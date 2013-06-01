США и Германия призвали Россию прекратить поставки зенитно-ракетных комплексов в Сирию

Власти США и Германии призвали Россию прекратить поставки сирийской армии зенитно-ракетных комплексов С-300.

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, по мнению западных государств, это может еще больше затянуть конфликт в Сирии.

Как заявил госсекретарь США Джон Керри, поставки российского оружия могут возыметь "крайне негативный эффект" и поставить под вопрос безопасность Израиля.

Министр иностранных дел ФРГ Гвидо Вестервелле призвал Москву не подрывать шансов на мирные переговоры, возможность которых в настоящее время обсуждается.

Тем временем, в самой Сирии продолжились ожесточенные бои вокруг стратегически важного города Кусейр вблизи границы с Ливаном.

Подкрепление из десятков повстанцев прибыло к городу, чтобы помочь местным силам оппозиции выстоять против наступления правительственных войск и боевиков ливанской шиитской группировки "Хезболла", выступающей на стороне Президента Сирии Башара Асада при поддержке Ирана.

Один из активистов оппозиции рассказал Би-би-Си об ухудшении гуманитарной ситуации в Кусейре, где в медицинской помощи нуждаются уже 800 раненых.

Керри и Вестервелле провели переговоры в Вашингтоне через день после заявления Асада о том, что контракт с Россией не поставку С-300 начал действовать.

Эксперты считают, что в Сирию будут поставляться С-300ПМУ1 - разновидность С-300, способная поражать как самолеты, так и баллистические ракеты.

Две российские газеты в пятницу сообщили со ссылкой на источники в сфере обороны, что пока неясно, будут ли поставки в текущем году.

Керри призвал Москву не нарушать баланс в регионе, вооружая режим Асада, вне зависимости от того, "старый это контракт или новый".

По словам Керри, он уверен, что сирийская оппозиция примет участие в инициированных США и Россией переговорах в Женеве, которые запланированы на июнь. Представители Москвы и Вашингтона должны встретиться на следующей неделе, чтобы подготовить почву для мирной конференции.