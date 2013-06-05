Азаров: Меморандум с ЕЭК не противоречит международным обязательствам Украины

Меморандум об углублении взаимодействия с Евразийской экономической комиссией не противоречит международным обязательствам Украины и расширяет возможности сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, открывая в среду, 5 июня, заседание Кабинета министров.

«Хочу отметить, что Меморандум является рамочным документом и абсолютно не противоречит международным обязательствам, которые взяла на себя Украина. Он расширяет наши возможности сотрудничества, и потому этим нужно эффективно воспользоваться. Меморандум также предусматривает стратегическую возможность получения нашим государством статуса наблюдателя в новом международном объединении - Евразийском экономическом союзе, который начнет функционировать с 1 января 2015 года», - сказал Азаров.

Он также подчеркнул, что Кабмин создал Группу высокого уровня по вопросам углубления сотрудничества с Таможенным союзом и государствами - участниками Единого экономического пространства, а также Межведомственную экспертную группу по разработке рекомендаций и механизмов по углублению сотрудничества Украины с Таможенным союзом и Единым экономическим пространством.

«Наша задача определиться – к каким соглашениям, исходя из национальных интересов Украины, выгодно присоединиться», - подчеркнул Азаров.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Минске премьер-министр Украины Николай Азаров и глава Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко подписали Меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украиной.

Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.

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