ТОП-10 (6 июня)

В Украине снова зафиксирована дефляция

Президент Украины предложил Нацбанку перейти к корзине валют

Янукович назвал сроки приватизации энергокомпаний

Суд возобновил дело о незаконности приватизации "Криворожстали"

Цены производителей промпродукции в мае выросли на 3,1%

Нацбанк ограничил наличные расчеты суммой в 150 тыс. грн

Президент подписал антикоррупционный закон

Годовой план приватизации за пять месяцев выполнен всего на 0,53%

Украина в течение месяца может начать поставки мяса птицы на рынок ЕС

Янукович предлагает не использовать в строительстве АЭС российские технологии

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В Украине снова зафиксирована дефляция

Инфляция в Украине в мае 2013 года, по сравнению с апрелем 2013 года, составила 0,1%, сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, в годовом выражении (против мая 2012 года) зафиксирована дефляция в размере 0,4%, с начала 2013 года (май 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция составила 0,2%.

Как сообщает Госстат, в мае против апреля 2013 года больше всего подорожали овощи - на 4% (против мая 2012 года - снижение на 11,6%), сахар - на 2,7% (снижение на 12,9%), фрукты - на 1,5% (снижение на 9,1%), автодорожный пассажирский транспорт - на 0,8% (рост на 3,2%), транспортные услуги - на 0,6% (рост на 3,1%), алкогольные напитки и табачные изделия - на 0,6% (рост на 7,5%).

Снижение цен зафиксировано на яйца - на 16,8% (против мая 2012 года - снижение на 14,3%), молоко - на 2,3% (снижение на 2,8%), железнодорожный пассажирский транспорт - на 1,4% (рост на 3,1%), топливо и масла - на 0,8% (снижение на 3%), сыр и творог - на 0,5% (снижение на 0,3%), горячую воду и отопление - на 0,5% (0%).

По остальным позициям в мае против апреля 2013 года зафиксировано незначительное изменение цен на уровне 0,1-0,5 п.п.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в апреле 2013 года, по сравнению с мартом 2013 года, составила 0%, в годовом выражении (против апреля 2012 года) зафиксирована дефляция в размере 0,8%, с начала 2013 года (апрель 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция составила 0,1%.

Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%, при этом снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

Госбюджет на 2013 год рассчитан исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) в 4,8%, предельного дефицита госбюджета в 3,2% ВВП и темпов роста ВВП в 3,4%.

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Президент Украины предложил Нацбанку перейти к корзине валют

Национальный банк должен рассмотреть возможность перехода к режиму курсообразования на основе «корзины» валют, которая будет учитывать структуру расчетов во внешней торговле страны, говорится в ежегодном Послании Президента Украины Виктора Януковича к Верховной Раде.

Глава государства также предложил властям расширить практику использования гривни в международных расчетах, для чего необходимо внести изменения в валютное регулирование.

В перечне других первоочередных мер по формированию инструментов абсорбирования внешних экономических шоков Президент назвал усиление контроля государства за финансовыми потоками, в том числе за внешними привлечениями, выплатой дивидендов, необоснованными платежами за нематериальные активы.

Национальному банку Президент поручил усовершенствовать действующую нормативную базу и разработать с учетом рекомендаций Базельского и Европейского комитетов новые акты по банковскому надзору.

Эти меры, говорится в Послании, должны повысить прозрачность банковской системы, чему будет способствовать введение обязательной системы рейтингования банков.

Президент считает, что ряд факторов, включая относительный дефицит гривни и выполнение Украиной в полном объеме своих долговых обязательств перед МВФ, «свидетельствуют об отсутствии условий для неконтролируемой девальвации гривни».

«Неотложной задачей обеспечения макроэкономической стабильности является повышение устойчивости финансового сектора и восстановление активной динамики кредитования, увеличение доли внутренних долгосрочных ресурсов в национальной валюте в общем объеме обязательств финансовых учреждений», - говорится в Послании.

В этой связи глава государства отметил необходимость усиления пруденциарного надзора за развитием финансового сектора и повышения уровня координации мер надзора с соответствующими мерами зарубежных государств с целью обеспечения сбалансированности потоков капитала через границы Украины.

Янукович предлагает усилить контроль государства за наращиванием капитализации и уровня ликвидности финансового рынка, а также усилить стимулирующий характер монетарного и банковского регулирования.

В документе отмечается, что в 2012 году отрицательное сальдо валютных интервенций Национального банка на межбанковском рынке (с учетом поддержки внешних расчетов НАК «Нафтогаз Украины») составило 7,5 млрд долл. США, а валютные резервы Нацбанка в 2011-2012 годах сократились на 7,2 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины в апреле увеличились на 2,06%, или на 509 млн долл., и на 1 мая составили 25,238 млрд долл. С начала 2013 года золотовалютные резервы центробанка страны увеличились на 2,82%, или на 692 млн долл.

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Янукович назвал сроки приватизации энергокомпаний

Украина должна завершить приватизацию предприятий электроэнергетической отрасли, а также реформировать рынок электроэнергетики к концу 2014 года.

Об этом говорится в ежегодном Послании Президента Украины к Верховной Раде Украины, опубликованном на сайте главы государства.

«Происходит масштабное реформирование электроэнергетического комплекса, что предусматривает завершение приватизационных процессов в отрасли и реформирование рынка электроэнергии до конца 2014 г.», - говорится в документе.

Также в документе отмечается, что уже принят ряд нормативно-правовых актов по реализации положений Закона Украины «Об основах функционирования рынка природного газа» и либерализации рынка газа в Украине в соответствии с европейскими стандартами.

«Целью их является формирование привлекательного инвестиционного климата и утверждение гарантий для инвесторов в данной сфере», - отмечается в сообщении Президента.

«Украина переходит к лучшей европейской практике построения рынка на основе модели непосредственных прямых договоров между производителем и потребителем энергии без административного вмешательства государства», - подчеркивается в документе.

Как ранее сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в августе 2013 года выставит на приватизационный конкурс 60,7% госпакет акций одной из крупнейших в Украине энергетических компаний - «Донбассэнерго».

ФГИУ в сентябре 2013 г. объявит приватизационные конкурсы по продаже контрольных пакетов акций шести облэнерго - 50,9% акций «Тернопольоблэнерго», 60,25% «Запорожьеоблэнерго», 60,001% «Харьковблэнерго», 65% «Николаевоблэнерго», 65,009% «Хмельницкоблэнерго» и 75% «Волыньоблэнерго».

ФГИУ также планирует выставить на биржевые торги в июне 46% акций "Черкассыоблэнерго".

В августе т.г ФГИУ планирует выставить на фондовой бирже 5% пакеты акций «Николаев-», «Харьков-» и «Хмельницкоблэнерго»

В рамках второго этапа приватизации предприятий топливно-энергетического комплекса (первый состоялся в 2001 году) в течение 2011-2012 годов ФГИУ продал пакеты акций 9 энергокомпаний, от продажи которых поступило около 5,3 млрд грн.

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Суд возобновил дело о незаконности приватизации "Криворожстали"

Хозяйственный суд г. Киева возобновил производство по делу о незаконности приватизации "Криворожстали" по иску промышленно-финансового консорциума "Инвестиционно-металлургический союз", подконтрольного бизнесменам Ринату Ахметову и Виктору Пинчуку. Об этом говорится в документе, текстом которого располагает УНИАН.

«Принять дело к производству коллегией судей и назначить рассмотрение дела», - сказано в документе.

Как сообщал УНИАН, Ахметов считает, что правительство украло «Криворожсталь» у Украины.

В июне 2004 году 93,02% государственных акций предприятия “Криворожсталь” были проданы за 4,26 млрд грн консорциуму “Инвестиционно-металлургический союз” (ИМС), подконтрольному бизнесменам Ахметову и Пинчуку. В августе 2005 года акции были возвращены в государственную собственность.

24 октября 2005 г. компания Mittal Steel Germany GMBH была признана победителем конкурса по продаже 93,02% акций ОАО “Криворожсталь”. Реализационная цена – 24,2 млрд грн (стартовая цена – 10 млрд грн).

Генеральная прокуратура Украины своим постановлением от 6 февраля 2006 г. возбудила уголовные дела по фактам злоупотребления должностными лицами Фонда государственного имущества Украины служебным положением при продаже 50% плюс 1 акции ОАО «Никопольский завод ферросплавов» в 2003 году и 93,02% пакета акций ОАО «Криворожсталь» в 2004 году.

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Цены производителей промпродукции в мае выросли на 3,1%

В Украине цены производителей промышленной продукции в мае 2013 года, по сравнению с апрелем 2013 года, выросли на 3,1%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, в годовом выражении (по сравнению с маем 2012 года) цены производителей промпродукции выросли на 1,9%, с начала года (май 2013 года против декабря 2012 года) рост составил 6,6%.

Как сообщал УНИАН, в Украине цены производителей промышленной продукции в апреле 2013 года, по сравнению с мартом 2013 года, выросли на 2,5%, в годовом выражении (по сравнению с апрелем 2012 года) цены производителей промпродукции снизились на 1%, с начала года (апрель 2013 года против декабря 2012 года) - выросли на 3,4%.

В Украине цены производителей промышленной продукции в декабре 2012 года по сравнению с ноябрем 2012 года снизились на 1,5%, а по сравнению с декабрем 2011 года выросли на 0,3%.

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Нацбанк ограничил наличные расчеты суммой в 150 тыс. грн

Правление Национального банка Украины утвердило постановление об ограничении наличных расчетов между физическими лицами до 150 тыс. грн с 1 сентября 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге заместитель главы Национального банка Украины Вера Рычаковская.

По словам представителя НБУ, постановление Нацбанка, предусматривающее расширение круга лиц, расчеты между которыми не могут осуществляться в наличной форме, и ограничение предельной суммы проведения расчетов в наличной форме между физическими лицами до 150 тыс. грн, утверждено правлением Национального банка Украины в четверг, и будет зарегистрировано в Министерстве юстиции в ближайшее время.

«Сегодня правление Национального банка приняло решение установить ограничение наличных расчетов до 150 тыс. грн с 1 сентября, чтобы у участников расчетов была возможность подготовить необходимый инструментарий для проведения безналичных платежей, а Министерство юстиции привело в соответствие свои нормативно-правовые акты во избежание несогласованности между ними», - сообщила Рычаковская. По ее словам, ограничение касается расчетов между физическими лицами и субъектами хозяйствования, а также расчетов физических лиц между собой по договорам, подлежащим нотариальному заверению.

Среди механизмов проведения платежей, с учетом установленного ограничения, замглавы НБУ назвала такие банковские инструменты как платежное поручение, аккредитив и вклад на договорных условиях. Также расчеты возможны с использованием депозитного счета нотариуса и через небанковские финансовые учреждения, имеющие лицензию на осуществление денежных переводов.

«Прирост ликвидности финансовой системы страны в результате введения ограничений наличных расчетов составит от 14 до 16 млрд грн в год, что в свою очередь даст прирост ВВП на уровне 0,2%. Также важным результатом станет «девалютизация», поскольку если ранее некоторые платежи межу физическими лицами осуществлялись в долларах, то теперь, через текущий счет, они будут проводиться в национальной валюте», - сказала Рычаковская. По ее словам, в настоящее время Национальный банк не планирует снижать установленный порог в 150 тыс. грн, поскольку данная сумма является «комфортной» для большинства граждан, и говорить о снижении порога можно только после наличия достаточной инфраструктуры для осуществления безналичных платежей.

Говоря о комиссии банков за проведение безналичных операций, Рычаковская сообщила, что Национальный банк не располагает инструментами для ее ограничения, но высокая конкуренция на рынке банковских услуг не позволит банкам завышать тарифы на проведение таких платежей.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 4 марта обнародовал проект постановления об установлении предельной суммы наличных расчетов между физическими лицами в размере 150 тыс. грн для общественного обсуждения. Согласно проекту, ограничения касаются расчетов в отношении 1 лица по одному или нескольким документам в пределах одного дня, и теперь такие расчеты свыше 150 тыс. грн будут осуществляться с использованием банковских инструментов для осуществления безналичных расчетов (платежная карта, текущий счет).

В декабре 2012 года глава НБУ Сергей Арбузов заявлял, что Нацбанк может установить предельный размер расчетов наличными для физических лиц минимум в 150 тыс. грн уже в 2013 году, и большинство граждан даже не заметят этой нормы, поскольку она вводится для отслеживания недобросовестных налогоплательщиков.

Верховная Рада приняла закон, которым предоставила право НБУ вводить ограничения на расчеты наличными, осенью 2012 года.

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Президент подписал антикоррупционный закон

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон № 224-VІІ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реализации государственной антикоррупционной политики».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Как сообщал УНИАН, 14 мая Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реализации государственной антикоррупционной политики».

Законом предусмотрено определить механизм осуществления финансового контроля путем введения проверок деклараций об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, а также определения институтов, ответственных за осуществление контроля над соблюдением законодательства относительно урегулирования конфликта интересов.

Предложенные изменения направлены на усовершенствование положений Закона «О принципах предотвращения и противодействия коррупции» по результатам мониторинга его практического применения, касающихся правового регулирования: ограничений относительно совместной работы близких лиц; ограничений относительно лиц, претендующих на занимание должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления; ограничений относительно лиц, которые уволились с должностей или прекратили деятельность, связанную с выполнением функций государства или местного самоуправления; проведение специальной проверки относительно лиц, претендующих на занимание должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления; механизма проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов или проектов нормативно-правовых актов.

Также законом предлагается усовершенствовать механизмы обнародования сведений, указанных в декларациях об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера; защиты лиц, которые сообщили о коррупционных правонарушениях; внесения сведений в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения, и предоставления информации из него.

Кроме того, законом предусмотрено детализировать форму декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера с целью обеспечения возможности выявления на ее основании конфликта интересов.

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Годовой план приватизации за пять месяцев выполнен всего на 0,53%

Поступления от приватизации в январе-мае 2013 г. составили 57,6 млн грн - 0,53% от годового плана, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

По информации пресс-службы, поступления от аренды госимущества по итогам января-мая т.г. составили 440,9 млн грн (52,8% от плана).

Напомним, всего в 2013 году планируется получить от приватизации 10 млрд 900 млн грн. От аренды госимущества планируется получить 835 млн грн.

Поступления от приватизации по итогам 2012 года составили 6 млрд 763 млн грн, что составило 67,6% годового плана.

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Украина в течение месяца может начать поставки мяса птицы на рынок ЕС

Украинские птицеводы могут начать поставки курятины в страны Европейского Союза в течение месяца, сообщил в ходе веб-конференции на портале AgroNews глава ассоциации «Союз птицеводов» Александр Бакуменко.

«Как только мы появляемся на сайте Европейского Союза, мы имеем право на поставку мяса птицы… Думаю, это будет в течение месяца», - сказал Бакуменко

«Все процедуры со стороны Украины пройдены. Как проверка производителей, так и проверка Государственной ветеринарной службы на предмет соответствия ее требованиям Европейского Союза», - добавил глава «Союза птицеводов».

Как сообщал УНИАН, 4 декабря 2012 г. в ходе заседания постоянного комитета по вопросам питания и здоровья животных (SCOFCAH) гендиректората Еврокомиссии все страны – члены ЕС проголосовали за предоставление Украине разрешения на экспорт в ЕС продукции птицеводства, в том числе мяса домашней и дикой птицы, яиц и яичных продуктов. На согласование соответствующих изменений в Регламент Еврокомиссии и предоставление программы контроля сальмонеллы со стороны Украины потребуется около 2-3 месяцев.

По словам Бакуменко, в 2013 году экспорт может вырасти до 140 тыс. тонн с 80 тыс. тонн в 2012 году.

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Янукович предлагает не использовать в строительстве АЭС российские технологии

Президент Украины Виктор Янукович предлагает изучить вопрос об использовании в строительстве атомных электростанции технологий нероссийского происхождения, с целью избежать монополизации в отрасли. Об этом говорится в ежегодном Послании Президента Украины к Верховной Раде Украины, размещенном на сайте главы государства.

«Изучить вопрос о диверсификации реакторных технологий способом построения новых энергоблоков атомных электростанций нероссийского производства во избежание монопольной зависимости от Российской Федерации в этой сфере», - говорится в документе.

Как ранее сообщал УНИАН, 9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392.

6 мая 2012 года премьер-министр Украины Николай Азаров после встречи с Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром России Дмитрием Медведевым сообщил, что руководство России подтвердило готовность выдать кредит на достройку третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС.

31 мая 2012 года заместитель генерального директора ГК «Росатом» - директор Блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров сообщил, что схема кредитования строительства третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС еще не определена, однако возможно выделение межгосударственного кредита.

6 сентября 2012 года Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой атомной электрической станции».

УНИАН