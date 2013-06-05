Эксперты заверили Азарова, что от Таможенного союза Украина получит одни плюсы

Украинские эксперты проанализировали 95 из 118 соглашений, действующих в Таможенном союзе и определили, что факторный анализ эффектов сотрудничества со странами ТС свидетельствует, что будет обеспечено ускорение экономического развития, активизация использования транзитного потенциала, создание новых рабочих мест.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, открывая в среду, 5 июня, заседание Кабинета министров.

По словам главы правительства, экспертная группа проанализировала 95 из 118 соглашений, действующих в Таможенном союзе. Факторный анализ эффектов сотрудничества со странами Таможенного союза свидетельствует, что будет обеспечено ускорение экономического развития, активизация использования транзитного потенциала, создание новых рабочих мест.

"В первую очередь, эксперты прорабатывают комплекс мер, направленных на снижение технических барьеров и обеспечение доступа отечественной продукции на таможенную территорию стран Таможенного союза. Украина выступает инициатором таких мер, поскольку они дают нам улучшение торгового баланса, расширение кооперационных связей, создание дополнительных рабочих мест", - подчеркнул Азаров.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Минске премьер-министр Украины Николай Азаров и глава Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украины.

Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.