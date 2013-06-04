ТОП-10 (4 июня)

НБУ намерен модернизировать национальную систему платежей к 1 октября

Рада не поддержала законопроект о деятельности санационного банка

Рада отказала предприятиям ТКЭ и водоканалам в выделении средств на погашение разницы в тарифах

Действующим контрактом не предусмотрено снижение цены на газ для Украины – «Газпром»

Восстановление европейской экономики начнется в конце года - ЕЦБ

МВФ назначил новым руководителем своей миссии в Украине Николая Георгиева

Ставицкий хочет вдвое увеличить госфинансирование угольной отрасли

Минфин привлек в госбюджет 116,4 млн грн и 20,9 млн долл. на ОВГЗ-аукционе 4 июня

Украина выплатила 39,7 млн долл. купонного дохода по двухлетним евробондам 2012 года

Рада не поддержала объединение должностей мэра Киева и главы КГГА

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НБУ намерен модернизировать национальную систему платежей к 1 октября

Национальный банк Украины начал пилотный проект, который продлится с 1 июня до 1 октября, в рамках запланированной модернизации национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП) с целью отработки вопросов взаимодействия между банками-участниками и создаваемым НБУ маршрутизатором системы.

Как сообщила УНИАН пресс-служба НБУ, об этом заявила заместитель директора генерального департамента информационных технологий и платежных систем НБУ Инна Тютюн.

По словам представителя НБУ, модернизация НСМЭП, которая производится в соответствии со Стратегической программой развития безналичных розничных платежей в Украине на 2012−2014 годы, предполагает внедрение открытых международных стандартов построения маршрутизатора, расчетно-клирингового и процессингового центров НСМЭП, а также введение международных стандартов для чиповых карт. Национальный банк намерен создавать платежные карты с магнитной полосой и іEMV-чипом на базе открытых международных стандартов, с использованием специальных технологий защиты данных для расчетов в сети Интернет и возможностью использования карт НСМЭП за границей при наличии на карте логотипа международной платежной системы.

«Важно отметить отсутствие расходов на адаптацию большинства действующего терминального оборудования банков Украины к приему таких карт», − подчеркнула Тютюн. По ее словам, для обработки внутрибанковских операций с картами НСМЭП банки смогут использовать собственные процессинговые центры,или, при отсутствии таковых, воспользоваться процессинговым центром НБУ, в котором применяются открытые международные протоколы и стандарты. «Тарифная политика в обновленной НСМЭП будет рыночной и конкурентоспособной на фоне предложений международных платежных систем», − добавила Тютюн.

Как сообщал УНИАН, НБУ намерен повысить конкурентоспособность Национальной системы массовых электронных платежей до уровня международных платежных систем путем совмещения технологии НСМЭП и общепринятых международных технологий, внедрения платежных средств, снижения расходов банков за счет имеющейся инфраструктуры, создания условий для внедрения корпоративных проектов, управления рисками, автоматизированного мониторинга операций по предупреждению мошенничества.

Национальная система массовых электронных платежей (НСМЭП) - внутригосударственная, общенациональная платежная система, создана по инициативе Национального банка, работает в режиме промышленной эксплуатации с 2004 года. На сегодня участниками НСМЭП являются 58 банков и 9 небанковских финансовых учреждений, в том числе госпредприятие «Укрпочта». Банками-членами НСМЭП эмитировано 3,5 млн платежных карт по классической технологии и более 6 млн «национальных карт» для выплаты компенсаций вкладчикам бывшего Сбербанка СССР. В настоящее время установлено более 6 тысяч терминалов НСМЭП, и более 11 тысяч терминалов в Украине принимают к оплате «национальные карты».

Стратегическая программа развития безналичных розничных платежей в Украине на 2012 − 2014 годы, утвержденная НБУ 14 июня 2012 года, предусматривает модернизацию НСМЭП, внедрение открытых стандартов для повышения ее привлекательности для банков и их клиентов.

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Рада не поддержала законопроект о деятельности санационного банка

Верховная Рада Украины не поддержала законопроект о деятельности санационного банка, который одобрило большинство на «выездном заседании» парламента 4 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие документа проголосовали только 210 из 336 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Лидер фракции “Свобода” Олег Тягнибок заявил, что оппозиционные депутаты не будут голосовать за законопроекты, которые принимались на выездном заседании 4 апреля. Он предложил парламентскому большинству проголосовать за законопроекты, которые она принимала в первом чтении на выездном заседании, чтобы вернуть в комитеты на повторное первое чтение

Данным законопроектом предусмотрено, что санационному банку передаются права требования государственных банков и банков, в капитализации которых приняло участие государство (далее - банки), по обязательствам должников, и/или ценные бумаги, задолженность по которым в соответствии с нормативно-правовыми актами Национального банка Украины по вопросам формирования и использования банками резервов для возмещения возможных потерь по активным банковским операциям является безнадежной.

Передача банками активов санационному банку осуществляется путем уступки права требования банков по обязательствам должников или отчуждения ценных бумаг без компенсации их стоимости и без проведения оценки таких активов в соответствии с законодательством об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности. Не допускается передача банками санационному банку активов, которые находятся в залоге третьих лиц или относительно которых установлены другие обременения.

Также законопроектом предусмотрено, что банки заключают договоры о передаче активов санационному банку на основании решений органов управления банков без сообщения и получения соответствующего согласия акционеров, должников, вкладчиков и других кредиторов (кроме Национального банка Украины). Должники, вкладчики и другие кредиторы не имеют права требовать прекращения или досрочного выполнения обязательств такими банками в связи с передачей ими активов санационному банку.

В соответствии с законопроектом, банки и санационный банк освобождаются от платы за услуги, которые предоставляются государственными органами в связи с заключением договоров о передаче активов, уплаты любых других платежей, связанных с отчуждением/получением активов, и платы за внесение изменений в государственные реестры. Банки и санационный банк, которые заключают договоры о передаче активов, не являются связанными лицами. Условия договоров о передаче активов между этими банками не являются более благоприятными, чем обычные, а договоры не являются заключенными вопреки интересам банков, не в интересах банков и клиентов. Существенным условием таких договоров, в частности, является перечень активов.

Законопроектом предусмотрено, что санационный банк становится правопреемником прав требований банков по обязательствам должников по активам, переданным ему банками, в объеме и на условиях, которые существовали на момент передачи таких прав, в частности на всех стадиях судебного процесса и исполнительного производства, и принимает все меры к погашению задолженности по приобретенным активам.

В законопроекте определены особенности бухгалтерского учета и финансовой отчетности санационного банка, а также особенности работы с активами и особенности выполнения обязательств.

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Рада отказала предприятиям ТКЭ и водоканалам в выделении средств на погашение разницы в тарифах

Верховная Рада не поддержала в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» (относительно наполнения источников субвенции для погашения разницы в тарифах).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали только 195 (при необходимых 226) из 391 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

В пояснительной записке отмечается, что у предприятий теплоэнергетики, которые производят, транспортируют и поставляют тепловую энергию, и предприятий, которые предоставляют услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, в связи с несоответствием утвержденных тарифов фактической стоимости тепла и услуг, возникают финансовые осложнения, что приводит к несвоевременным и не в полном объеме расчетам за электрическую энергию и потребленный природный газ.

С целью улучшения финансового состояния таких предприятий и обеспечения своевременных расчетов за потребленный природный газ и электрическую энергию предлагается обеспечить источники субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, которые производились, транспортировались и поставлялись населению в сумме 270 млн грн.

Источниками финансирования этой субвенции определены поступление в специальный фонд государственного бюджета от погашения задолженности и обязательств, в том числе с налога на добавленную стоимость, и с уплаты штрафных санкций и процентов при пользовании ресурсами, предприятий электроэнергетической и угольной отраслей, перед Государственным агентством резерва Украины за полученные материальные ресурсы, на сумму 170 млн грн и поступления от уплаты части чистой прибыли (дохода) и дивидендов, начисленных по результатам деятельности в 2012 году предприятий электроэнергетической, угольной отраслей, предприятий, которые предоставляют услуги по производству, транспортировке и поставке тепловой энергии, централизованного водоснабжения и водоотвода на сумму 100 млн грн.

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Действующим контрактом не предусмотрено снижение цены на газ для Украины – «Газпром»

Действующим контрактом не предусмотрено снижение цены на российский газ для Украины, уменьшение цен возможно только вне рамок контракта.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал заместитель главы «Газпром», генеральный директор компании «Газпром экспорт» Александр Медведев на пресс-конференции в Москве.

«Контрактом не предусмотрено изменение цены», - сказал Медведев, отвечая на вопрос УНИАН, при каких условиях «Газпром» может пойти на снижение цены газа для Украины в условиях, когда цены на российский газ ниже для европейских стран.

В тоже время, он подчеркнул, что «теоретически цена может измениться», но это может произойти вне рамок контрактных договоренностей.

Медведев отметил, что кому-то кажется в Украине, что действующий газовый контракт плохой, но этот документ подписан в 2009 году и в нем указана формула цены.

«На тот момент цена по этому контракту была ниже среднеевропейской, индексация, заложенная в контракт, в каждом случае работает по-разному, и она выбрана украинскими коллегами, совместно с нами подписана и привела к определенной динамике цен», - сказал он.

«Что написано пером - не вырубишь топором», - подчеркнул Медведев.

Он считает, что нельзя занимать позицию «когда мне хорошо - я люблю контракт, а когда мне не очень хорошо - я хочу контракт поменять».

По его словам, ценовые показатели могли развиваться по-другому, если бы цены на нефть шли в другом направлении.

Он отметил, что сейчас снижение цены на нефтепродукты имеет «глубокое отражение» для Украины - сильнее, чем во многих европейских контрактах».

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Восстановление европейской экономики начнется в конце года - ЕЦБ

Экономическая ситуация в еврозоне остается сложной, однако появились признаки возможной стабилизации – постепенное восстановление ее роста начнется ближе к концу года.

Такой прогноз Европейского центрального банка (ЕЦБ) был представлен в понедельник в докладе его председателя Марио Драги на проходящей в Шанхае международной финансовой конференции, сообщает Радио Свобода.

Еврозона пребывает в рецессии: общий объем ее экономики сокращается четвертый квартал подряд, хотя темпы и замедлились - с -0,6% в течение октября-декабря до -0,2% в январе-марте. Курс евро к доллару США снизился в целом с начала года к 3 июня на 1,5%. Рецессия отмечена в девяти из 17 стран еврозоны, и их правительства давно призывают Европейский центральный банк смягчить денежную политику, дабы стимулировать экономический рост в регионе.

Годовая инфляция в еврозоне снижается из месяца в месяц уже полтора года подряд – с 3% (декабрь 2011 года) до 1,2% (апрель 2013 года). Месяц назад ЕЦБ, как и ожидалось, снизил одну из базовых своих ставок – рефинансирования – до очередного рекордно низкого в своей 14-летней истории уровня – 0,5% годовых. Дав понять при этом, что готов и к дальнейшему ее снижению.

Однако в мае, по предварительным данным, представленным агентством “Евростат” в минувшую пятницу, годовой прирост цен в еврозоне вновь ускорился - до 1,4%. До уровня 2%, который ЕЦБ считает “пороговым”, еще далеко, однако сам факт ускорения темпов инфляции в регионе делает новое снижение ставки рефинансирования менее вероятным.

Более интригующим для рынков представляется теперь решение Европейского банка по другой ставке – депозитной, то есть по краткосрочным вкладам, хранимым в нем коммерческими банками еврозоны. Очередное заседание руководства Европейского центрального банка, на котором будут обсуждаться не только политика процентных ставок, но и доступные банку меры по стимулированию экономического роста в еврозоне, состоится в ближайший четверг.

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МВФ назначил новым руководителем своей миссии в Украине Николая Георгиева

Международный валютный фонд назначил новым руководителем своей миссии в Украине гражданина Болгарии Николая Георгиева.

Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Жерома Ваше, переданном агентству УНИАН.

Как отмечается в заявлении, с 4 июня Георгиев сменит на посту руководителя миссии Кристофера Джарвиса.

«Руководителем миссии МВФ в Украине назначен Николай Георгиев, гражданин Болгарии. Господин Георгиев имеет большой опыт работы в странах с формирующейся рыночной экономикой. В последнее время занимал должность руководителя миссии МВФ в Молдове и Хорватии. В конце июня он посетит Киев с ознакомительным визитом», - говорится в заявлении Ваше.

Как сообщал УНИАН, Жером Ваше стал постоянным представителем МВФ в Украине с 1 мая. На этом посту он сменил бывшего главу представительства Макса Альера, чьи полномочия истекли в апреле.

Кристофер Джарвис возглавлял миссию МВФ в Украине с 2010 года.

В 2013 году миссия МВФ посещала Украину дважды. Итогом работы миссии стало заявление Джарвиса о том, что МВФ намерен продолжить диалог с Украиной относительно сотрудничества в рамках новой программы "стенд-бай". Основными элементами новой программы должны стать мероприятия, направленные на сокращение фискального дефицита и дефицита счета текущих операций, реформирование банковского и энергетического секторов с целью создания в Украине условий для стабильного экономического роста и создания новых рабочих мест.

Кроме того, согласно проекту меморандума сотрудничества с МВФ, обнародованному в СМИ, условием возобновления сотрудничества с Фондом должны стать сокращение дефицита государственного бюджета до не более 2% ВВП в 2013 году и 1,9% - в 2014 году, а также отказ от повышения ставки первого тарифного разряда до 852 грн.

На данный момент МВФ не определил дату приезда третьей по счету в этом году миссии Фонда в Украину.

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Ставицкий хочет вдвое увеличить госфинансирование угольной отрасли

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины готовит предложения по внесению изменений в государственный бюджет на этот год с целью увеличения финансирования угольной отрасли более чем вдвое — до 20,2 млрд грн.

Об этом в ходе совещания по проблемам работы угольных предприятий Луганской области заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий, сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской облгосадминистрации.

Подводя итоги совещания Ставицкий отметил, что профильное министерство ставит перед собой задачу обеспечить стабильность государственной поддержки отрасли. Он сообщил, что в текущем году госбюджет выделил на угледобывающие предприятия 9,7 млрд грн, но большая часть этих средств – 5,6 млрд грн. – в настоящее время уже освоена.

В этой связи министерство готовит предложения по внесению изменений в госбюджет-2013, чтобы увеличить господдержку по действующим госпрограммам еще на 10,5 млрд грн.

По словам министра, эти средства предполагается направить, в первую очередь, на усиление техники безопасности труда горняков, укрепление горноспасательных служб, возмещение себестоимости угледобычи и решение наиболее острых социальных проблем угольщиков.

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Минфин привлек в госбюджет 116,4 млн грн и 20,9 млн долл. на ОВГЗ-аукционе 4 июня

Министерство финансов Украины во вторник, 4 июня, привлекло в государственный бюджет 116,368 млн грн и 20,922 млн долл. на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, в результате размещения облигаций в национальной валюте, Минфин привлек 116,368 млн грн, удовлетворив две из трех поданных заявок инвесторов на приобретение 5-месячных гособлигаций с доходностью 7,75%. Минфин оставил без удовлетворения единственную поданную заявку на приобретение 7-летних облигаций общим объемом выпуска (по номинальной стоимости) 10,2 млн грн и номинальным уровнем доходности 14,3%. На приобретение 5-летних госбумаг инвесторы не подали ни одной заявки.

В результате размещения облигаций, номинированных в иностранной валюте (долларах США), Минфин привлек 15,713 млн долл. по всем пяти поданным заявкам на приобретение 2-летних госбумаг с доходностью 7,75%, и 5,209 млн долл. по обеим поданным заявкам на приобретение 3-летних госбумаг с доходностью 8%.

Как говорится в сообщении Минфина, по итогам проведенного аукциона объем привлеченных средств в государственный бюджет Украины по курсу Национального банка составил 238,6 млн грн, при этом размер госдолга находится в пределах, определенных Бюджетным кодексом Украины и утвержденных Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин в июне планирует провести четыре аукциона по продаже ОВГЗ - 4, 11, 18 и 25 июня.

По состоянию на 4 июня 2013 года, объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 223,486 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 126,869 млрд грн, в собственности банков - 83,613 млрд грн, нерезидентов - 4,854 млрд грн.

По данным Госказначейства, в январе-мае в госбюджет поступило 70,965 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение и обслуживание госдолга за этот период составили 38,922 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

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Украина выплатила 39,7 млн долл. купонного дохода по двухлетним евробондам 2012 года

Украина осуществила выплату купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа, выпущенным в августе 2012 года, в объеме 39,75 млн долл.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины, размещенном на официальном сайте.

«Общая сумма платежа составила 39 750,00 тыс. долл.», - отмечается в сообщении.

В Минфине напомнили, что в августе 2012 года Украина осуществила выпуск ОВГЗ на общую сумму 1 млрд долл. с погашением в 2014 году. Заимствования осуществлялись со ставкой 7,95% годовых.

Как сообщал УНИАН, 31 мая Министерство финансов Украины выплатило 87,750 млн долл. купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа, выпущенным в ноябре 2012 года.

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Рада не поддержала объединение должностей мэра Киева и главы КГГА

Верховная Рада не поддержала ни одного из законопроектов относительно объединения должностей председателя столичной городской госадминистрации и руководителя Киевсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект “О внесении изменений в Закон Украины “О столице Украины — городе-герое Киеве” (относительно объединения должностей председателя КГГА и председателя Киевского городского совета), внесенный народными депутатами из фракции “УДАР” Виталием Кличко, Виталием Ковальчуком и Валерием Карпунцовым, проголосовало всего 168 из 400 народных депутатов, зарегистрированных в зале. Не голосовали фракции Партии регионов и КПУ.

Этим законопроектом предусматривалось, что Президент Украины назначает мэра Киева председателем КГГА.

За другой законопроект “О внесении изменений в Закон Украины “О столице Украины — городе-герое Киеве” (относительно назначения на должность председателя КГГА исключительно лица, избранного Киевским городским головой) проголосовало только 167 из 402 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Документом также предусматривалось исключить норму, по которой исполнительным органом Киевского городского совета является КГГА, параллельно исполняющая функции государственной исполнительной власти в городе.

Также ВР не поддержала законопроект “О внесении изменений в Закон Украины “О столице Украины — городе-герое Киеве” (относительно восстановления целостной системы местного самоуправления в городе Киеве). За этот проект проголосовало 168 из 401 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале. Законопроект внесли на рассмотрение ВР депутаты от “Батькивщины” Вячеслав Кириленко и Ксения Ляпина.

Проектом предусматривалось, что на должность председателя КГГА Президент Украины назначает лицо, избранное Киевским городским головой.

Кроме того, ВР отклонила законопроект “О внесении изменений в Закон Украины “О столице Украины — городе-герое Киеве” (относительно порядка образования районных советов). Документ поддержали всего 164 из 398 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Этим законопроектом предусматривалось образовать районные советы по решению территориальной общины Киева, принятому путем проведения местного референдума.

УНИАН