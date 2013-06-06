Янукович предлагает принимать и отменять законы на референдумах

Президент Украины Виктор Янукович предлагает ввести в Украине механизм принятия или отмены законов на референдуме по народной инициативе.

Об этом говорится в ежегодном послании Президента к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, текст которого размещен на официальном сайте главы государства.

Как отмечается в послании, одним из главных вызовов, которые стоят в повестке дня демократического реформирования политической системы Украины, является необходимость более полной реализации конституционного права граждан принимать участие в управлении государственными делами.

От выборов до выборов уменьшается количество граждан, которые принимают в них участие. В значительной мере такая ситуация обусловлена ростом у граждан ощущения ограниченности возможностей влиять на разработку и принятие органами власти решений. Так, более трети общества (31%) считает, что наименьшее влияние на выработку государственной политики в Украине имеют граждане Украины. Напротив, наибольший, по мнению граждан, оказывают Президент Украины (44,2%), Кабинет министров Украины (30,6%), Верховная Рада Украины (27,9%) и крупный украинский бизнес (26,4%).

Усовершенствование таких механизмов прямой демократии как право граждан на всеукраинском референдуме принимать законы Украины (вносить в них изменения), было определено Президентом Украины одним из основных направлений конституционного реформирования в ежегодном Послании к Верховной Раде Украины 2012 г. Предвыборные программы парламентских партий и отдельных народных депутатов также содержат положения об изменениях или уточнениях механизмов осуществления власти народом, в том числе благодаря народной законодательной инициативе и «народному вето». Поэтому уже сейчас можно говорить об общности позиций главы государства и высшего представительского органа по поводу необходимости развития форм и механизмов непосредственной демократии и более полного утверждения принципа народовластия.

В этом аспекте важным является учтение практического опыта реализации положений Основного Закона Украины, а также достижения и тенденции современного европейского конституционализма.

В послании отмечается, что законодательные референдумы по народной инициативе могут проводиться в Италии, Латвии, Литве, Мальте, Польше, Словении, Венгрии. Вместе с тем в отдельных странах народная законодательная инициатива, наряду с другими ограничениями национального законодательства относительно референдумов, также ограничивается правом парламента решать вопрос о целесообразности проведения референдума по народной инициативе (Польша, Венгрия) или правом парламента одобрить законопроект до вынесения его на общегосударственный референдум (Италия, Мальта).

Определенной разновидностью законодательных референдумов по народной инициативе является «народное вето». Его суть заключается в том, что общегосударственный референдум может проводиться для выяснения воли народа относительно отклонения принятого парламентом соответствующего закона. Так, право «народного вето» закреплено в конституциях Италии и Швейцарии. В то же время в этих странах существуют довольно жесткие ограничения относительно порядка инициирования референдумов, которые отменяют действующие законы. Например, в Италии нельзя инициировать «народное вето» за год до окончания каденции одной из палат парламента и т. п.

Таким образом, отмечает Янукович, законодательство стран-членов ЕС содержит разные варианты реализации права народа на осуществление законодательной инициативы. Условно их можно сгруппировать таким образом: в одних странах допускается принятие или отмена законов на референдуме по народной инициативе, оформленной в соответствии с требованиями национального законодательства; в других – народная законодательная инициатива реализуется через представительский орган государственной власти – парламент.

В контексте этого, отмечает Президент, при последующей работе над обновлением Конституции Украины следует рассмотреть возможность уточнения положений разделов III («Выборы. Референдум») и IV («Верховная Рада Украины»), в частности: предусмотреть, что народная законодательная инициатива реализуется путем внесения постатейно разработанного законопроекта на рассмотрение Верховной Рады Украины или всеукраинского референдума. При этом необходимо предусмотреть, что законопроект на рассмотрение парламента может быть внесен по требованию не менее 80 тыс. избирателей (что соизмеримо с количеством избирателей, достаточным для избрания народного депутата Украины (субъекта законодательной инициативы) в одномандатном избирательном округе).

Установить, что законы, принятые на всеукраинском референдуме, можно изменять по обычной парламентской процедуре не ранее чем за пять лет или конституционным большинством Верховной Рады Украины следующего созыва; установить, что в случае издания указа Президента Украины о объявлении всеукраинского референдума о принятии законопроекта по народной инициативе Верховная Рада Украины может рассмотреть такой законопроект. При этом в случае принятия парламентом такого закона референдум не проводится, а внесение изменений в него осуществляется в порядке, определенном для законов, принятых на всеукраинском референдуме.

Кроме того, Янукович предлагает ввести «народное вето» как разновидность народной законодательной инициативы, которая будет предусматривать возможность отмены на всеукраинском референдуме принятых Верховной Радой Украины законов. При этом референдум не проводится, если парламент самостоятельно отменяет такой закон; установить, что закон, принятый на всеукраинском референдуме, вступает в силу по общему правилу вступления в силу законов Украины (не раньше дня их опубликования).