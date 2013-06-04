Анонс на 5 июня

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Запланировано проведение брифингов с участием министра доходов и сборов Александра Клименко, министра молодежи и спорта Равиля Сафиуллина.

* Пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится конференция "Роль и место аккредитации для украинской промышленности и торговли". Участники: Игорь Прасолов, министр экономического развития и торговли Украины; Владимир Рущак, и.о. председателя Национального агентства по аккредитации Украины; Эндрю Разбаш, посланник-советник, руководитель программ помощи Представительства ЕС в Украине; Саймон Смит, посол Великобритании в Украине; Кристоф Вайль, посол ФРГ в Украине; Роберт Каарлс, секретарь руководящего органа Международного бюро мер и весов, (BIPM, Париж).

* Круглый стол на тему: "Из-за кого украинцам скоро отключат свет?". Участники: министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Г.Темник, директор ГП "Энергорынок" С.Бедин, глава набсовета "Киевэнерго" И.Плачков, советник главы НКРЭ Ю.Кияшко, руководитель департамента по регуляторным вопросам дирекции по дистрибуции и сбыту электроэнергии ДТЭК И.Протопопова, председатель Независимого отраслевого профсоюза энергетиков Украины В.Погорелый, член ЦК Профсоюза работников угольной промышленности Украины Ю.Белуха, советник главы правления АК "Киевводоканал" по информполитике В.Яковлева.

* Пресс-конференция заместителя министра иностранных дел Украины Виктора Майко на тему: "Роль МИД Украины в защите отечественного бизнеса за рубежом".

* Пресс-конференция министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка. Во время мероприятия речь пойдет о направлениях развития агросектора по Государственной программе активизации экономики на 2013-2014 годы.

* Пресс-конференция на тему: "Как обществу защитить и распорядиться будущим украинской газотранспортной системы?". Об эффективности собственности, угрозах возможной приватизации ГТС, национальный интерес, а также о роли и месте общества в принятии решения о будущем украинской ГТС расскажут: Богдан Гаврилишин, участник инициативной группы "Первого декабря", Александр Тодийчук, президент Киевского международного энергетического клуба "Q-club" , Михаил Гончар, директор энергетических программ центра «Номос».

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