Сегодня суд продолжит рассмотрение дела против Тимошенко относительно ЕЭСУ

Сегодня в 15.00 Киевский райсуд Харькова продолжит рассмотрение по сути дела против экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко относительно корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Как сообщал УНИАН, 21 мая Киевский районный суд Харькова в очередной раз перенес слушание уголовного дела по обвинению Тимошенко относительно нарушений в деятельности ЕЭСУ. Судебное заседание учитывая отсутствие в зале судебных заседаний Тимошенко и одного из ее защитников Андрея Кожемякина было перенесено председательствующим судьей Константином Садовским на завтра, 7 июня.

6 июня защитник Сергей Власенко сообщил, что Тимошенко просит суд рассматривать ходатайство защиты по делу о деятельности ЕЭСУ в ее отсутствие на судебном заседании.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила против экс-премьер-министра Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн. грн, разворовывании и покушении на разворовывание бюджетных средств путем незаконного возмещения свыше 25 млн. грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом разворовывания бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы утаивания валютной выручки с использованием подконтрольных офшорных компаний».

Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело в отношении Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный суд Украины.