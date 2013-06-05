Германия надеется, что Украина выполнит все условия, необходимые для ассоциации с ЕС

Посол Германии в Украине Кристофер Вайль надеется, что Украина выполнит все условия, необходимые для подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в ноябре 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на конференции «Роль аккредитации и метрологии для украинской промышленности и торговли» в Киеве в среду, 5 июня.

«Германия очень надеется, что Украина выполнит все условия, необходимые для подписания Соглашения об ассоциации в ноябре этого года и для улучшения отношений с ЕС», - сказал посол.

По его словам, 2013 год для Украины является решающим, когда ей необходимо принять стратегическое решение - сможет ли она подписать Соглашение об ассоциации в ноябре этого года в Вильнюсе.

«Германия, как и другие страны ЕС, полностью готова поддержать Украину на пути в Вильнюс», - заверил посол.

Как сообщал УНИАН, 15 мая Европейская комиссия приняла проект решения Совета Европейского Союза о подписании Соглашения об ассоциации с Украиной. Однако подписание состоится лишь при условии создания Киевом необходимых политических предпосылок.

Украина и ЕС начали переговоры о новом соглашении в 2007 году. 30 марта 2012 года стороны парафировали Соглашение об ассоциации и глубокой и всесторонней зоне свободной торговли.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил вывод относительно Украины, в котором выразил готовность подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе в ноябре 2013 года при условии, что Киев продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в реформировании избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжении реформ.

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