Еврокомиссия готова оказать помощь странам, пострадавшим от наводнения

Брюссель. Еврокомиссия готова оказать помощь странам, которые пострадали от наводнения.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заявлении комиссара ЕС по вопросам региональной политики Йоханнеса Хана.

"Мы выражаем глубокое сожаление в связи с тем, что несколько людей умерли в результате наводнений в Австрии, Чехии и Германии. Я направляю мои соболезнования их друзьям и семьям. Вместе с тем, я хотел бы заверить их, пострадавшие регионы и политическую власть в том, что мы, европейская семья, остаемся готовы помочь там, где помощь нужна больше всего”, - говорится в заявлении комиссара.

Хан напомнил, что Европейский фонд солидарности был создан после наводнения 2002 года и используется для помощи пострадавшим от стихии регионам.

Как сообщал УНИАН, по последним данным, в результате наводнений 5 человек погибли в Чехии, один погиб и двое пропали без вести в Австрии, двое также пропали без вести в Германии.