ТОП-10 (30 мая)

Moody's подтвердило негативный прогноз для банковской системы Украины

Украина поднялась на 7 позиций в мировом рейтинге конкурентоспособности

Украина в январе-апреле сократила импорт газа на 20%

Украина сократила импорт нефти в 4 раза

Фонд госимущества готовит к продаже контрольный пакет акций «Донбассэнерго»

«Еврогаз» считает интересной идею Украины создать газовый хаб

Меморандум между Украиной и Таможенным союзом обнародуют после его подписания

Нацбанк предлагает ограничить операции с электронными деньгами до 25 тыс. грн в месяц

Минфин не смог продать валютные ОВГЗ на внеплановом аукционе

Объем реализации промпродукции в Украине за 4 месяца составил 370,7 млрд грн

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Moody's подтвердило негативный прогноз для банковской системы Украины

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило прогноз для банковской системы Украины на негативном уровне, неизменном с октября 2003 года.

Об этом агентство сообщает в отчете, опубликованном на официальном сайте.

"Прогноз отражает ожидания рейтингового агентства, что украинские банки продолжат работать в сложной экономической среде, в результате чего качество их активов останется очень низким. Прогноз также отражает ожидания Moody's относительно низкой рентабельности и жестких условий финансирования в 2013 году», - говорится в отчете.

Как полагают эксперты агентства, в течение ближайших 12-18 месяцев операционная среда для украинских банков будет оставаться негативной. Это обусловлено низкими ожиданиями относительно роста экономики с учетом роста ВВП в 2012 году всего на 0,2% за счет снижения внешнего спроса на ключевые экспортные товары Украины, в частности на металл.

С учетом этого агентство прогнозирует, что качество активов украинских банков будет оставаться низким и проблемная задолженность по кредитам в 2013 году будет оставаться на уровне 2012 года, около 35% всех кредитов, под влиянием низких цен на экспорт и недвижимость. По оценкам экспертов агентства, резервы под потери по кредитам покрывают только около 40% всей проблемной задолженности (включая реструктуризированную) на конец 2012 года, что недостаточно для покрытия возможных потерь по кредитам.

«Банки будут в основном прибыльными в 2013 году, но их поступления будут снижаться за счет резервирования по кредитам, снижения маржи и ограниченных возможностей по снижению себестоимости процессов. Чистая процентная маржа снизилась до 4,5% в 2012 г. с 5,3% в 2011 году, и Moody's ожидает продолжения негативного тренда в 2013-м», - говорится в отчете.

Также агентство отмечает, что уровень доверия вкладчиков был неустойчивым в прошлом. Несмотря на постоянный рост депозитов в последние годы, в 2012 году этот рост замедлился, и Moody's ожидает продолжения такого тренда в 2013-м. «Повышение рисков, связанных с текущими счетами, и неопределенность относительно стабильности национальной валюты будут негативно влиять на доверие вкладчиков. К тому же, негативная экономическая среда и снижение доступа к кредитам могут вынудить компании забрать свои средства из банков», - сообщается в отчете агентства.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило рейтинг государственных облигаций Украины до B3 с B2, прогноз негативный. Рейтинг был снижен из-за пересмотра в сторону понижения институциональной устойчивости Украины, из-за недостатка внешней ликвидности, повлекшего увеличение валютных рисков, а также из-за ухудшения экономического прогноза по Украине.

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Украина поднялась на 7 позиций в мировом рейтинге конкурентоспособности

Украина в 2013 году поднялась на семь позиций в рейтинге конкурентоспособности – до 49-го места с 56-го, разместившись между Колумбией и Венгрией, сообщил Институт развития менеджмента швейцарской бизнес-школы (IMD) в ежегодном отчете World Competitiveness Yearbook 2013.

В этом году Институт присудил Украине индекс конкурентоспособности на уровне 54,2.

В прошлогоднем рейтинге IMD Украина поднялась на одну позицию, чему поспособствовало снижение рейтинга Греции, которая опустилась с 56-го до 58-го места, пропустив Украину и Хорватию.

Соседние страны Польша и Россия также повысили свой рейтинг. Польша поднялась на одну позицию - до 33-го места с 34-го, а Россия поднялась на шесть ступеней до 42-го места с 48-го.

Согласно отчету, в рейтинге участвует 60 государств, среди которых лидируют США, Швейцария, Гонконг, Швеция, Сингапур.

Справка УНИАН. Институт развития менеджмента швейцарской бизнес-школы (Institute of Management Development, IMD) - ведущий в Европе Институт менеджмента, базирующийся в Лозанне (Швейцария). Центр ежегодно публикует результаты глобального исследования конкурентоспособности стран мира - The World Competitiveness Yearbook, которое проводится с 1989 года в содружестве с исследовательскими организациями по всему миру.

Под конкурентоспособностью страны Институт менеджмента понимает способность национальной экономики создавать и поддерживать среду, в которой возникает конкурентоспособный бизнес.

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Украина в январе-апреле сократила импорт газа на 20%

Украина в январе-апреле 2013 года сократила импорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 19,7% - до 8,552 млрд куб. м. Об этом сообщается в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

По данным Минэнергоугля, в апреле 2013 года импорт газа уменьшился по сравнению с апрелем 2012 года на 29,4% - до 1,482 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м.

Поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

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Украина сократила импорт нефти в 4 раза

Украина в январе-апреле 2013 года сократила импорт нефти в 4 раза - до 176,2 тыс. тонн по сравнению с 754,4 тыс. тонн за аналогичный период 2012 года, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Украины за указанный период сократились на 45,7% по сравнению с январем-апрелем 2012 года - до 1,019 млн тонн.

Переработка нефтяного сырья на отечественных НПЗ и Шебелинском ГПЗ в январе-апреле текущего года сократилась на 49,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,026 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует до конца текущего года выйти на объем нефтепереработки до 1 млн тонн в месяц.

По данным Министерства доходов и сборов, Украина в апреле 2013 года сократила импорт нефти (в денежном выражении) по сравнению с мартом в 2,5 раза — до 12,862 млн долл с 31,637 млн долл.

В Украине действуют шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

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Фонд госимущества готовит к продаже контрольный пакет акций «Донбассэнерго»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) начал подготовку к продаже 60,77% акций одной из крупнейших в Украине энергетических компаний – «Донбассэнерго», сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

Напомним, ранее председатель Фонда госимущества Александр Рябченко заявил, что ФГИУ планирует вылучить суммарно в 2013 году от продажи госпакетов акций двух энергогенерирующих компаний - «Центрэнерго» и «Донбассэнерго» не менее 2 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Донбассэнерго» за 9 месяцев 2012 г. увеличило чистую прибыль в 6 раз – до 305 млн грн.

В конце декабря 2012 года компания «Донбассэнерго» привлекла у «Ощадбанка» кредит на 460 млн грн. В начале февраля 2013 года компания выразила намерение привлечь у «Ощадбанка» краткосрочный кредит еще на 385 млн грн.

На данный момент 85,77% акций компании «Донбассэнерго», принадлежащих государству, находятся в управлении НАК «Энергетическая компания Украины».

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«Еврогаз» считает интересной идею Украины создать газовый хаб

В «Еврогазе» считают интересной идею Украины создать газовый хаб. Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявила генеральный секретарь Европейского союза газовой промышленности («Еврогаз») Беате Раабе.

“Если это может быть создано, я считаю, это хорошая идея развивать это направление”, - сказала она.

Генсек «Еврогаза» отметила, что на сегодняшний день газовый рынок Европы очень динамичен и именно поэтому важно думать над организацией рынка в будущем.

“Украина - интересная страна, поскольку она является транзитной страной между Россией и ЕС. И я думаю, что это оправдано для Украины предлагать много идей относительно собственного обеспечения газа и относительно роли как транзитной страны”, - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в начале мая в Брюсселе состоялась конференция относительно развития газового рынка Украины, во время которой, в том числе, обсуждалась идея Министерства энергетики и угольной промышленности Украины о создании в Украине восточноевропейского газового хаба.

Справка УНИАН. "Еврогаз" - международная некоммерческая ассоциация со штаб-квартирой в Брюсселе. Членами "Еврогаза" являются 49 газовых компаний и ассоциаций из 27 стран Европы, в частности, BP, Total, GDF-Suez, ENI, Centrica, «Газпром», PGNiG, E.ON Ruhrgas и другие.

Главными целями деятельности Европейского союза газовой промышленности «Еврогаз» является содействие развитию европейского газового рынка, расширение международного сотрудничества в газовой отрасли, обеспечение интересов европейских компаний в вопросах поставок, продажи и хранения природного газа.

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Меморандум между Украиной и Таможенным союзом обнародуют после его подписания

Меморандум о предоставлении Украине статуса наблюдателя в Евразийской экономической комиссии, которая является исполнительным органом Таможенного союза, предполагается обнародовать после его подписания.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Николая Азарова Виталий Лукьяненко.

“Предполагается, что меморандум будет обнародован после подписания”, - сказал Лукьяненко.

Он также отметил, что меморандум является многосторонним документом и не может быть обнародован по решению одной из сторон.

При этом Лукьяненко подчеркнул, что украинская сторона не имеет причин не обнародовать документ после его подписания.

Как сообщал УНИАН, 29 мая в Астане после встречи с Президентами России, Беларуси и Казахстана Президент Украины Янукович заявил, что меморандум о предоставлении Украине статуса наблюдателя в Евразийской экономической комиссии, которая является исполнительным органом Таможенного союза, будет подписан в Минске 31 мая.

Евразийский экономический союз планирует начать свою работу с 1 января 2015 года.

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Нацбанк предлагает ограничить операции с электронными деньгами до 25 тыс. грн в месяц

Национальный банк Украины (НБУ) предлагает ограничить общую сумму электронных денег по операциям в течение месяца до 25 тыс. грн.

Об этом говорится в проекте изменений к положению об электронных деньгах в Украине, обнародованном на официальном сайте регулятора для общественного обсуждения.

«Общая сумма электронных денег, на которую осуществляются операции в течение месяца, не должна превышать 25 000 гривен, за исключением, когда сумма в 8 000 или больше погашается в течение того же месяца по требованию пользователя”, - говорится в проекте.

Также в этом проекте НБУ предлагает установить перечень банковских услуг с электронными деньгами для клиентов, уточнить требования к агентам эмитентов электронных денег, обязать эмитентов согласовывать правила выпуска электронных денег до начала такого выпуска с НБУ и предоставлять НБУ информацию о своих агентах для ведения реестра.

Как сообщается, проект разработан с целью приведения нормативных документов НБУ в соответствие с нормами действующего законодательства, и его общественное обсуждение продлится до 1 июля текущего года.

Как сообщал УНИАН, объемы платежей через систему электронных платежей Национального банка Украины в 2012 году превысили ВВП более чем в 8 раз, а операции с платежными картами составили более 50% ВВП. Платежный рынок Украины на сегодня представлен системой межбанковских расчетов НБУ (СЭП), национальной системой платежных карт (НСМЭП), шестью карточными платежными системами и многочисленными системами денежных переводов и внутрибанковскими платежными системами.

В мае-июне текущего года Национальный банк Украины намерен утвердить проект постановления об ограничении наличных расчетов, который предусматривает расширение круга лиц, расчеты между которыми не могут осуществляться в наличной форме, а также ограничение предельной суммы проведения расчетов в наличной форме между физическими лицами до 150 тыс. грн.

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Минфин не смог продать валютные ОВГЗ на внеплановом аукционе

На внеплановом аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в иностранной валюте, в четверг, 30 мая, Министерству финансов Украины не удалось привлечь средства в государственный бюджет.

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин предложил инвесторам валютные ОВГЗ, номинированные в долларах США, сроком обращения 2 года и номинальным уровнем доходности 7,75%. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составил 94,6 млн долл. США, при этом Минфин не удовлетворил единственную поданную заявку объемом 2 млн долл. (по номинальной стоимости).

Как сообщал УНИАН, Минфин объявил о проведении внепланового аукциона по продаже среднесрочных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в иностранной валюте, 30 мая.

По состоянию на 30 мая 2013 года, объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 218,579 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 126,869 млрд грн, в собственности банков - 78,507 млрд грн, нерезидентов - 5,046 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

По данным Госказначейства, с начала года до 20 мая в госбюджет от заимствований поступило 62,082 млрд грн (44,096 млрд грн - по внутренним и 17,984 млрд грн - по внешним) при предусмотренном уровне поступлений общего фонда госбюджета на январь-май текущего года в 77,707 млрд грн.

Расходы на обслуживание госдолга за этот период составили 10,293 млрд грн (7,524 млрд грн - по внутреннему и 2,769 млрд грн - по внешнему) при предусмотренном уровне ассигнований из общего фонда госбюджета на январь-май в 13,221 млрд грн. Расходы на погашение госдолга - 24,433 млрд грн (12,861 млрд грн - по внутреннему и 11,572 млрд грн - по внешнему) при предусмотренном уровне ассигнований в 31,665 млрд грн.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).

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Объем реализации промпродукции в Украине за 4 месяца составил 370,7 млрд грн

В Украине объем реализации промышленной продукции в январе-апреле 2013 года в денежном выражении составил 370,731 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, 64,5% реализованной продукции, или 238,967 млрд грн, приходится на перерабатывающую промышленность, 22,7%, или 84,008 млрд грн, - на поставку электроэнергии, газа и пара, 12,3%, или 45,784 млрд грн, - на добывающую промышленность.

Наибольший объем реализованной продукции приходится на Донецкую область - 70,275 млрд грн, Днепропетровскую - 69,749 млрд грн, Запорожскую - 24,328 млрд грн, Луганскую область - 23,413 млрд грн и город Киев - 24,481 млрд грн.

Также сообщается, что оборот (реализация) продукции перерабатывающей промышленности в годовом выражении (апрель 2013 г. к апрелю 2012 г.) не изменился, а по сравнению с мартом 2013 года - вырос на 6,5%. Оборот (реализация) продукции добывающей промышленности в годовом выражении вырос на 9,9% по сравнению с мартом 2013 года - на 0,9%.

Как сообщал УНИАН, объем реализации промышленной продукции в первом квартале 2013 года в денежном выражении составил 272,783 млрд грн. Оборот (реализация) продукции перерабатывающей промышленности в марте 2013 года по сравнению с мартом 2012 года снизился на 7,5%, по сравнению с февралем 2013 года - вырос на 6,9%. Оборот (реализация) продукции добывающей промышленности в марте 2013 года по сравнению с мартом 2012 года вырос на 7,3%, по сравнению с февралем 2013 года - на 13,4%.

УНИАН