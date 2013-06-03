Рыбак: Украина не идет в Таможенный союз

Меморандум об углублении взаимодействия с Евразийской экономической комиссией не нуждается в ратификации в Верховной Раде, потому что Украина не идет в Таможенный союз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады Владимир Рыбак, отвечая на вопрос журналистов после Согласительного совета парламента.

“Мы не идем в Таможенный союз. Если бы мы шли в Таможенный союз, то тогда бы это был документ, который нужно было бы ратифицировать в ВР”, - сказал Рыбак. Он отметил, что это лишь “намерения” Украины, и Украина будет смотреть изнутри, как работает Таможенный союз.

В то же время Рыбак напомнил, что “у нас есть подготовленное соглашение, которое в ноябре будет рассматриваться - об ассоциации с Европейским Союзом”.

«И когда вы почитаете обращение и представление Президента к Верховной Раде - там написано все, что для Украины главный вопрос - это евроинтеграция», - сказал спикер.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Минске премьер-министр Украины Николай Азаров и председатель Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украиной.

Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.