Депутатам в четверг раздадут послание Президента - Ефремов

Народные депутаты в этот четверг, 6 июня, получат текст Ежегодного послания Президента Украины в Верховную Раду о внутреннем и внешнем положении Украины.

Об этом в комментарии УНИАН сказал лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

“Оно уже есть в Верховной Раде. Я думаю, что в четверг его раздадут депутатам”, - сказал он.

При этом на вопрос, будет ли все же выступление Президента в ВР, Ефремов отметил, что с этим вопросом Президент будет определяться сам.

“У Президента есть (два варианта — УНИАН) либо раздать материалы депутатам, либо прийти с выступлением. Но, согласитесь, что в этой Верховной Раде, которая сегодня есть, совершенно неконструктивно выступать”, - отметил лидер фракции ПР.

Ефремов также добавил, что в случае создания нормальных условий в ВР, где можно выступать и быть услышанным, “Президент с удовольствием придет и выступит”.

Как сообщал УНИАН, председатель ВР Владимир Рыбак 3 июня заявил, что послание Президента уже поступило в парламент и «оно раздается всем депутатам Верховной Рады для работы”.

Сегодня, 4 июня, Представитель Президента Украины в парламенте Юрий Мирошниченко заявил, что Янукович готов лично представить в ВР свое послание.

“Президент выразил готовность его представить лично”, - сказал Представитель Президента.

В то же время Мирошниченко сказал, что на этот вопрос будет влиять и отношение депутатов – даст ли оппозиция Президенту возможность выступить.

Напомним, Конституция Украины предусматривает ежегодные выступления Президента с посланием в ВР. В последний раз Виктор Янукович выступал с трибуны парламента с посланием в феврале 2012 года. Тогда из-за демарш оппозиции Президент, уже находясь на трибуне, несколько минут не мог начать свое выступление. Оппозиция скандировала: "Юле – свободу!", призывая тем самым освободить экс-премьера Юлию Тимошенко, приговоренную к семи голам заключения за превышение власти при подписании в 2009 году газового соглашения с РФ.

После этого инцидента обращения Януковича к парламентариям были письменными, что, по мнению оппозиции, является нарушением.