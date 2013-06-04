Правительство хочет удвоить поток иностранных туристов в страну

Разрабатываемая правительством концепция целевой программы развития туризма и курортов до 2022 года предусматривает удвоение потока иностранных туристов в Украину, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на вице-премьер-министра Александра Вилкула.

При этом количество рабочих мест в туристической отрасли страны к 2022 году планируется увеличить до 1 млн.

«Туризм в Украине постепенно становится отраслью, которая влияет на экономику страны. Мы должны поддержать позитивный тренд его развития. Это касается и создания необходимой инфраструктуры, и качественного промо за рубежом, и проведение общеевропейских и мировых спортивных мероприятий. Учитывая уникальные возможности Украины, туризм может стать одной из точек роста», - сказал Вилкул.

По его словам, благодаря реализации программы Украина может увеличить поступления в бюджет в 2,5 раза, а инвестиции в 4 раза.

Как говорится в сообщении пресс-службы правительства, в последние три года в развитии туризма в Украине сформировалась позитивная тенденция.

В 2012 году – год проведения матчей Чемпионата Европы по футболу - Украину посетило 24,6 млн иностранных туристов (в 2011 году - 23,5 млн). Платежи в госбюджет по данным Министерства доходов и сборов от туристической деятельности в 2012 году составили более 1,5 млрд грн, что на 19,5% превысили показатель 2011 года. В прошлом году объем услуг, предоставленных отечественными туристическими операторами, увеличился в сравнении с 2011 годом на 21% до 11,9 млрд грн.

Кроме того, пресс-служба сообщает, что в соответствии с рейтингом Всемирного совета по туризму и путешествиям вклад отрасли в ВВП Украины в 2012 году составил 3,6 млрд долл. США (или 2,2% от ВВП). Благодаря этому Украина заняла 60-ое место в мировом рейтинге за вкладом туризма в ВВП.

Как сообщал УНИАН, в конце мая глава правительства Николай Азаров поручил разработать Государственную целевую программу развития туризма и курортов до 2023 года. По словам премьер-министра, в первую очередь Украине нужно создать оптимальные нормативно-правовые принципы развития туризма, соответствующие директивам ЕС и рекомендациям Всемирной организации туризма, внести изменения в законы Украины «О туризме» и «О курортах», а также усовершенствовать Положение о Гостуризмкурорте, разработать необходимые технические регламенты и национальные стандарты.