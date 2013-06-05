Анонс на 6 июня

06.06.2013 Заседание Верховной Рады Пресс-конференция: "ЕБРР профинансирует проект строительства биогазового завода" Открытие производственного комплекса "Укрэкоресурсы"

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины. * Встреча с руководством ОТР банка. * Пресс-конференция на тему: "ЕБРР профинансирует проект строительства крупнейшего подключенного к энергосистеме биогазового завода в Украине". Организаторы - Европейский банк реконструкции и развития и Программа финансирования альтернативной энергетики в Украине USELF. Участники: директор ЕБРР в Украине Шевка Аджюнер, генеральный директор "Экопрод" И.Мельник, старший менеджер департамента энергоэффективности ЕБРР С.Масличенко. * Открытие производственного комплекса "Укрэкоресурсы" с участием вице-премьера Александра Вилкула. *** Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

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