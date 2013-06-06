Рыбак не исключает, что сегодня может состояться выездное заседание парламента

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак не исключает, что в 16.00 может состояться выездное заседание парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

Как сказал Рыбак, он не хочет проводить заседание “в другом помещении, но ситуация очень и очень непростая”.

По его словам, в 15.30 соберутся народные депутаты, которые входят в большинство, и будут решать, как дальше действовать.

“Если будет большинство, и я увижу, что оно есть, то я должен проводить сессию”, - отметил Рыбак.

По словам председателя ВР, сегодня нет “невыясненных вопросов”, из-за которых бы парламент сегодня не мог работать.

На уточняющий вопрос журналистов, допускает ли он проведение выездного заседания парламента, Рыбак сказал: “Допускаю”.

Он также не исключает, что заседание парламента может начаться в 16.00 в сессионном зале ВР.