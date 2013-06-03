ТОП-10 (3 июня)

Дефицит госбюджета Украины за 4 месяца вырос в 3,6 раза

«Северный поток» остановлен на две недели - плановое техобслуживание

Фонд госимущества в августе выставит на продажу 60,7% акций «Донбассэнерго»

Фонд госимущества в сентябре выставит на продажу контрольные пакеты акций шести облэнерго

Украина ведет переговоры о реверсных поставках газа из Румынии

Deutsche Bank и немецкие компании могут заняться модернизацией украинской ГТС

Юристы дают Украине 99% шансов выиграть у "Газпрома" в Стокгольме

Долги «Киевэнерго» оставили пять районов Киева без горячей воды

«Ощадбанк» и «Сбербанк России» прекращают проект по объединению сети банкоматов

В госбюджет в январе-мае поступило почти 71 млрд грн госзаимствований

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Дефицит госбюджета Украины за 4 месяца вырос в 3,6 раза

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-апреле 2013 года, по сравнению с январем-апрелем 2012 года, вырос в 3,6 раза – до 16,145 млрд грн, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, дефицит сводного бюджета Украины за январь-апрель текущего года составил 18,883 млрд грн, что почти в 3 раза больше показателя января-апреля прошлого года. Общий фонд государственного бюджета за отчетный период выполнен с дефицитом в размере 17,798 млрд грн, что в 4,6 раза больше показателя за аналогичный период 2012 года, но в то же время на 8,964 млрд грн меньше росписи на январь-апрель 2013 года.

За 4 месяца 2013 года поступления в госбюджет Украины составили 106,118 млрд грн, что на 4,9% больше показателя за аналогичный период 2012 года. Общая сумма доходов сводного бюджета Украины за отчетный период составила 106,897 млрд грн, что на 8,4% больше показателя января-апреля прошлого года. Против января-апреля 2012 года фактические поступления в общий фонд государственного бюджета в январе-апреле т.г. выросли на 5,5% - до 91,420 млрд грн.

За 4 месяца 2013 года кассовые расходы госбюджета составили 121,707 млрд грн, что на 16,2% больше показателя за аналогичный период 2012 года. Общая сумма кассовых расходов сводного бюджета Украины за январь-апрель т.г. составила 156,046 млрд грн, что на 15,1% больше показателя января-апреля прошлого года. Против января-апреля 2012 года кассовые расходы общего фонда государственного бюджета в январе-апреле 2013 года выросли на 20,6% - до 109,495 млрд грн.

Также сообщается, что в январе-апреле т.г. погашение основной суммы долга госбюджета составило 19,182 млрд грн, в том числе 12,541 млрд грн составило погашение внутреннего долга и 6,642 млрд грн - внешнего. За указанный период объем привлеченных госзаимствований в госбюджет составил 62,851 млрд грн, в том числе осуществлен выпуск ОВГЗ на 8 млрд грн для пополнения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины». Поступления в госбюджет от приватизации госимущества за январь-апрель 2013 года составили 52,5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, дефицит государственного бюджета Украины за январь-март 2013 года составил 4,523 млрд грн, в то время как за январь-март 2012 года профицит госбюджета составлял 978,5 млн грн. Дефицит сводного бюджета Украины за январь-март т.г. составил 5,684 млрд грн, общий фонд государственного бюджета был выполнен с дефицитом в размере 7,053 млрд грн, что на 6,550 млрд грн меньше росписи на этот период.

Государственный бюджет Украины за 2012 год сведен с дефицитом 53,387 млрд грн, что в 2,3 раза больше дефицита 2011 года. Сводный бюджет за 2012 год выполнен с дефицитом 50,73 млрд грн, дефицит общего фонда госбюджета составил 53,350 млрд грн.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

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«Северный поток» остановлен на две недели - плановое техобслуживание

Транспортировка газа по газопроводу «Северный поток» с 3 июня приостановлена на две недели в связи с плановым техническим обслуживанием, сообщили УНИАН в компании Nord Stream.

«С 3 июня 2013 года компания Nord Stream будет проводить плановые работы по техническому обслуживанию обеих ниток газопровода «Северный поток». Работы будут продолжаться две недели, в течение которых потребуется временная остановка каждой из ниток сначала по очереди, а затем одновременно. Планируется проведение обслуживания механических компонентов и программно-аппаратного обеспечения газопровода», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что компания Nord Stream согласовала график работ с партнерами в России и Германии, а также поставщиком природного газа. После завершения технического обслуживания подача газа в объемах, определяемых поставщиком, будет возобновлена.

Как сообщал УНИАН, 8 октября 2012 года, спустя 30 месяцев после старта строительства, газопровод «Северный поток» (Nord Stream) начал поставки газа по двум веткам.

«Северный поток» - новый маршрут экспорта российского газа в Европу в обход Украины. Газопровод проходит через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район Выборга) до побережья Германии (район Грайфсвальда). Протяженность газопровода составляет 1224 км. После выхода на проектную мощность обеих ниток производительность «Северного потока» составит 55 млрд куб. м газа в год.

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Фонд госимущества в августе выставит на продажу 60,7% акций «Донбассэнерго»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в августе 2013 года выставит на приватизационный конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона 60,7% госпакет акций одной из крупнейших в Украине энергетических компаний - «Донбассэнерго».

Об этом говорится в размещенном на сайте Кабинета министров Украины информационном сообщении.

Напомним, ранее председатель Фонда госимущества Александр Рябченко заявлял, что ФГИУ планирует получить суммарно в 2013 году от продажи госпакетов акций двух энергогенерирующих компаний - «Центрэнерго» и «Донбассэнерго» - не менее 2 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Донбассэнерго» за 9 месяцев 2012 г. увеличило чистую прибыль в 6 раз - до 305 млн грн.

В конце декабря 2012 года компания «Донбассэнерго» привлекла у «Ощадбанка» кредит на 460 млн грн. В начале февраля 2013 года компания выразила намерение привлечь у «Ощадбанка» краткосрочный кредит еще на 385 млн грн.

На данный момент 85,77% акций компании «Донбассэнерго», принадлежащих государству, находятся в управлении НАК «Энергетическая компания Украины».

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Фонд госимущества в сентябре выставит на продажу контрольные пакеты акций шести облэнерго

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в сентябре 2013 г. объявит приватизационные конкурсы по продаже контрольных пакетов акций шести облэнерго - 50,9% акций «Тернопольоблэнерго», 60,25% «Запорожьеоблэнерго», 60,001% «Харьковблэнерго», 65% «Николаевоблэнерго», 65,009% «Хмельницкоблэнерго» и 75% «Волыньоблэнерго».

Как сообщает сайт Кабинета министров Украины, об этом говорится в утвержденном ФГИУ плане-графике продаж.

В соответствии с утвержденным графиком, ФГИУ также планирует выставить на биржевые торги в июне 46% акций "Черкассыоблэнерго".

ФГИУ также планирует выставить на фондовой бирже в августе т.г. 5% пакеты акций «Николаев-», «Харьков-» и «Хмельницкоблэнерго»

Напомним, в рамках второго этапа приватизации предприятий топливно-энергетического комплекса (первый состоялся в 2001 году) в течение 2011-2012 годов ФГИУ продал пакеты акций 9 энергокомпаний, от продажи которых поступило около 5,3 млрд грн.

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Украина ведет переговоры о реверсных поставках газа из Румынии

Украина начала переговоры о реверсных поставках газа с территории еще одной страны – Румынии.

Как передает корреспондент УНИАН об этом, отвечая на вопрос агентства, сообщил заместитель главы правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун.

«В Румынии идут сейчас переговоры. Идет переговорный процесс – исследование технических возможностей», - сказал Чупрун.

При этом, отвечая на вопрос УНИАН, когда именно возможен реверс, Чупрун ответил, что пока сложно сказать.

«Пока сложно сказать когда. Не забывайте, что это очень серьезный вопрос. Здесь не только экономика и технологии, но и политика», - подчеркнул чиновник.

Как сообщал УНИАН, Украина ведет переговоры о возможных поставках газа в режиме реверса с территории Словакии, и уже согласовала техническую часть процесса. Ориентировочный объем газа, который может быть законтрактован и поставлен по реверсной схеме через территорию Словакии, а также Венгрии, составляет 7 млрд кубометров. Контракт о поставках может быть подписан в течение 2013 года.

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Deutsche Bank и немецкие компании могут заняться модернизацией украинской ГТС

Немецкий банк Deutsche Bank совместно с немецкими компаниями, включая компанию Ferrostaаl, могут взяться за проект полной модернизации украинской газотранспортной системы в объеме 5-7 млрд долл. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил заместитель главы правления Национально акционерной компании «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун.

«Deutsche bank совместно с немецкими компаниями, в том числе Ferrostaаl, не против взяться за модернизацию всей ГТС Украины. Это большой объем в пределах 5-7 млрд долларов», - сказал Чупрун.

При этом он подчеркнул, что средства, необходимые для модернизации ГТС, на порядок ниже объема ассигнований, необходимых для строительства обходных газопроводов, которые сейчас строит Россия.

Как сообщал УНИАН, 2 июля 2012 года НАК «Нафтогаз Украины» и компания Ferrostaаl (Германия) подписали меморандум о взаимопонимании относительно модернизации оборудования магистрального газопровода «Союз». Документом предусматривается модернизация оборудования на газокомпрессорной станции «Бар» (Винницкая обл.) магистрального газопровода «Союз». Целью данного проекта реконструкции является продление срока эксплуатации газовых турбин и газовых компрессоров станции на следующие 15 лет, снижение объемов потребления топливного газа газовыми турбинами примерно на 28% при полной нагрузке оборудования и повышение коэффициента полезного действия газовых компрессоров.

11 декабря 2012 года «Укртрансгаз» и Deutsche Bank подписали соглашение об открытии кредитной линии в размере 53,5 млн евро для модернизации компрессорной станции «Бар» газопровода «Союз».

В мае 2013года тало известно, что Министерство энергетики и угольной промышленности Украины планирует к сентябрю подписать кредитное соглашение на сумму 308 млн долл. с Европейским банком реконструкции и развития, а также Европейским инвестиционным банком для финансирования работ по модернизации украинской части магистрального газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород». По информации Минэнергоугля, предварительная стоимость модернизации вышеуказанного магистрального газопровода составит 519 млн долл., из которых 308 млн долл. – кредит вышеуказанных финансовых организаций, остальная сумма будет обеспечена за счет собственных средств НАК «Нафтогаз Украины».

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Юристы дают Украине 99% шансов выиграть у "Газпрома" в Стокгольме

Украина может выиграть Стокгольмский арбитражный суд в случае подачи НАК "Нафтогаз" иска против российского газового монополиста "Газпрома" с требованием разорвать заключенный в январе 2009 года контракт на поставку газа, и шансы на это равны 99%.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили юристы - народный депутат Украины Олег Канивец, председатель Украинского юридического общества Олег Березюк и кандидат юридических наук Станислав Батрин.

«99% победного результата в Стокгольме, 1% оставим на политическую составляющую Российской Федерации на процесс», - сказал Батрин.

Он также отметил, что Кабинет министров Украины должен инициировать обращение «Нафтогаза» в Стокгольмский суд.

«Если контракт будет признан недействительным, то нужно будет исходить, что мы должны будем заплатить Российской Федерации за 5 лет из расчета цен, существовавших на конец 2008 года. Есть разница между 400 и 170... - эти деньги должны быть нам пересчитаны и возвращены в Украину», - считает юрист.

Участники пресс-конференции поддержали Батрина, назвав данную позицию защитой интересов граждан Украины.

Ранее Батрин подал в суд на Кабинет министров и Фонд госимущества с требованием признать недействительным контракт на поставку газа от 2009 года между "Газпромом" и "Нафтогазом», так как он противоречит интересам Украины.

В случае положительного решения суда по этому делу правительство должно обязать отечественного газового монополиста подать иск в Стокгольмский арбитражный суд.

Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист "Газпром" отказывается в ближайшее время пересматривать цену на газ для Украины, несмотря на настойчивые просьбы Киева о снижении цены на голубое топливо.

В сентябре 2011 года Президент Украины Виктор Янукович сообщил, что Украина фактически подготовила материалы для разрешения в международном арбитраже газового спора с Россией. Однако позже члены правительства, включая премьер-министра Николая Азарова, заявляли, что надеются достичь компромисса по цене на газ в ходе переговоров.

Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе.

В прошлом году Польша добилась более 15% скидки на поставляемый в Польшу российский газ, после того как инициировала процедуру подачи иска против "Газпрома" в Международный арбитраж в Стокгольме в ноябре 2011 года.

За последние три года российский газовый монополист согласился снизить цены на газ - в среднем на 10% - для более пятнадцати своих клиентов в Германии, Франции, Италии, Австрии, Словакии, Польше.

При этом украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ считает, что Украина сможет выиграть Стокгольмский арбитраж в случае подачи Россией иска о недоборе газа, минимальный объем покупки которого зафиксирован в контрактах, подписанных в начале 2009 года.

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Долги «Киевэнерго» оставили пять районов Киева без горячей воды

Компания «Киевгаз» ограничила газоснабжение шести котельных «Киевэнерго». Вследствие этого отсутствует горячее водоснабжение у потребителей части Святошинского, Дарницкого, Шевченковского, Оболонского и Голосеевского районов столицы, сообщили УНИАН в «Киевэнерго».

Всего без горячего водоснабжения остались 872 потребителя, среди них 628 жилых домов, 32 детских учреждения, 42 школы, 27 лечебных заведений, 137 других потребителей.

Сейчас в поставках газа ограничены котельные «Святошинская, 34», «Здолбуновская, 2», «Нивки», «Беличи», «Днепроводская, 1» и «Набережно - Корчеватская, 84», говорится в сообщении.

Данные котельные обслуживают потребителей в пределах улиц Здолбуновская, Щербакова, пер. Святошинского 2, 3а, Вильгельма Пика, Салютная, Эстонская, Толбухина, Бабушкина, Днепроводская, Джерельная, пер. Джерельный, Восьмого Марта, Набережно-Корчеватской и Пироговской. В то же время потребители части Шевченковского района, которых обслуживает районная котельная «Нивки», временно переведены на обслуживание котельной «Центральная». Однако эта котельная сейчас работает в пределах низких гидравлических режимов.

Причина ограничения газоснабжения – задолженность госбюджета перед «Киевэнерго» по компенсации разницы между установленными тарифами на тепловую энергию для потребностей населения и себестоимостью ее производства, включая расчеты за потребленный газ перед НАК «Нафтогаз Украины», отмечают в компании.

Как говорится в сообщении, по состоянию на 1 июня 2013 года долг «Киевэнерго» перед газовиками за «тепловой» газ, используемый для потребностей населения, составляет 1,3 млрд грн, а задолженность бюджета по разнице в тарифах перед «Киевэнерго» - 1,1 млрд грн. Компания сможет погасить долг только после получения из бюджета предусмотренной компенсации.

Кроме того, по состоянию на 1 июня 2013 общая дебиторская задолженность потребителей за тепловую энергию составляет 1,8 млрд грн., отмечает «Киевэнерго». В частности, задолженность бюджетных организаций – 479,2 млн грн (сформировалась в течение ноября 2012 - мая 2013 гг.), задолженность ЖЭО, ЖСК и ОСМД – 1,290 млрд грн, из которой 221,8 млн грн возникло в 2013 году.

«Существует реальная опасность, что такая же ситуация с прекращением газоснабжения котельных произойдет и в других районах столицы, ведь ПАО «Киевэнерго» сейчас осуществляет капитальные и текущие ремонты котельных и с июня продолжит гидравлические испытания в четырех районах города. Долги компании перед НАК «Нафтогаз Украины» за «тепловой газ» и непогашенная задолженность бюджета по разнице в тарифах перед «Киевэнерго» создают угрозу стабильной подготовке теплового хозяйства столицы к отопительному сезону и своевременному возобновлению горячего водоснабжения после гидравлических испытаний теплосетей», – отметил директор СОП «Киевские тепловые сети» ПАО «Киевэнерго» Евгений Глушак.

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«Ощадбанк» и «Сбербанк России» прекращают проект по объединению сети банкоматов

«Ощадбанк» прекращает проект объединенной сети банкоматов с дочерним банком «Сбербанка России» в Украине по взаимному согласию сторон.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Ощадбанка».

Согласно сообщению, с 11 июня 2013 года отменяются льготные тарифы на снятие наличных средств для держателей платежных карт «Ощадбанка» в банкоматах дочернего банка «Сбербанка России». В дальнейшем такие операции будут тарифицироваться как снятие наличных в банкоматах других банков на территории Украины согласно действующим тарифам «Ощадбанка». «Завершение сотрудничества с дочерним банком «Сбербанка России» в проекте объединенной сети является взвешенным и взаимовыгодным шагом для обоих банков. Углубленный анализ наших сетей банкоматов показал низкую эффективность такого объединения в современных рыночных условиях», - цитирует пресс-служба заместителя председателя правления банка Антона Тютюна.

Как сообщается, в настоящее время «Ощадбанк» демонстрирует положительную динамику в развитии собственной сети банкоматов, он занимает четвертое место по количеству банкоматов среди украинских банков. «За первый квартал 2013 года количество банкоматов "Ощадбанка" выросло на 60 единиц, а к концу года планируется увеличить этот показатель до 200», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу крупнейших банков Украины. На 1 апреля 2013 года активы банка составили 86,23 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 49,67 млрд грн, обязательства - 67,95 млрд грн, средства клиентов - 40,02 млрд грн, собственный капитал - 18,28 млрд грн, уставный капитал - 14,5 млрд грн. В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 137,28 млн грн. 100% акций банка принадлежат государству.

«Сбербанк России» работает на рынке Украины с 2001 года и входит в группу крупнейших банков. На 1 апреля 2013 года активы банка составили 29,52 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 20,14 млрд грн, обязательства – 26,29 млрд грн, средства клиентов - 15,86 млрд грн, собственный капитал – 3,24 млрд грн, уставный капитал - 3,39 млрд грн. Прибыль банка в первом квартале текущего года составила 141,43 млн грн. Банк является дочерним банком «Сбербанка России» (Российская Федерация).

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В госбюджет в январе-мае поступило почти 71 млрд грн госзаимствований

В январе-мае в госбюджет поступило 70,965 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение и обслуживание госдолга за этот период составили 38,922 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная казначейская служба Украины на официальном сайте.

Согласно сообщению, в январе-мае 2013 года в государственный бюджет поступило 70,965 млрд грн от государственных заимствований (52,981 млрд грн — по внутренним и 17,984 млрд грн — по внешним) при уровне поступлений согласно помесячной росписи финансирования общего фонда госбюджета на январь-июнь текущего года в сумме 83,304 млрд грн.

Также сообщается, что в январе-мае текущего года расходы на погашение госдолга составили 26,837 млрд грн (15,265 млрд грн — по внутреннему и 11,572 млрд грн — по внешнему), расходы на обслуживание госдолга — 12,085 млрд грн (8,344 млрд грн — по внутреннему и 3,741 млрд грн — по внешнему) при предусмотренном уровне согласно помесячной росписи госбюджета на январь-июнь в 40,341 млрд грн и 15,883 млрд грн соответственно.

Как сообщается, погашение государственного долга и уплата процентов в 2013 году осуществляется своевременно в соответствии с графиком Министерства финансов Украины.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за апрель 2013 года выросла на 2,7% - до 69,235 млрд долл. С начала года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 7,4%. В гривневом эквиваленте долг в апреле вырос также на 2,7%, или на 14,541 млрд грн, - до 553,393 млрд грн.

Внешний долг правительства (прямой и гарантированный) в апреле текущего года вырос на 3,3% - до 39,163 млрд долл., внутренний (прямой и гарантированный) - вырос на 1,9%, до 30,072 млрд долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2012 году вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).

УНИАН