Анонс на 6 июня
06.06.2013 Заседание Верховной Рады Пресс-конференция: "ЕБРР профинансирует проект строительства биогазового завода" Открытие производственного комплекса "Укрэкоресурсы"
* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.
* Встреча с руководством ОТР банка.
* Пресс-конференция на тему: "ЕБРР профинансирует проект строительства крупнейшего подключенного к энергосистеме биогазового завода в Украине". Организаторы - Европейский банк реконструкции и развития и Программа финансирования альтернативной энергетики в Украине USELF. Участники: директор ЕБРР в Украине Шевка Аджюнер, генеральный директор "Экопрод" И.Мельник, старший менеджер департамента энергоэффективности ЕБРР С.Масличенко.
* Открытие производственного комплекса "Укрэкоресурсы" с участием вице-премьера Александра Вилкула.
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