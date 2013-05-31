В Минске началось заседание Совета глав правительств государств

Минск . В столице Республики Беларусь Минске началось заседание Совета глав правительств государств - участников СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание проходит в узком составе, затем планируется проведение заседания в расширенном составе — с участием членов делегаций стран-участниц.

Как сообщал УНИАН, участие в заседании Совета глав правительств государств - участников СНГ со стороны Украины принимает премьер-министр Николай Азаров.

Ожидается, что во время визита в Беларусь премьер-министр Украины и председатель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Христенко подпишут Меморандум об углублении взаимодействия между Украиной и ЕЭК, которым предусматривается предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 г.

Ранее правительства России, Казахстана и Беларуси согласовали меморандум о предоставлении Украине статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе трех стран с момента его создания - с 1 января 2015 года.