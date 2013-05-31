Киргизия и ЕЭК подписали меморандум об углублении взаимодействия

Евразийская экономическая комиссия и Киргизия подписали меморандум об углублении взаимодействия. Со стороны ЕЭК документ подписал председатель комиссии Виктор Христенко, с киргизской - первый вице-премьер Джоомарт Оторбаев, передает РИА «Новости».

Договоренность о подписании меморандума была достигнута 29 мая на заседании Высшего евразийского экономического совета в Астане: главы государств Таможенного союза - России, Казахстана и Белоруссии - поддержали намерение Киргизии присоединиться к ЕЭК.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня в Минске пояснил, что Украина и Киргизия будут приглашены наблюдателями в Евразийский экономический союз (ЕАС) с 2015 года.

Он также отметил, что делегации Украины и Киргизии будут приглашаться на все заседания, которые будут проходить в рамках Таможенного союза и ЕврАзЭС. При этом Лукашенко отметил, что делегации двух стран должны будут определиться к 2015 году. "Если они захотят стать членом ЕЭП и Экономического союза (Евразийского экономического союза), то они должны пройти этот путь - подписание документов и соглашений, а также договоренностей к этому времени", - сказал белорусский лидер.

Киргизия сначала получит статус наблюдателя при Евразийской экономической комиссии и других форматах Единого экономического пространства, а затем присоединится к формируемому Евразийскому экономическому союзу. Два дня назад президенты России, Белоруссии и Казахстана окончательно подтвердили, что 1 января 2015 года Евразийский экономический союз заменит ЕврАзЭС. ЕАС должен стать наиболее продвинутой формой экономической интеграции трех государств.

Членами Евразийского экономического сообщества с момента его образования являются пять государств - Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В январе 2006 года был подписан протокол о присоединении к организации Узбекистана. В октябре 2008 года Узбекистан приостановил участие в работе органов ЕврАзЭС. С мая 2002 года статус наблюдателей при ЕврAзЭС имеют Украина и Молдова, с января 2003 года - Армения.

Напомним, ожидается, что сегодня в Минске премьер-министр Украины Николай Азаров и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Христенко подпишут меморандум об углублении взаимодействия между Евразийской экономической комиссией и Украиной.