ЕС не против сотрудничества Украины с ТС, но оно не должно мешать ассоциации

Брюссель. ЕС не против сотрудничества Украины с Таможенным союзом, но не хочет, чтобы оно мешало соглашению об ассоциации.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на конференции в Европарламенте об отношениях Украина-ЕС представитель Европейской службы внешних действий Девид О’Салливан.

“Я хочу сказать очень четко: Украина должна сохранять хорошие отношения со всеми партнерами”, - сказал представитель ЕС.

“С другой стороны, мы должны быть уверены, что никакая форма сотрудничества с Таможенным союзом не будет мешать реализации положений соглашения об ассоциации”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Минске премьер-министр Украины Николай Азаров и глава Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украиной.

Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.