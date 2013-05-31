ТОП-10 (31 мая)

Минфин выплатил 88 млн долл. купонного дохода по евробондам 2012 года

Минфин в июне планирует провести четыре аукциона по продаже ОВГЗ

США начали расследование относительно пиратства в Украине

Финансирование Пенсионного фонда из госбюджета выросло на 41%

России не нравится, что Евросоюз перетягивает Украину к себе

«Нафтогаз» через суд требует от компании «Газ Украины» 2,2 млрд грн

Меморандум между Украиной и Евразийской экономической комиссией подписан

Представитель Украины в ЕЭК будет работать в Таможенном союзе на постоянной основе

Кожара: Меморандум о сотрудничестве с ТС не носит юридически обязательный

Минфин на внеплановом ОВГЗ-аукционе привлек в бюджет 172,9 млн долл.

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Минфин выплатил 88 млн долл. купонного дохода по евробондам 2012 года

Министерство финансов Украины выплатило 87,750 млн долл. купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа, выпущенным в ноябре 2012 года, сообщает министерство на официальном сайте.

Как говорится в сообщении, в ноябре 2012 года Украина выпустила облигации внешнего государственного займа на общую сумму 1,25 млрд долл. США с погашением в 2022 году и осуществила доразмещение этих облигаций в феврале 2013 года на общую сумму 1 млрд долл. США. Заимствование ресурсов проводилось по ставке 7,8% годовых.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за апрель 2013 года выросла на 2,7% - до 69,235 млрд долл. С начала года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 7,4%. В гривневом эквиваленте долг в апреле вырос также на 2,7%, или на 14,541 млрд грн, - до 553,393 млрд грн. Внешний долг правительства (прямой и гарантированный) в апреле текущего года вырос на 3,3% - до 39,163 млрд долл., внутренний (прямой и гарантированный) - вырос на 1,9%, до 30,072 млрд долл.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).

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Минфин в июне планирует провести четыре аукциона по продаже ОВГЗ

Министерство финансов Украины в июне планирует провести четыре аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в графике размещения ОВГЗ на июнь, обнародованном на сайте Минфина.

Согласно графику, аукционы планируется провести 4, 11, 18 и 25 июня.

На аукционе 4 июня инвесторам будут предложены стандартные ОВГЗ сроком обращения 6 месяцев, 5 и 7 лет, а также 2- и 3-летние гособлигации, номинированные в иностранной валюте.

На остальных аукционах инвесторам будут предложены стандартные ОВГЗ, в частности, 11 и 18 июня — со сроком обращения 6 и 12 месяцев, 5 и 7 лет, а 25 июня — со сроком обращения 6 месяцев, 5 и 7 лет.

Как сообщал УНИАН, в мае 2013 года, как и в апреле, Минфин провел четыре аукциона по продаже ОВГЗ - 7, 14, 21 и 28 мая, а также внеплановый аукцион 30 мая. В результате этих аукционов Минфин привлек в госбюджет 3,248 млрд грн и 607,173 млн долл.

По состоянию на 31 мая 2013 года, объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 222,097 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 126,869 млрд грн, в собственности банков - 81,970 млрд грн, нерезидентов - 5,046 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

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США начали расследование относительно пиратства в Украине

Брюссель. США начали расследование против Украины относительно соблюдения прав интеллектуальной собственности.

Об этом говорится в сообщении торгового представителя США, текст которого передан УНИАН.

Согласно сообщению, в специальном докладе 301 в этом месяце Украина определена как приоритетная иностранная страна. Основные проблемы – использование правительством пиратского программного обеспечения, пиратство в Интернете, а также непрозрачное и нечестное администрирование и деятельность агентств по управлению авторскими и смежными правами.

“США определили вопросы, которые вызывают серьезную обеспокоенность относительно обращения Украины с правами интеллектуальной собственности”, - цитируются в сообщении слова исполняющей обязанности торгового представителя США Мириам Шапиро.

В сообщении отмечается, что офис торгового представителя надеется получить информацию от заинтересованных сторон с тем, чтобы 18 июля провести публичные слушания по этому вопросу.

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Финансирование Пенсионного фонда из госбюджета выросло на 41%

Объем финансирования Пенсионного фонда Украины из государственного бюджета в январе - мае 2013 года вырос на 10 млрд грн - до 34,6 млрд грн, что на 40,6% больше по сравнению с январем-маем прошлого года. Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы Украины, размещенном на ведомственном сайте со ссылкой на главу службы Сергея Харченко.

«Расходы Пенсионного фонда из государственного бюджета на январь-май предусмотрены в сумме 34,680 млрд грн, что на 10, 012 млрд грн (или на 40,6%) больше, чем за январь – май прошлого года. Расходы направлены в полном объеме плановых назначений», - цитирует служба главу Госказначейства.

Как сообщал УНИАН, Пенсионный фонд Украины завершил финансирование выплат майских пенсий общим объемом более 20,6 млрд грн, обеспечив выплату пенсий и денежной помощи в полном объеме по всем регионам Украины. Объем пенсионных выплат в первом квартале 2013 года составил 62,1 млрд грн, что на 8,6 млрд грн (13,8%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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России не нравится, что Евросоюз перетягивает Украину к себе

Москва призывает Европейский Союз не заниматься "перетягиванием каната", а позволить Украине самой выбрать, вступать ли ей в Евросоюз или Таможенный союз, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в ходе видеоконференции Москва - Брюссель, организованной РИА Новости.

"Со стороны различных представителей Евросоюза звучат более резкие оценки, вплоть до плохо скрытых угроз, что вступление в Таможенный союз будет для Украины означать потерю суверенитета. Мы так не считаем. Более того, мы считаем неправильным заниматься перетягиванием каната по украинскому сюжету и ставить Киев перед какими-то дилеммами", - сказал Чижов.

"Решать украинцам, их руководству, парламенту, общественному мнению. Наверное, им стоить сравнить, кто и что им предлагает", - сказал Чижов.

По его словам, ЕС предлагает соглашение об ассоциации, но при этом обставляет его массой условий, в том числе и применительно к его подписанию. "Если говорить о перспективе, давайте называть вещи своими именами, полноправное членство в Евросоюзе Украине никто не предлагал, не предлагает и, я уверен, в обозримом будущем не предложит. Тогда как Таможенный союз предлагает Украине полноправное членство со всеми правами и обязанностями", - сказал он.

Как отмечает РИА Новости, Украина рассчитывает получить статус наблюдателя в Таможенном союзе, чтобы оценить плюсы и минусы возможного членства в объединении. Страны ТС поддержали это намерение Украины. На Совете глав правительств СНГ в пятницу в Минске Украина и ТС намерены подписать меморандум об углублении взаимодействия, благодаря которому Киев сможет участвовать в работе ТС, но пока без официального статуса наблюдателя. Документы по статусу наблюдателя будут подготовлены осенью.

При этом Киев намерен осенью подписать с Евросоюзом соглашение об ассоциации, частью которого будет положение о зоне свободной торговли. Представители Евросоюза неоднократно заявляли, что Украина должна сделать выбор, сближаться ли ей с ЕС или вступать в ТС.

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«Нафтогаз» через суд требует от компании «Газ Украины» 2,2 млрд грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» продолжает судебные тяжбы со своими дочерними компаниями, требуя в этот раз в судебном порядке от компании «Газ Украины», которая осуществляет продажу природного газа промышленным потребителям и теплокоммунэнерго, возврата 2,188 млрд грн.

Об этом говорится в постановлении, обнародованном в Едином госреестре судебных решений.

Согласно документу, «Нафтогаз» 30 мая подал иск в Хозяйственный суд Киева. Рассмотрение дела назначено на 19 июня 2013 года.

Суд признал поданные материалы достаточными для принятия искового заявления к рассмотрению, однако детали дела не раскрывает.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2013 года «Нафтогаз» подал иск в в Хозяйственный суд Киева, требуя от своей дочерней компании «Газ Украины» возврата 1,6 млрд грн.

В конце марта 2013 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» подала семь исков в Хозяйственный суд Киева, требуя от своей дочерней компании «Газ Украины» возврата 7,7 млрд грн.

В марте 2013 года «Нафтогаз» подал иск в Хозяйственный суд Киева, требуя от компании «Укртрансгаз», являющейся оператором отечественной газотранспортной системы, возврата 5,145 млрд грн.

В начале апреля 2013 года министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий пообещал лично разобраться с судебными исками НАК «Нафтогаз Украины» к своим дочерним компаниям «Укртрансгаз» и «Газ Украины».

Министр создал комиссию по изучению ситуации, сложившейся в результате встречных исков внутри компании, назвав недопустимым, чтобы материнская компания судилась с дочерней компанией.

Справка УНИАН. ДК «Газ Украины» была создана в 2007 году и занималась продажами природного газа промышленным потребителям и теплокоммунэнерго.

В июле 2012 года Министерство энергетики и угольной промышленности Украины приняло решение реорганизовать «дочку» Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" - компанию "Газ Украины" - в Публичное акционерное общество "Синтез-Газ Украины".

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Меморандум между Украиной и Евразийской экономической комиссией подписан

Премьер-министр Украины Николай Азаров и председатель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, документ был подписан сегодня в Минске.

Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 г.

Как удалось уточнить УНИАН, в текст документа после обсуждения его непосредственно перед подписанием изменения не вносились.

Справка УНИАН. Евразийская экономическая комиссия создана решением президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в конце 2011 года как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан с возможностью присоединения других стран). Имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения ЕЭК обязательны для выполнения на территории трех стран.

С 1 января 2012 года на пространстве России, Беларуси и Казахстана заработала новая интеграционная структура - Единое экономическое пространство (ЕЭП). ЕЭП должно стать важной вехой на пути к созданию другого более крупного интеграционного объединения - Евразийского экономического союза, идею которого еще в 1994 году предложил казахстанский президент Нурсултан Назарбаев. Евразийский экономический союз планирует начать свою работу с 1 января 2015 года.

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Представитель Украины в ЕЭК будет работать в Таможенном союзе на постоянной основе

Представитель Украины в Евразийской экономической комиссии будет работать с органами Таможенного союза на постоянной основе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил на совместном брифинге с председателем ЕЭК Виктором Христенко после подписания меморандума об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украиной.

“Мы будем строить свою работу на постоянной основе, и наше представительство будет работать на постоянной основе с органами Таможенного союза”, - сказал Азаров.

Он подчеркнул, что меморандум дает Украине возможность наладить более тесное сотрудничество со странами Таможенного союза.

На сегодняшний день, отметил Азаров, правительство Украины изучает договорно-правовую базу, на основе которой работает Таможенный союз. “В секторальном плане, по другим направлениям мы смотрим, к каким соглашениям Украина может присоединиться без изменения текстов этих соглашений”, - сказал премьер.

Он высказал надежду, что дальнейшее сотрудничество Украины и стран Таможенного союза будет эффективным и, прежде всего, полезным народам Украины и стран Таможенного союза.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 мая, в Минске премьер-министр Украины Николай Азаров и председатель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украиной.

Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 г.

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Кожара: Меморандум о сотрудничестве с ТС не носит юридически обязательный

Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара заявляет, что подписанный в Минске меморандум об углублении сотрудничества с Таможенным союзом не носит юридически обязательный характер, а является организационным документом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом сегодня в Киеве.

Отвечая на вопрос, может ли подписание этого меморандума стать риском для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, Кожара ответил: «Бумаги, документы никогда не могут быть риском для чего-то. Важна суть. Меморандум имеет технический характер, в самих уставных документах Таможенного союза нет понятия, что такое наблюдатель".

По его словам, меморандум определяет статус, который означает, что Украина может принимать участие в заседаниях органов Таможенного союза без права голоса.

«Этот меморандум не носит юридически обязательный характер и является таким организационным документом», - сказал Кожара.

По его словам, сегодня Президент Украины Виктор Янукович будет информировать об этих документах коллег в ЕС, в частности, президента ЕС.

Кожара добавил, что все документы, касающиеся подписанного меморандума, будут обнародованы на веб-сайтах государственных органов Украины.

Отвечая, на вопрос, какую выгоду Украине дает статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе, Кожара сказал, «для нас не столь важно интегрироваться в Таможенный союз, для нас еще больше важно не дезинтегрироваться».

По его словам, многие отрасли экономики Украины, в частности, авиастроение, космическая отрасль и другие, где применяются высокие технологии, все время были интегрированы.

«Поэтому для нас очень важно, во-первых, знать, что происходит внутри Таможенного союза, поэтому статус наблюдателя для нас будет важен, чтобы мы могли отслеживать, какие тенденции проходят», - сказал Кожара, отметив, что Украина не сможет голосовать, поскольку не является членом Таможенного союза.

«Но мы будем ориентироваться в том, что происходит в Таможенном союзе как самом большом партнере Украины», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 мая, премьер-министр Украины Николай Азаров и глава Евразийской экономической комиссии Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украиной.

Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.

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Минфин на внеплановом ОВГЗ-аукционе привлек в бюджет 172,9 млн долл.

Министерство финансов Украины в пятницу, 31 мая, привлекло в государственный бюджет 172,937 млн долл. на внеплановом аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в иностранной валюте.

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек 172,937 млн долл. по всем трем поданным заявкам на приобретение 2-летних гособлигаций, номинированных в иностранной валюте (долларах США) с доходностью 7,75%.

Как сообщается, по итогам проведенного аукциона объем привлеченных средств в государственный бюджет Украины по курсу Национального банка составил 1,382 млрд грн, при этом размер госдолга находится в пределах, определенных Бюджетным кодексом Украины и утвержденных Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, в мае 2013 года, как и в апреле, Минфин провел четыре аукциона по продаже ОВГЗ - 7, 14, 21 и 28 мая, а также внеплановые аукционы 30 и 31 мая. В результате этих аукционов Минфин привлек в госбюджет 3,248 млрд грн и 780,110 млн долл.

По состоянию на 31 мая 2013 года, объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 222,097 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 126,869 млрд грн, в собственности банков - 81,970 млрд грн, нерезидентов - 5,046 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

УНИАН