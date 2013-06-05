Кабмин хочет регулировать цены на лекарства от онкологии, туберкулеза и СПИДа

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил Министерству здравоохранения разработать следующий этап программы государственного регулирования цен на препараты для лечения онкологических заболеваний, туберкулеза и СПИДа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание Кабинета министров.

"Поручаю Министерству здравоохранения разработать следующий этап программы государственного регулирования цен на лекарственные средства: относительно препаратов для лечения онкологических заболеваний, туберкулеза и СПИДа. Это наиболее социально значимые заболевания, и в их лечении нужно навести порядок", - подчеркнул Азаров.

По его словам, при этом следует предусмотреть создание национальных протоколов лечения указанных заболеваний, которые будут отвечать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, сориентировать систему здравоохранения Украины на оригинальные брендированные препараты, ценообразование на которые является прозрачным и стабильным.

«Тогда мы сможем ввести референтные цены на препараты, которые используются в большинстве стран, и удалить с украинского рынка препараты с недоказанной эффективностью и качеством, убрать спекулятивно дорогие генерики и тому подобное. Подчеркиваю, что медлить с реализацией этого проекта и наблюдать, как тяжелобольные пациенты ежедневно переплачивают за продление своей жизни, категорически нельзя. Проект должен быть внедрен максимум в четвертом квартале текущего года. Опыт и у нас, и в соседних странах есть, его нужно решительно применить», - подчеркнул Азаров.

Как сообщал УНИАН, 8 мая 2013 года вступил в силу указ Президента Украины Виктора Януковича «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 апреля 2013 года «О состоянии выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 мая 2012 года «Об обеспечении населения качественными и доступными лекарственными средствами».

В соответствии с решениями СНБО, Кабинету министров поручено подать на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О лекарственных средствах».

В законопроекте необходимо предусмотреть обязательное определение во время государственной регистрации генерических лекарственных средств их биоэквивалентности, терапевтической эффективности, наличия высоких фармакоэкономических характеристик; отмену государственной регистрации лекарственных средств, в том числе на основании нарушения процедуры такой регистрации, отсутствия лекарственного средства на рынке Украины более двух лет с даты государственной регистрации.

Правительство должно в трехмесячный срок принять меры, направленные на урегулирование вопросов обращения с фальсифицированными, некачественными лекарственными средствами, в том числе теми, срок годности которых закончился.

Кабмину поручено обеспечить в четырехмесячный срок введение в установленном порядке государственного регулирования цен (с использованием механизма определения сравнительных (референтных) цен) на лекарственные средства для лечения больных сахарным диабетом, а также механизма частичного возмещения стоимости таких лекарственных средств за счет средств государственного и местных бюджетов.

Министерству здравоохранения поручено обеспечить устранение в месячный срок нарушений, установленных проверкой, проведенной Генеральной прокуратурой Украины и принять соответствующие меры реагирования в отношении должностных лиц, допустивших такие нарушения.