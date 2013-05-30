Конституционный Суд сегодня объявит решение о дате выборов мэра Киева

Конституционный Суд Украины сегодня обнародует решение о дате выборов мэра Киева и столичного городского совета.

Решение будет объявлено в 15.00.

Как сообщал УНИАН, представление 48 народных депутатов об официальном толковании ряда положений Конституции и закона о местных выборах, в частности - о местных выборах в Киеве, поступило в КС в марте.

Инициатором обращения выступила Партия регионов, которая отказывалась голосовать за назначение выборов в столице на июнь 2013 года до заключений КС.

Срок полномочий депутатов Киевсовета, избранных на внеочередных выборах в 2008 году, истекает в конце мая этого года.

Мэр столицы Леонид Черновецкий досрочно сложил свои полномочия еще 1 июня 2012 года. Его обязанности исполняет секретарь Киевсовета Галина Герега.

Очередные местные выборы в Украине запланированы на последнее воскресенье октября 2015 года.