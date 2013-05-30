Президент Американской торговой палаты: ТС и интеграция с ЕС - взаимоисключающие вещи

Полноправное членство в Таможенном союзе, объединяющем Россию, Казахстан и Беларусь, и глубокая интеграция с Европейским Союзом – это взаимоисключающие вещи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Американской торговой палаты (АТП) в Украине Хорхе Зукоски, выступая на круглом столе в Киеве.

«Многие считают, что Таможенный союз и ассоциация с ЕС – это не взаимоисключающие вещи. Я считаю, что они все-таки взаимоисключающие, но это мое мнение», - сказал Зукоски.

При этом он объяснил, почему для Украины так важна интеграция с ЕС. «Почему мы так настаиваем на ассоциации с ЕС? Потому что мы видим Украину в ЕС. Мы очень рассчитываем на то, что Украина получит доступ к крупнейшему рынку сбыта», - отметил президент АТП.

Вместе с тем, отвечая на вопрос УНИАН о том, как он расценивает достигнутые на днях договоренности о статусе Украины как наблюдателя в Таможенном союзе, Зукоски подчеркнул: «Сказать по правде, я не видел, какие именно договоренности достигнуты. Слухов много, но их трудно комментировать. Однако мы стоим на том, что движение в сторону ассоциации с ЕС и зоны свободной торговли, позволяющее украинским компаниям выйти на крупнейший рынок сбыта, – это то, что нужно и важно».

При этом Зукоски не исключил возможности экономического сотрудничества Украины со странами Таможенного союза. «Никто не запрещает развивать сотрудничество на традиционных рынках. Кооперация с Таможенным союзом имеет, бесспорно, смысл. Но надо дождаться конкретики, о какой именно кооперации идет речь», - резюмировал президент АТП.

Как сообщал УНИАН, 29 мая лидеры стран Таможенного союза (России, Казахстана и Беларуси) приняли ряд документов по углублению экономической интеграции, в том числе с Киргизией и Украиной. По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане (Казахстан) была достигнута договоренность о принятии двух меморандумов - с Украиной и Киргизией об углублении взаимодействия между Евразийской экономической комиссией и этими странами.