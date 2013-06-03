Анонс на 4 июня

* Пресс-конференция на тему: "Как запрет продажи и обращения мясомолочной продукции домашнего производства скажется на экономическом состоянии мелких сельхозпроизводителей и животноводческой отрасли в целом?". Организатор - Украинский образовательный центр реформ. Участники: Андрей Гетя, директор Департамента рынков животноводства Минагрополитики и продовольствия Украины, Александр Вержиховский, исполнительный директор Украинского клуба аграрного бизнеса; Николай Миркевич, президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины; Ольга Семенчук, начальник Управления ветеринарно-санитарной экспертизы и безопасности пищевых продуктов Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины; Николай Гриценко, руководитель направления «Развитие рыночной инфраструктуры» Проекта USAID «Агроинвест».

* Пресс-конференция на тему: «Качество топлива на АЗС Киева: что на самом деле заливают в баки наших машин?». Киевский клуб автомобилистов представит результаты анализа качества топлива, которые были взяты на 10 крупнейших сетях АЗС г.Киева. Организаторы: Киевский клуб автомобилистов. Участники: президент Киевского клуба автомобилистов Максим Головин; эксперт рынка нефтепродуктов, консалтинговая компания UPECO Александр Сиренко; журналист, основатель движения "Я ненавижу Укравтодор" Андрей Черников; независимый эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

* 10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Кто мешает работе Щорского элеватора?". Почему сегодня под вопросом работа крупнейшего в области, одного из самых современных комплексов по переработке и хранению зерна – об этом расскажут участники пресс-конференции. Кроме того, будет обнародовано открытое обращение работников элеватора к Президенту Украины, Премьер-министру Украины и руководителям силовых ведомств Украины. В пресс-конференции примут участие: Виктор Богун, адвокат, представитель ООО «Унирем-Сервис»; Анастасия Староскольцева, руководитель общественной организации «Центр антикоррупционных исследований и инициатив» (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* При участии зампредседателя НБУ Веры Рычаковской состоится проведение заключительного второго этапа конкурса "Лучшая монета года Украины". Во время проведения второго этапа конкурса будут экспонироваться памятные монеты, введенные в обращение Национальным банком Украины в течение 2012 года, и монеты - победители первого этапа конкурса.

* Круглый стол на тему: «Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС: Намерен ли ЕС подписать соглашение во что бы то ни стало?». Успехи Украины в рамках воплощения требуемых реформ для подписания соглашения. Серьезно ли относится Брюссель к дедлайнам, которые озвучивает или это простая формальность? Ситуация с Тимошенко: готов ли Брюссель поступиться своим ультиматумом и «бросить Юлю под поезд» или всё-таки заставит Януковича сдаться? Саммит в Астане: как будут развиваться отношения между Украиной и Россией? Меморандум с Таможенным союзом: гарантии и преимущества статуса Украины. Участники: Энтони Т. Салвия; Виктор Суслов; Валерий Мунтиян; Кость Бондаренко, Виталий Бала.

* Состоится Всеукраинский съезд легкой промышленности. Организаторы - Украинская ассоциация предприятий легкой промышленности совместно с Всеукраинским объединением работодателей легкой промышленности (Укрлегпром).

* Состоится прямая телефонная линия Кабинета Министров при участии руководства Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. Прямая телефонная линия Кабинета Министров работает по номеру (044) 254-05-65.

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