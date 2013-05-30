Советник Януковича: Украине нечего делать в Таможенном союзе на существующих там условиях

Советник Президента Украины Владимир Зубанов выразил мнение, что Украине нечего делать в Таможенном союзе на тех условиях, которые сегодня предлагает Россия.

Об этом Зубанов заявил в эфире «5 канала».

По его словам, вполне вероятным является повторение белорусского сценария.

«Всем понятно - и политикам, и хозяйственникам, что на существующих в Таможенном союзе условиях Украине там нечего делать. Потому что, действительно, в Евразийской комиссии, являющейся исполнительным органом, Россия имеет большинство голосов при принятии любого решения. И есть разные политики или эксперты, которые говорят, что если мы вступаем в Таможенный союз, нам Россия обещает газ по 350 долларов. В действительности, потом будут решать в этой комиссии, сколько газ будет стоить, может, сегодня и 250, а через полгода скажут: ребята, изменилась ситуация – и будет по 450 долларов”, - отметил он.

Зубанов привел пример Беларуси: “ГТС лишились, газ получили более-менее дешевый, прошел один год, и газ для Беларуси сейчас – тяжелое бремя для их экономики, Россия подняла цену, потому что она решает вопрос”.

“Поэтому, конечно, никакого решения о каком-то вступлении в Таможенный союз на тех условиях быть не может», – заявил Зубанов.

Напомним, 29 мая в Астане состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета при участии президентов Казахстана, Беларуси, России, Украины и Киргизстана, на котором рассматривались перспективы создания Евразийского экономического союза и расширения взаимодействия стран-участниц Таможенного союза с Киргизией и Украиной.

По результатам встречи было объявлено, что меморандум о предоставлении Украине статуса наблюдателя в Евразийской экономической комиссии, которая является исполнительным органом Таможенного союза, будет подписан в Минске в пятницу, 31 мая.

Как сообщил Президент Украины Виктор Янукович журналистам, в Астане было принято политическое заявление глав государств Таможенного союза и Украины.

«Сегодня было принято политическое решение, которое подписали четыре президента, о том, что Украина сделала заявку, а Совет поддержал это решение. О том, что Украина будет наблюдателем в Евразийском экономическом союзе в статусе наблюдателя”, - сказал Янукович.

“Меморандум об участии Украины в Таможенном союзе будет подписан на саммите СНГ в Минске”, - сказал Янукович.

По словам Президента, в этом документе будет определен статус Украины, возможность ее представителя в работе Евразийской экономической комиссии, а также возможно участие в заседаниях вышеупомянутых органов Президента Украины.

Однако, заместитель генерального секретаря ЕврАзЭС Сергей Глазьев заявил, что статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе, который сейчас только формируется, предоставляется только государствам, желающим войти в это интеграционное объединение.

В частности, он объяснил, что вступить в Евразийский экономический союз Украина сможет после вступления в Таможенный союз. Глазьев отметил, что при этом Украина не сможет принимать участие в аналогичных соглашениях с Евросоюзом. "Мы исходим из того, что, поскольку договорились предоставить Украине статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе, который сейчас только формируется, это означает намерение Украины войти в этот союз. Потому что статус наблюдателя предоставляется только государствам, желающим войти в наше интеграционное объединение", - объяснил заместитель генсекретаря ЕврАзЭС.