из самых низких в Европе. Однако позднее в Мининфраструктуры уточнили, что проект закона является лишь одним из возможных решений вопроса привлечения дополнительных средств для развития автомобильных дорог страны, но отнюдь не единственным.

Акциз на нефтепродукты был введен в 2011 году, до этого действовал транспортный сбор с каждого автовладельца.

Справка УНИАН. С 1 января 2012 года в Украине базовая ставка акциза для бензинов составляет 198 евро за тонну, для дизтоплива с содержанием серы до 0,2% – 98 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы от 0,035% до 0,2% – 75 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы от 0,005% до 0,035% – 68 евро за тонну

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Азаров: газовое соглашение с Россией можно расторгнуть лишь путем переговоров

Газовое соглашение, заключенное с Российской Федерацией предыдущим украинским правительством, можно расторгнуть лишь путем переговоров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время вступительного слова на заседании правительства.

“По мнению экспертов-юристов вследствие предательства предыдущим руководством государства национальных интересов контракт заключен настолько выгодно для России и невыгодно для Украины, что расторгнуть его другим методом, нежели переговорным, не представляется возможным”, - сказал премьер.

Азаров отметил, что представители оппозиции, которые несут прямую ответственность за подписание с Россией крайне невыгодного газового соглашения, распространяют лживую информацию, будто власть не пыталась расторгнуть это кабальное соглашение. Более того, по словам Азарова, оппозиционные политические силы инициируют иск к правительству относительно его бездеятельности.

“Хочу со всей ответственностью заявить, что все три года во время встреч на высшем уровне между президентами Украины и России, премьер-министрами, профильными министрами встречи начинались и заканчивались не чем другим, как требованием пересмотреть заключенный Тимошенко газовый контракт”, - подчеркнул глава правительства. По его словам, на каждой встрече украинская власть отмечает, что эта проблема является главным раздражителем в украинско-российских отношениях.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.

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Украина сама должна решить, как содержать свою газотранспортную систему - Фюле

Брюссель. Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле считает, что Украина сама должна решить, как содержать газотранспортную систему.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил 28 мая на сессии Парламентской Ассамблеи Евро-НЕСТ (ЕС – страны “Восточного партнерства”) в Брюсселе.

“Что касается газотранспортной системы, наше предложение очень хорошо известно. Предложение - принимать участие в трехстороннем или многостороннем проекте для поддержки и улучшения этой системы”, - сказал комиссар.

“И это Украине выбрать лучший путь для того, чтобы сохранить эту систему действующей”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Россия предлагает Украине создать двусторонний консорциум по управлению газотранспортной системой. При этом Брюссель выступил с предложением создать трехсторонний консорциум, чтобы лучше были учтены интересов не только поставщиков и транзитеров газа, но и потребителей.

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Евразийский экономический совет поддержал стремление Украины иметь статус наблюдателя

Евразийский экономический совет поддержал стремление Украины иметь статус наблюдателя в его интеграционных организациях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в Астане Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Украина выразила желание иметь статус наблюдателя в Таможенном союзе единого экономического пространства и в будущем в Евразийском союзе», - сказал Назарбаев, добавив, что сегодня Президенты России, Беларуси и Казахстана поддержали это предложение.

По словам Назарбаева, будут подготовлены соответствующие документы, которые могут быть подписаны на следующем заседании Высшего Евразийского экономического совета.

При этом Назарбаев уточнил, что следующее заседание планируется провести осенью в Москве.

Как сообщалось, сегодня в Астане проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием Президентов Казахстана, Беларуси и России. Главные темы встречи - перспектива создания Евразийского экономического союза и расширение взаимодействия стран-участниц Таможенного союза с Киргизией и Украиной - Президенты этих стран Алмазбек Атамбаев и Виктор Янукович также прибыли в столицу Казахстана.

С 1 января 2012 года на пространстве России, Беларуси и Казахстана заработала новая интеграционная структура - Единое экономическое пространство (ЕЭП). Предполагается, что внутри ЕЭП будет обеспечено свободное перемещение товаров, услуг и капиталов через государственные границы стран-участников. Наряду с образованным ранее Россией, Беларусью и Казахстаном Таможенным союзом ЕЭП должно стать важной вехой на пути к созданию другого более крупного интеграционного объединения - Евразийского экономического союза (ЕАС), идею которого еще в 1994 году предложил казахстанский Президент Нурсултан Назарбаев.

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Меморандум о статусе наблюдателя в ЕЭК для Украины подпишут в Минске в пятницу - Янукович

Меморандум о предоставлении Украине статуса наблюдателя в Евразийской экономической комиссии, которая является исполнительным органом Таможенного союза, будет подписан в Минске в пятницу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор Янукович журналистам после встречи с президентами России, Беларуси и Казахстана, которая проходила в Астане.

Президент сообщил, что дал поручение Кабинету министров Украины подписать соответствующий документ во время саммита СНГ в Минске 31 мая.

Он также отметил, что в Астане было принято политическое заявление глав государств Таможенного союза и Украины.

«Сегодня было принято политическое решение, которое подписали четыре президента, о том, что Украина сделала заявку, а Совет поддержал это решение. О том, что Украина будет наблюдателем в Евразийском экономическом союзе в статусе наблюдателя”, - сказал Янукович.

“Меморандум об участии Украины в Таможенном союзе будет подписан на саммите СНГ в Минске”, - сказал Янукович.

По словам Президента, в настоящем документе будет определен статус Украины, возможность ее представителя в работе Евразийской экономической комиссии, а также возможное участие в заседаниях выше отмеченных органов Президента Украины.

В свою очередь Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что Евразийский экономический союз планирует начать свою работу с 1 января 2015 года. При этом он акцентировал внимание на том, что речь идет об исключительно экономической интеграции.

Говоря о Таможенном союзе, Назарбаев подчеркнул, что он является необходимостью для стран, которые в него входят. «Это ответ на надвигающийся кризис. Казахстан имеет большую границу с Россией. Украина также имеет большую границу с Россией. Наши экономики, наша промышленность, они вышли из Советского Союзе и являются идентичными. В Европу мы можем выйти не со всеми товарами. Зато мы употребляем украинскую продукцию и наоборот”, - сказал Президент Казахстана.

Он считает, что сотрудничество в рамках ТС позволяет странам иметь большую конкуренцию. “Я хочу подчеркнуть еще раз - ни о какой передаче политических функций, которые притесняют независимость государства, надгосударственные органы, не планируются - это чисто экономическая интеграция”, - сказал Назарбаев. В то же время он не исключил, что это возможно в будущем, если страны почувствуют такую необходимость.

При этом Президент Украины добавил, что сегодня увидел то, что практически все решения, которые принимаются на Высшем Евразийском экономическом совете, принимались консенсусом. Такой способ принятия решения предусматривается и во всех других документах, которые касаются Евразийского союза, Таможенного союза и интеграционных организаций России, Казахстана и Беларуси.

Справка УНИАН. ЕЭК создана решением президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в конце 2011 года как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан с возможностью присоединения других стран). Имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения ЕЭК обязательны для выполнения на территории трех стран.

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Украина предупредила Россию о снижении закупок газа при нынешних ценах на него

Украина предупредила Россию, что при существующих ценах на газ будет снижать его закупку, заявил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко в интервью журналистам в Астане в среду, 29 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, он, в частности, отметил: «Мы четко и ясно предупредили российских коллег, что при существующей цене на газ мы будем снижать его потребление, а значит и закупки».

Отвечая на вопрос, существуют ли какие-то договоренности о снижении цены на газ, может ли об этом свидетельствовать то, что Украина снизила объемы закупки и составление баланса, Бойко сказал, что это означает лишь то, что при составление баланса газа Украина выходит из своих государственных интересов.

«Мы будем закупать газа столько, сколько можно, с учетом того, что часть газа мы меняем на уголь», - сказал вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 23 мая утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м.

Согласно документу, поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Также в документе сказано, что в 2013 году добыча природного газа запланирована в объеме 22,049 млрд куб. м. Общий баланс газа на 2013 год составляет 60,06 млрд куб м.

Напомним, что в феврале Украина существенно сократила закупку газа в Российской Федерации, вследствие чего размер оплаты за газ существенно сократился - до 162 млн долл., в то время как в феврале 2012 года НАК «Нафтогаз Украины» заплатил «Газпрому» 1,3 млрд долл. В марте текущего года Украина сократила закупки газа в России из-за нерешенности вопроса о снижении цены на газ.

Средняя цена на импортный газ для Украины в апреле 2013 года уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,36% - до 415,12 долл. за 1 тыс. куб. м с 416,6 долл.

Цена российского природного газа для компании «Нафтогаз Украина» в первом квартале 2013 года с учетом скидки составляет более 406 долларов США за тыс. куб. м.

В 2012 году цена российского газа для «Нафтогаза» составляла: в первом квартале - около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долл., в четвертом - около 430 долларов за 1 тыс. куб. м.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в Государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

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Профицит платежного баланса Украины в апреле вырос почти в 2 раза

Профицит платежного баланса Украины, по предварительным данным, в апреле 2013 года составил 927 млн долл., что в 1,8 раза больше профицита в апреле прошлого года (508 млн долл.)

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Согласно сообщению, дефицит текущего счета в апреле 2013 года, по сравнению с апрелем 2012 года, сократился на 31,1% - до 677 млн долл.

Профицит финансового счета в апреле текущего года, по сравнению с апрелем прошлого года, вырос на 45% - до 1,6 млрд долл.

"Уменьшение дефицита текущего счета сопровождалось значительными поступлениями по финансовому счету, что в результате позволило нарастить международные резервы даже в условиях выплат по кредиту МВФ", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что объем прямых инвестиций (сальдо) в апреле 2013 года составил 417 млн долл.

Как сообщал УНИАН, профицит платежного баланса Украины по итогам января-марта 2013 года составил 1,82 млрд долл. против дефицита 569 млн долл. за аналогичный период 2012 года.

Дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2011 годом – до 4,174 млрд долл.

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Профицит платежного баланса Украины за 4 месяца составил 2,747 млрд долл.

Профицит платежного баланса Украины в январе-апреле 2013 года составил 2,747 млрд долл., в то время как по итогам января-апреля прошлого года дефицит платежного баланса составлял 61 млн долл.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Согласно сообщению, дефицит текущего счета в январе-апреле 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, сократился на 20% - до 2,428 млрд долл.

Профицит финансового счета в январе-апреле текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 74% - до 1,6 млрд долл.

Объем прямых инвестиций (сальдо) в январе-апреле 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизился на 6,1% - до 1,649 млрд долл.

УНИАН