Брюссель. Литва считает, что приближение стран “Восточного партнерства” к ЕС в интересах Евросоюза, несмотря на то, что говорить о возможном статусе кандидата в члены ЕС для этих стран еще рано.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня Постоянный представитель Литвы при ЕС Раймундас Кароблис на конференции, организованной Европейским политическим центром относительно приоритетов литовского председательства в ЕС, которое начнется с 1 июля этого года.

“Что касается будущего, то, по-видимому, пока еще очень преждевременно говорить о европейской перспективе или о статусе страны-кандидата для этих стран, но быть с ними более близкими – это в интересах ЕС”, - заявил он.

По словам представителя Литвы при ЕС, в ближайшем будущем сотрудничество между Евросоюзом и странами - участницами “Восточного партнерства” должно заключаться в приближении их законодательства к стандартам ЕС, а также в открытии доступа для них на рынок ЕС.

Кароблис отметил, что даже последние 5-6 лет продемонстрировали прогресс в отношениях между Евросоюзом и странами “Восточного прогресса”.

“Например, в отношении соглашений об ассоциации и о глубокой и всесторонней зоне свободной торговли. Еще лет 5-6 тому назад было нереально даже думать о зоне свободной торговли, например, с Грузией”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, программа ЕС “Восточное партнерство” была учреждена в 2009 году и направлена на усиление сотрудничества между ЕС и странами - восточными соседями: Азербайджаном, Беларусью, Арменией, Грузией, Молдовой и Украиной.