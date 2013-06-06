Анонс на 7 июня

07.06.13 * Пленарное заседание Верховной Рады Украины * Вице-премьер-министр Вилкул проведет Всеукраинское селекторное совещание

* В 13.00 вице-премьер-министр Украины А.Вилкул проведет Всеукраинское селекторное совещание. Участники: министр регионального развития, строительства и ЖКХ Г.Темник, глава Государственной казначейской службы Украины С.Харченко, глава правления Государственного специализированного финансового учреждения "Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству" Л.Рисухин. *** Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

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