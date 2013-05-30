Анонс на 31 мая

* Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак посетит Черниговскую область, где ознакомится с работой ЗАО «Черниговский автозавод» и пообщается с работниками предприятия, а также посетит областной Центр социальной реабилитации детей-инвалидов. В.Рыбак также встретится с представителями органов местного самоуправления и руководством местных органов исполнительной власти, предприятий, учреждений, организаций области и журналистами.

* Состоится форум Forbes «Успех в ритейле», посвященный вопросам розничной торговли.

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Возможность избежания коррупции в структурах «Зеленстроя» на благо украинцев». Участники: почетный президент Союза производителей посадочного материала Украины Владимир Разумовский; Анатолий Кушнир, доцент кафедры ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства Нацуниверситета биоресурсов и природопользования Украины, председатель правления Ассоциации «Деревья - наши друзья», почетный член Международного Общества Исследования и Охраны Деревьев; координатор проекта «Конфликты и законы» Оксана Котомкина. Приглашены: начальник ГУ контроля за благоустройством КГГА Сергей Садовый, директор департамента благоустройства министерства ЖКХ Украины Александр Игнатенко, представители Зеленстроя Киева. История с драгоценными и «липовыми» киевскими каштанами подтолкнула украинское сообщество к размышлению над одной из коррупционных схем, которая успешно реализуется отечественными чиновниками. На поверхность выплыло немало подобных прецедентов, ведь, уже традиционно, чиновники, игнорируя экологические нормы, законодательство и распоряжения КМУ, тратят средства на озеленение городов Украины по своему усмотрению. О проблемах в структуре озеленения Украины, возникших благодаря разветвленной коррупционной деятельности муниципальных чиновников, о том каким образом они повлияли на упадок отечественной отрасли декоративного растениеводства по сравнению с отраслью стран ЕС, о существующих нормах и правилах, которые представители Зеленстроя не выполняют и возможности влияния на эти процессы министерства ЖКХ во время пресс-конференции расскажут специалисты отрасли. Будет анонсирован механизм по минимизации коррупционных схем в области озеленения, который в качестве законопроекта в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение депутатов ВРУ. Ко Дню журналистики каждый из участников пресс-конференции сможет забрать с собой частичку зеленого чуда, которое изначально спасает Землю от экологической катастрофы (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 068 128 11 85, 067 406 12 61.

* Состоится брифинг в рамках 4-го Европейско-Украинского Энергетического Дня. Тема брифинга: «Украинский энергетический рынок: шаги вперед или упущенные возможности?». Организатор: Европейско-Украинское энергетическое агентство и Conference House. Участники: Янеш Копач, директор Секретариата Энергетического Сообщества; Вальтер Треттон, глава отдела энергетики, транспорта и окружающей среды, Представительство ЕС в Украине; Елена Рыбак, зам.председателя Совета Европейско-Украинского энергетического агентства, управляющий директор компании iC clean energy solutions (iC ces) в Украине.

* В Украинском союзе промышленников и предпринимателей состоится презентация книги «Промышленность и предпринимательство Украины». Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, президент ГП «Антонов» Дмитрий Кива, управляющий партнер ООО «Эрнст энд Янг» Алексей Кредисов, ген.директор ОАО «Днепровский завод минеральных удобрений» Павел Мартиянов, президент АО «Оболонь» Александр Слободян, ген.директор ООО «Киев Инвест-Строй» Ольга Селих и др.

* Институт маркетинга морепродуктов Аляски совместно с Посольством США в Украине и ООО «Рыбный мир «ОКЕАНИЯ» в супермаркете «Рыбный Мир «ОКЕАНИЯ» проведут презентацию рыбы, выловленной в водах Аляски. В мероприятии примет участие Рэндал Хэйгер, атташе по вопросам сельского хозяйства Посольства США в Украине.

* Состоится торжественное открытие визового центра посольства Литовской Республики в Киеве. В мероприятии примет участие министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс.

* Пресс-конференция на тему: «Как вернуть к жизни заброшенные промзоны?». Презентация Международного урбанистического воркшопа «Фрунзе 35 - переосмысливаем промзону». В течение 27 - 31 мая в Киеве проходит международный урбанистический воркшоп с участием молодых архитекторов, культурологов, социологов, географов, экономистов, урбанистов из восьми европейских стран, которые работают вместе над созданием концепции ревитализации части заброшенной индустриальной зоны и здания бывшей пивоварни, а позже завода солодовых экстрактов, находящихся в одной из старейших частей Киева, Подоле, по улице Фрунзе, 35.

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