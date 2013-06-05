НАТО создаст силы быстрого реагирования на кибератаки

Министры обороны 28 стран НАТО договорились создать силы быстрого реагирования на кибератаки, сообщил генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен.

"Мы договорились создать команды быстрого реагирования для защиты систем НАТО", - сказал он журналистам по завершении первого дня министерской встречи. По словам Расмуссена, операционная готовность сил быстрого реагирования на кибератаки, в задачу которых будет также входить защита компьютерной инфраструктуры отдельных стран НАТО, будет обеспечена к октябрю. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как сказал генсек НАТО, в 2012 году против альянса было совершено в общей сложности 2,5 тысячи кибератак.

Министры обороны НАТО впервые обсудили меры взаимодействия по защите от кибератак, которые, по словам Расмуссена, становятся все более изощренными.

В ноябре 2012 года НАТО провела командно-штабные учения по киберзащите для проверки технического и эксплуатационного потенциала альянса. Учения проводились по вымышленному сценарию, согласно которому кибератаки наносились против НАТО и национальных инфраструктур стран-союзниц.

Новая стратегическая концепция НАТО, утвержденная в ноябре 2010 года на саммите в Лиссабоне, определяет киберзащиту в качестве одного из приоритетов. Совет НАТО в 2008 году утвердил аккредитацию Центра киберзащиты НАТО в Таллине и присвоил ему статус международной военной организации. Сейчас в работе центра участвуют десять стран: США, Эстония, Германия, Словакия, Италия, Литва, Латвия, Испания, Венгрия и Польша.