Меморандум с ЕЭК может привести к новым «харьковским соглашениям» - эксперт

Риск подписанного 31 мая Меморандума об углубленном взаимодействии между Украиной и Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) состоит в том, что он может стать стартовой площадкой для появления новых «харьковских соглашений», детали которых станут известны в последний момент. Об этом в комментарии УНИАН заявил директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин.

«Какой риск (подписания меморандума - УНИАН)? Главное, чтобы это не превратилось в стартовую площадку, чтобы постепенно мы не получили следующие «харьковские соглашения», когда в один момент появляются новые договоренности», - отметил Юрчишин.

Вместе с тем, на данном этапе, по его мнению, прямых выгод или прямых угроз от подписанного меморандума нет. «Прямых выгод или прямых угроз, которые бы следовали из того, что имеем, пока нет. Пока все в состоянии неопределенности. Пока это политическая декларация о партнерстве», - подчеркнул эксперт.

При этом он обратил внимание, что выгод нет не только для Украины, но и для Таможенного союза. «Фактически никаких специальных преимуществ или недостатков Украина не может иметь. Равно как и Таможенный союз не сможет иметь каких-то преимуществ от такого сорта изменений и дополнений. Нынешняя ситуация – это просто фиксация состояния, фиксация того, что Украина подтверждает, что она заинтересована в сотрудничестве с Россией и другими странами СНГ», - подчеркнул Юрчишин.

По мнению эксперта, Украина уже имеет возможности реализовывать интересные и нужные проекты. «Украина имеет зоны свободной торговли с Россией и другими странами СНГ и вполне может реализовать проекты, которые нужны и интересны, в рамках двусторонних и многосторонних договоров. Зона свободной торговли сама по себе предоставляет много возможностей», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Минске премьер-министр Украины Николай Азаров и председатель Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко подписали Меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украиной. 1 июня Кабинет министров опубликовал текст меморандума.

Как отмечается в документе, Украина, с одной стороны, и Евразийская экономическая комиссия как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, с другой стороны, пришли к взаимопониманию, в частности, в том, что Украине предоставляется возможность присутствовать по приглашению председателя Высшего Евразийского экономического совета, с согласия всех членов совета, на его открытых заседаниях.

Также Украине предоставляется возможность присутствовать по приглашению председателя Совета Евразийской экономической комиссии, с согласия всех членов совета, на открытых заседаниях совета без права участия в принятии решений; присутствовать по приглашению председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии на заседаниях коллегии без права участия в принятии решений.

Кроме того, Украине предоставляется возможность направлять свои предложения в Евразийскую экономическую комиссию.

Эксперты отмечают, что Соглашение об ассоциации с Европейским союзом, включающее соглашение о формировании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, не исключает возможности для Украины быть наблюдателем в других объединениях, в том числе в Таможенном союзе. Однако выгоды от такого участия могут быть для Украины преимущественно краткосрочными.