Анонс на 3 июня

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Открытость и прозрачность деятельности общественных и благотворительных организаций Украины. Результаты конкурса годовых отчетов ОГО за 2012 год». Будут обнародованы результаты голосования годовых отчетов и названы победители конкурса в 3-х категориях: 1-я категория - организации гражданского общества с годовым бюджетом до $ 50 000, 2-я категория - организации гражданского общества с годовым бюджетом более $ 50 000, 3-я категория - организации гражданского общества, которые зарегистрированы и действуют в селах, поселках и малых городах. Победителям конкурса будут вручены призовые сертификаты для оплаты печати (макетирование) годового отчета за 2012 год. На пресс-конференции обсудят пути повышения уровня прозрачности и подотчетности, развития организационной культуры ОГО, уровня доверия общества к деятельности общественных объединений и благотворительных организаций. Участники: Владимир Куприй, исполнительный директор БФ «Творческий центр ТЦК»; Ольга Прохорчук, ассистент по мониторингу, оценке и коммуникациям проекта "Объединяемся ради реформ" (UNITER); Анастасия Гришин, руководитель социальных проектов общественной организации «Женские альтернативы»; Елена Герман, директор николаевского общественного молодежного движения «Пенитенциарная инициатива»; Виктория Бальцер, председатель правления городской благотворительной организации «Фонд общины Вознесенска» и представитель КМУ. (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: (050) 357 62 20.

* 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Пути освобождения Украины от "газовой кабалы": проблемы и возможности расторжения "газового контракта". Речь пойдет о ходе дела в суде по иску экспертов-юристов о расторжении газовых контрактов между "Нафтогазом" и "Газпромом". Участники пресс-конференции аргументировано изложат свою точку зрения о возможности положительного рассмотрения дела в пользу Украины и докажут ложность позиции власти Украины о невозможности расторжения "газового контракта". Участники: народный депутат Украины Олег Канивец, председатель Украинского юридического общества Олег Березюк, кандидат юридических наук Станислав Батрин (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* При поддержке Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности ВРУ состоится круглый стол на тему: «Пути эффективного использования газотранспортной системы Украины: реверс, транзит, создание восточноевропейского газового хаба». Будут обсуждаться актуальные проблемы будущего украинской ГТС, прежде всего что касается ее загрузки и модернизации, большое внимание будет уделено перспективной роли отечественной ГТС в обеспечении безопасности Восточноевропейского региона, объединении украинского газового рынка с газовым рынком европейских стран, а также в диверсификации источников газа в Украину. Планируются выступления руководителей НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Укртрансгаз», отечественных и зарубежных ученых и экспертов, представителей АПУ, Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности ВРУ, СНБОУ, Минэнергетики и угольной промышленности и др. Предполагается участие ряда иностранных посольств. К дискуссии приобщаются иностранные эксперты из других стран в режиме видеоконференции.

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