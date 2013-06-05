ТОП-10 (5 июня)

Доходы госбюджета Украины в январе-мае выросли на 1,5%

Ахметов покупает "Укртелеком"

«Голден Телеком» прекращает предоставлять услуги мобильной связи

Кабмин хочет регулировать цены на лекарства от онкологии, туберкулеза и СПИДа

Договор о поставках газа через Словакию планируют подписать 15-20 июня

ВР отказалась денонсировать соглашение с Кипром об избежании двойного налогообложения

Украина будет ждать, что Россия первая обратится в Стокгольмский суд - эксперты

Миндоходов займется контролем качества нефтепродуктов на границе

Предельная цена газа для промпотребителей останется на прежнем уровне

“Нафтогаз” намерен привлечь кредиты у “Укргазбанка” на 2,5 млрд грн

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Доходы госбюджета Украины в январе-мае выросли на 1,5%

Доходы Государственного бюджета Украины в январе-мае 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, выросли на 2 млрд грн, или на 1,5%, - до 135,4 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, доходы общего фонда госбюджета за январь-май 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. выросли на 2,8 млрд грн, или на 2,4%, - до 117,9 млрд грн, доходы специального фонда - снизились на 0,8 млрд грн, или на 4,4%, - до 17,5 млрд грн.

Также сообщается, что за январь-май текущего года, по сравнению с январем-маем 2012 года года, объем возмещения налога на добавленную стоимость вырос на 4,6 млрд грн, или на 23,8%, - до 23,7 млрд грн. В том числе автоматическое возмещение НДС составило 9,4 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства финансов Украины, дефицит Государственного бюджета Украины в январе-апреле 2013 года, по сравнению с январем-апрелем 2012 года, вырос в 3,6 раза – до 16,145 млрд грн. За 4 месяца 2013 года поступления в госбюджет Украины составили 106,118 млрд грн, что на 4,9% больше показателя за аналогичный период 2012 года; кассовые расходы госбюджета составили 121,707 млрд грн, что на 16,2% больше показателя за аналогичный период 2012 года.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

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Ахметов покупает "Укртелеком"

Финансово-промышленная группа Украины “Систем кепитал менеджмент” (СКМ), принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову, приобретает у австрийской группы EPIC контроль над национальным оператором фиксированной связи “Укртелеком”, сообщили УНИАН в пресс-службе СКМ.

Согласно сообщению, СКМ и EPIC 3 июня 2013 года подписали договор купли-продажи 100% акций компании UA ТELECOMINVEST LIMITED (Кипр), которой принадлежат корпоративные права ООО «ЕСУ» (Украина). В свою очередь, ООО «ЕСУ» владеет 92,79% акций ПАО «Укртелеком» (Украина), крупнейшего украинского игрока фиксированной связи, а также оператора мобильной сети 3G.

Группа СКМ станет собственником контрольного пакета "Укртелекома" после получения всех необходимых разрешений, в том числе от антимонопольных органов.

На телекоммуникационном рынке Украины СКМ уже владеет оператором фиксированной связи - группой Vega, а также является миноритарным акционером компании «Астелит», оператора мобильной связи Life:) – третьего мобильного игрока страны.

По словам управляющего партнера EPIC Питера Гольдшайдера, основным мотивом заключения сделки стала возможность СКМ реструктуризировать компанию.

«Для EPIC движущими факторами при заключении сделки были возможности проведения масштабной реструктуризации и коммерческие соображения. Мы пришли к заключению, что SCM является логичным покупателем, и решили продать наш пакет акций "Укртелекома". Эта сделка является выгодной для всех сторон. СКМ обладает необходимыми ресурсами для дальнейшего развития компании, включая обширную региональную, отраслевую и управленческую экспертизу”, – заявил Гольдшайдер.

Управляющий директор SCM Advisors Илья Архипов сообщил, что новый собственник «Укртелекома» намерен модернизировать телекоммуникационную инфраструктуру страны.

“СКМ рада возможности, используя накопленный опыт работы в телекоммуникациях и синергию с другими телекоммуникационными бизнесами группы, предложить новые продукты и сервисы существующим абонентам, привлечь новых, а также построить в Украине более современную инфраструктуру. Уверены, что повышение эффективности «Укртелекома» и его максимальная ориентация на интересы абонентов пойдут на пользу отрасли и конечным потребителям»,- цитирует пресс-релиз Архипова.

Справка УНИАН. В группу СКМ входят более сотни компаний различных направлений, включая металлургический холдинг «Метинвест» и энергетический ДТЭК.

100% акций СКМ принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.

Компания EPIC, созданная в 1989 году Питером Гольдшайдером (Peter Goldscheider) и Гюставом Вюрмбеком (Gustav Wurmböck), специализируется на предоставлении консалтинговых услуг в вопросах приватизации активов и корпоративного слияния и поглощения на новых рынках Центральной и Юго-Восточной Европы.

В начале 2011 года Украина продала австрийской компании EPIC 92,79% акций «Укртелекома» за 10,6 миллиарда гривен (1,3 млрд долларов США). Месяц спустя управляющий партнер EPIC Питер Гольдшайдер сказал, что украинское предприятие должно пройти реструктуризацию, чтобы в ближайшие три-пять лет стать успешным.

В первом квартале 2013 года «Укртелеком» увеличил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 16,023 млн грн с 5,409 млн грн.

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«Голден Телеком» прекращает предоставлять услуги мобильной связи

Компания «Голден Телеком» с 4 сентября 2013 года намерена прекратить предоставлять услуги подвижной (мобильной) связи всем своим абонентам, сообщается на сайте компании.

«Это позволит абонентам «Голден Телеком» получать новые и высококачественные услуги мобильной связи, которые до сих пор были для них недоступны из-за технических особенностей сети», - говорится в соглашении.

Согласно сообщению, для обеспечения непрерывного обслуживания абонентов мобильной связи «Голден Телеком» абонентам предлагается получать дальнейшее обслуживание в сети «Киевстар» путем заключения нового соглашения и замены телефонного номера и SIM-карты.

Компания «Голден Телеком» продолжит предоставлять услуги фиксированной телефонной связи и интернета в обычном порядке, и абонентам, по их желанию, сохраняются прямые городские номера, если была оформлена эта услуга.

Напомним, в декабре 2007 года оператор мобильной связи "ВымпелКом" (Россия) приобрел 100% интегрированного поставщика услуг в СНГ Golden Telecom, который предоставляет услуги в крупнейших населенных пунктах России и стран СНГ, в т.ч. и в Украине (ООО «Голден Телеком»).

В настоящее время «Голден Телеком» входит в состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd., куда кроме него также входят компании «Киевстар» и «Украинские радиосистемы».

В настоящее время завершается процесс переоформления лицензий на радиочастотный ресурс входящих в структурную единицу компаний на «Киевстар».

Справка УНИАН. «Голден Телеком» оказывает услуги местной, междугородной и международной телефонной связи и передачи данных, интернет-услуги, в том числе корпоративное подключение, услуги мобильной связи стандарта GSM (торговые марки «Голден Телеком GSM» и UNI). Сеть мобильной связи «Голден Телеком» была запущена в декабре 1996 года в Киеве. Компания предоставляет услуги мобильной связи в Киеве и Одессе. С ноября 2006 компания работает над построением своей GSM-сети в новых регионах.

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Кабмин хочет регулировать цены на лекарства от онкологии, туберкулеза и СПИДа

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил Министерству здравоохранения разработать следующий этап программы государственного регулирования цен на препараты для лечения онкологических заболеваний, туберкулеза и СПИДа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание Кабинета министров.

"Поручаю Министерству здравоохранения разработать следующий этап программы государственного регулирования цен на лекарственные средства: относительно препаратов для лечения онкологических заболеваний, туберкулеза и СПИДа. Это наиболее социально значимые заболевания, и в их лечении нужно навести порядок", - подчеркнул Азаров.

По его словам, при этом следует предусмотреть создание национальных протоколов лечения указанных заболеваний, которые будут отвечать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, сориентировать систему здравоохранения Украины на оригинальные брендированные препараты, ценообразование на которые является прозрачным и стабильным.

«Тогда мы сможем ввести референтные цены на препараты, которые используются в большинстве стран, и удалить с украинского рынка препараты с недоказанной эффективностью и качеством, убрать спекулятивно дорогие генерики и тому подобное. Подчеркиваю, что медлить с реализацией этого проекта и наблюдать, как тяжелобольные пациенты ежедневно переплачивают за продление своей жизни, категорически нельзя. Проект должен быть внедрен максимум в четвертом квартале текущего года. Опыт и у нас, и в соседних странах есть, его нужно решительно применить», - подчеркнул Азаров.

Как сообщал УНИАН, 8 мая 2013 года вступил в силу указ Президента Украины Виктора Януковича «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 апреля 2013 года «О состоянии выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 мая 2012 года «Об обеспечении населения качественными и доступными лекарственными средствами».

В соответствии с решениями СНБО, Кабинету министров поручено подать на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О лекарственных средствах».

В законопроекте необходимо предусмотреть обязательное определение во время государственной регистрации генерических лекарственных средств их биоэквивалентности, терапевтической эффективности, наличия высоких фармакоэкономических характеристик; отмену государственной регистрации лекарственных средств, в том числе на основании нарушения процедуры такой регистрации, отсутствия лекарственного средства на рынке Украины более двух лет с даты государственной регистрации.

Правительство должно в трехмесячный срок принять меры, направленные на урегулирование вопросов обращения с фальсифицированными, некачественными лекарственными средствами, в том числе теми, срок годности которых закончился.

Кабмину поручено обеспечить в четырехмесячный срок введение в установленном порядке государственного регулирования цен (с использованием механизма определения сравнительных (референтных) цен) на лекарственные средства для лечения больных сахарным диабетом, а также механизма частичного возмещения стоимости таких лекарственных средств за счет средств государственного и местных бюджетов.

Министерству здравоохранения поручено обеспечить устранение в месячный срок нарушений, установленных проверкой, проведенной Генеральной прокуратурой Украины и принять соответствующие меры реагирования в отношении должностных лиц, допустивших такие нарушения.

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Договор о поставках газа через Словакию планируют подписать 15-20 июня

Договор о поставках газа из Европы через территорию Словакии в режиме реверса планируется подписать 15-20 июня текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил министр угольной промышленности и энергетики Эдуард Ставицкий.

«15-20 июня этого года уже будет договор между Eustream и «Укртрансгазом», - сказал Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, 3 июня заместитель главы правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун заявил, что на данный момент в вопросе реверсных поставок газа с территории Словакии осталось завершить формальности, в том числе бумажные. «Все те прогнозные поставки газа со стороны Словакии подтверждаются», - отметил Чупрун.

15 мая Украина начала импорт газа через Словакию в тестовом режиме. В 2013 году Украина планирует заключить контракт на поставку природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Словакии и Венгрии.

В конце марта премьер-министр Украины Николай Азаров в рамках официального визита в Венгрию сообщил, что Украина начала реверсные поставки газа из Европы через территорию Венгрии.

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ВР отказалась денонсировать соглашение с Кипром об избежании двойного налогообложения

Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении проект Закона "О денонсации Соглашения между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения доходов и имущества от 29 октября 1982 года", внесенный народным депутатом Владимиром Яворивским (фракция «Батькивщина»).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 113 из 233 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали в полном составе фракции Партии регионов и КПУ.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что денонсация нужна для ликвидации предоставления необоснованных налоговых льгот, предусмотренных соглашением, которые оказывают негативное влияние как на налоговую систему, так и на экономику Украины в целом в связи с выведением капитала в оффшорные зоны.

Согласно положениям соглашения между правительством СССР и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения доходов и имущества, от налогообложения освобождаются любые доходы, которые возникают на территории Украины или Кипра, в том числе дивиденды, проценты, роялти, доходы от отчуждения имущества и тому подобное, которые перечисляются из одной страны в другую, за исключением некоторых случаев налогообложения физических лиц и доходов постоянных представительств.

В записке сказано, что соглашением созданы благоприятные возможности для резидентов Украины вполне легально, без какого-либо налогообложения выводить за границу значительные суммы средств.

«Положения соглашения также используются многими нашими предприятиями для создания различных схем по минимизации налоговых обязательств», - говорится в записке и отмечается, что «достаточно большая часть украинского бизнеса пользуется возможностью платить налоги на Кипре, соответственно снижая общеналоговую нагрузку и уменьшая доходную часть бюджета Украины, то есть происходит так называемый отток капитала, который угрожающе подрывает экономику страны».

Также ВР не поддержала проект Закона «О денонсации Соглашения между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения доходов и имущества», внесенный депутатами от «УДАРа», в том числе Виктором Пинзеником.

За данное решение проголосовали 123 из 233 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

По словам Пинзеника, «это соглашение не является хорошим для страны». Он заявил, что новый вариант соглашения нужен Украине, но «наших партнеров (Кипр - УНИАН) устраивает существующее положение вещей».

По его словам, если нынешнее правительство действительно хочет урегулировать проблему налогообложения с Кипром, то завтра должна быть представлена конвенция с Кипром относительно избежания двойного налогообложения, которую не нужно ратифицировать.

Пинзеник отметил, что в то же время необходимо проголосовать за денонсацию соглашения между правительством СССР и правительством Кипра об избежании двойного налогообложения доходов и имущества от 29 октября 1982 года.

Как сказал Пинзеник, «эти два шага через месяц позволят очень быстро подготовить стандартное соглашение об избежании двойного налогообложения».

«Если вы хотите, чтобы десятки миллиардов гривень работали для граждан Украины, для экономики и бюджета Украины, а не для обслуживания экономики другой страны, интересов кучки олигархов, то нужно предпринять эти два шага», - сказал Пинзеник.

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Украина будет ждать, что Россия первая обратится в Стокгольмский суд - эксперты

Украина не намерена обращаться в Стокгольмский арбитражный суд с требованием разорвать заключенный в январе 2009 года контракт на поставку газа из-за страха потерять российский рынок для сбыта продукции, и расчитывает, что это сделает Россия.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение в ходе пресс-конференции эксперты отрасли - президент Киевского международного энергетического клуба "Q-club" Александр Тодийчук, директор энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар и участник инициативной группы "Первое декабря" Богдан Гаврилишин.

«Украина, в силу того, что олигархи боятся, что газовые вопросы превратятся в «сырные», «шоколадные» и другие войны, заняла выжидательную позицию, ждет, что Россия первая инициирует обращение в Стокгольмский суд», - сказал президент Киевского международного энергетического клуба "Q-club" Александр Тодийчук.

Он отметил, что другие государства более жестко защищают свои интересы в вопросе ценообразования на российский газ и обращаются в Стокгольмский суд, и, как правило, его выигрывают.

Эксперт полагает, что через несколько лет мы будем иметь желанные 250-260 долл., так как Россия уже сегодня теряет свой рынок и в дальнейшем будет делать все чтобы остаться на украинском рынке.

Директор энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар придерживается аналогичного мнения. Он отметил, что проведение переговоров с российским газовым монополистом не даст результата. В то же время снижение цен на газ для Европы может способствовать снижению цен на газ и для Украины - в результате решения Стокгольмского суда.

“Можно сколько угодно ехать в Москву и просить у «Газпрома» милостыни — ее не будет. То, что происходит в газовом секторе Европы сейчас, оно как раз и будет способствовать тому, что нужно посмотреть внимательно на ст. 4 действующего контракта 2009 года с точки зрения того, что там зафиксирована позиция по ситуации, когда стороны не согласны с существующими параметрами. И если они в процессе консультации не пришли к общему знаменателю, то заинтересованная сторона обращается в Стокгольмский арбитраж», - сказал Гончар.

Эксперт подчеркнул, что и сам «Газпром» уже не скрывает, что цена на газ для Европы будет уменьшена на 7%.

Однако, как утверждает Гончар, цена на газ будет снижена намного больше, чем 7%, что и будет означать, что «Газпром» проводит дискриминационную политику по отношению к одним партнерам и дает преференции другим.

“Украинская сторона должна использовать положение статьи (ст.4 договора - УНИАН) и обратиться в Стокгольмский арбитраж также в пакете с другими претензиями — по транзитному контракту, где четко зафиксировано, что «Газпром» должен обеспечить транзит через территорию Украины не меньше 110 млрд куб. метров газа — он также это не выполняет”, - сказал Гончар.

Он также отметил, что необращение в Стокгольмский арбитраж и ведение закулисных переговоров чиновниками вредит национальным интересам Украины.

В свою очередь Тодийчук подчеркнул, что в газовом договоре действительно были допущены ошибки Юлией Тимошенко, бывшей в то время премьер-министром.

“То, что там были допущены ошибки, - понятно всем”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист "Газпром" отказывается в ближайшее время пересматривать цену на газ для Украины, несмотря на настойчивые просьбы Киева о снижении цены на голубое топливо.

В сентябре 2011 года Президент Украины Виктор Янукович сообщил, что Украина фактически подготовила материалы для разрешения в международном арбитраже газового спора с Россией. Однако позже члены правительства, включая премьер-министра Николая Азарова, заявляли, что надеются достичь компромисса по цене на газ в ходе переговоров.

Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе.

В прошлом году Польша добилась более 15% скидки на поставляемый в Польшу российский газ, после того как инициировала процедуру подачи иска против "Газпрома" в Международный арбитраж в Стокгольме в ноябре 2011 года.

За последние три года российский газовый монополист согласился снизить цены на газ - в среднем на 10% - для более пятнадцати своих клиентов в Германии, Франции, Италии, Австрии, Словакии, Польше.

При этом украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ считает, что Украина сможет выиграть Стокгольмский арбитраж в случае подачи Россией иска о недоборе газа, минимальный объем покупки которого зафиксирован в контрактах, подписанных в начале 2009 года.

Справка УНИАН. 19 января 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год и об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Контракт "Газпрома" и "Нафтогаза" содержит условие "бери или плати", которое распространяется на 80% объема закупки газа, предусмотренного по договору.

Действующий контракт предусматривает штрафные санкции при закупке газа ниже минимального объема: за недобор Украиной топлива предполагаются штрафы в размере 300% от стоимости в зимний период и 150% - летом.

В то же время в контракте от 19 января 2009 года на транзит российского газа по территории Украины не были предусмотрены штрафные санкции к "Газпрому" за невыполнение обязательств по транзиту газа.

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Миндоходов займется контролем качества нефтепродуктов на границе

Министерство доходов и сборов намерено профессионально и системно производить оценку контроля качества нефтепродуктов, которые ввозятся на территорию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров заявил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

«У нас есть 69-я статья Таможенного кодекса, которая обязывает нас классифицировать топливо. Мы можем это делать. Да, у нас одна лаборатория, но в регионах есть отделения. Это дает нам 100% возможность контроля качества топлива», - заверил министр.

При этом он отметил, что Миндоходов будет контролировать качество топлива на границе, а налоговым агентом выступит соответствующая АЗС.

«При необходимости мы привлечем ведущих специалистов и большие бренды к этой работе, которая уже приобрела некоторый эмоциональный оттенок. Тут мы с одной стороны увеличим поступления в бюджет, а с другой стороны – обеспечим защиту отечественного потребителя от некачественного импорта топлива. Я считаю, что это сверхзадача, но мы владеем базой, чтобы ее выполнить», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 июня, глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий завил, что Минэнергоугля намерено разработать программу тестирования горючего на автозаправочных станциях.

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Предельная цена газа для промпотребителей останется на прежнем уровне

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ) Украины, не планирует изменять предельную цену на газ для промышленных потребителей с третьего квартала 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель НКРЭ Сергей Титенко.

"По нашим представлениям, пока ни вверх, ни вниз – стабильно", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли цена пересмотрена.

При этом Титенко отметил незначительную тенденцию снижения цен на нефть и, как следствие, на газ.

"Если тенденция будут, то на четвертый квартал мы вполне возможно ее снизим", - сказал Титенко.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ в марте оставила без изменений предельный уровень цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.

Предельный уровень цены на природный газ для данных потребителей с 1 марта 2013 года устанавливается на уровне 3 509 грн за 1 тыс. куб. м.

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“Нафтогаз” намерен привлечь кредиты у “Укргазбанка” на 2,5 млрд грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» намерена привлечь два кредита у “Укргазбанка” на общую сумму 2,489 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредитные средства привлекаются сроком на 2 года.

Стоимость обслуживания кредита на 1,489 млрд грн – 268,02 млн грн, на 1 млрд грн – 180 млн грн.

Тендер проведен на основании применения процедуры закупки с одним участником.

Дата акцепта — 5 июня 2013 года.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» в январе-марте 2013 года увеличил чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 87% — до 7,75 млрд грн с 4,14 млрд грн.

В 2012 году компания получила чистый убыток в размере 10,271 млрд грн, в то время как за 2011 год компания получила чистую прибыль в размере 7,764 млрд грн.

Согласно утвержденному Кабинетом министров прогнозному балансу газа на 2013 год, объем импорта газа составит 27,3 млрд куб. м.

Поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

«Укргазбанк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших банков Украины.

По результатам докапитализации при участии государства доля Министерства финансов Украины в «Укргазбанке» составляет 93%.

УНИАН