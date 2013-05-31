Наличие представителя Украины в ЕЭК не отличается от статуса наблюдателя – Азаров

Наличие представителя Украины в Евразийской экономической комиссии, что предполагается Меморандумом об углублении взаимодействия Украины и ЕЭК, который планируется подписать сегодня, практически не отличается от статуса наблюдателя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров на брифинге украинским журналистам.

«Практически это ничем не отличается от статуса наблюдателя», - сказал Азаров.

Он отметил, что представитель Украины сможет принимать участие в заседании рабочих органов Таможенного союза по приглашению.

Азаров также сообщил, что на сегодняшний день еще не определена кандидатура представителя Украины в ЕЭК, на эту должность рассматривается несколько претендентов.

Премьер-министр подчеркнул, что представителем в ЕЭК должен быть, безусловно, экономист, который знает детально всю историю развития отношений Украины с Таможенным союзом. «Конечно, ясно совершенно, что человек, как говорится, с чистого листа здесь абсолютно не подходит. Должен быть человек, владеющий историей вопроса», - сказал Азаров.

Он также отметил, что представитель Украины получит возможность непосредственно начать свою работу сразу же после подписания Меморандума об углублении взаимодействия.

«Даст это (представитель Украины в ЕЭК — УНИАН) очень много. По сути, на предварительной стадии быть знакомыми с теми проектами решений, которые готовятся странами Таможенного союза. Это означает, что мы получим возможность и на дипломатическом уровне, и на уровне руководителей правительств, руководителей государств, обсуждать чрезвычайно важные для нас вопросы торгово-экономических отношений. Вот что это даст. Сейчас, не участвуя в работе этих органов, мы не знаем и вынуждены уже после принятия решений вести труднейшие переговоры с каждой страной в отдельности и договариваться об изменении и корректировки соглашений с учетом наших интересов. В ряде случаев это бывает невозможно — тогда, когда приняты соответствующие решения правительств (стран ТС)», - сказал Азаров.

Он подчеркнул, что для Украины отношения со странами ТС «жизненно важны» и поэтому целесообразнее участвовать в процессе подготовки документов. «Гораздо для нас целесообразнее участвовать (при подготовке документов - УНИАН) на предварительном этапе и подчеркиваю, что для нас взаимоотношения с Таможенным союзом жизненно важны. Не просто чрезвычайно важны, а жизненно важны», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, Меморандум об углублении взаимодействия между Украиной и ЕЭК планируют подписать в Минске 31 мая премьер-министр Украины Николай Азаров и председатель Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко.

Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.

Справка УНИАН. ЕЭК создана решением президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в конце 2011 года как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан с возможностью присоединения других стран). Имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения ЕЭК обязательны для выполнения на территории трех стран.