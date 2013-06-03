МИД передумал отговаривать украинцев от поездок в Турцию

МИД Украины отменил свои рекомендации украинцам воздержаться от поездок в Турцию в связи с обострением ситуации безопасности в стране.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, в связи с проведением акций протеста на территории Турецкой Республики, в частности, в таких городах как Стамбул, Анкара, Измир, Эскишехир, Мугли, Конья, Ялова, Анталья, Болу, МИД рекомендует гражданам Украины, которые в настоящее время находятся в Турции, не принимать участия в акциях протеста, демонстрациях или других массовых мероприятиях, а также воздержаться от посещения мест большого скопления людей.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации гражданам Украины следует обращаться в Посольство Украины в Турецкой Республике по номерам телефонов: + 90 312 441 54 99, который работает круглосуточно, и + 90 312 441 84 42 или + 90 312 440 52 89.

Также в МИД напомнили о функционировании круглосуточной горячей линии: +38 044 238 16 57.

Ранее МИД рекомендовал гражданам Украины воздержаться на данном этапе от поездок в Турцию в связи с обострением ситуации безопасности на территории этой страны.