Большая вода пришла в столицу Словакии: объявлено чрезвычайное положение
11:15, 05 июня 2013Разное
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Уровень Дуная в Братиславе достиг 971 см и продолжает расти. На всей территории столицы Словакии объявлено чрезвычайное положение, передает ИТАР-ТАСС.
За прошедшую ночь уровень воды в окрестностях столицы вырос на 30 см. Также прибывает вода в населенных пунктах, расположенных ниже по течению, вплоть до границы с Венгрией.
По мнению экспертов, наводнение достигнет кульминации в четверг, когда "большая вода" из Австрии докатится до Словакии. Уровень воды в Дунае подойдет к отметке в 10 метров. Стабилизации ситуации ожидается не ранее конца текущей недели.
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