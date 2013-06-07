В Киеве из-за оползней на склонах Днепра объявлена чрезвычайная ситуация

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской горгосадминистрации из-за оползней объявила чрезвычайную ситуацию регионального уровня на территории склонов Днепра от Владимирской горки к Ландшафтному парку на Печерске, в том числе на территории Киево-Печерской лавры.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании комиссии после заслушивания докладов директора Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрия Новицкого и председателя Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА Сергея Рюмшина.

По информации Новицкого, на Днепровских склонах на сегодняшний день выявлено семь участков, где произошли значительные оползни, эти процессы могут продолжаться, если не начать срочные мероприятия по укреплению склонов. В частности, такие места выявлены возле Аскольдовой могилы, Музея воды, неподалеку от Моста влюбленных, возле смотровой площадки вблизи Арки Дружбы народов, возле Мариинского дворца. При этом он подчеркнул необходимость принятия срочных мер.

В свою очередь Рюмшин попросил председателя КГГА Александра Попова поручить руководству коммунального предприятия «Специализированное управление противооползневых подземных работ» (СУПР) немедленно начать противооползневые работы на этой территории.

Также он обратил внимание, что необходимо провести соответствующие работы и в других десяти местах, где ранее из-за оползней была определена ситуация как чрезвычайная.

Рюмшин подчеркнул необходимость ускорить процесс направления обращения в Кабинет министров Украины с просьбой выделить соответствующее финансирование для Киева, поскольку для укреплений склонов нужные средства, превышающие возможности местного бюджета.

”Мы точно добьемся, чтобы у нас было соответствующее финансирование. Я доложу ситуацию премьер-министру. Он знает, мы об этом уже не первый раз говорим, потому что есть проблема такая. Я думаю, что мы будем иметь поддержку правительства, но за это нужно побороться”, - сказал Попов.

Но при этом он также отметил, что нужно обратить внимание и на бюджет города: “Он непростой и сложный, но некоторые изменения мы можем внести и действительно начать немедленно реагировать на те объекты, которые сегодня могут мешать нам обеспечивать жизнедеятельность города”.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля Попов заявил, что из бюджета Киева на противооползневые мероприятия было дополнительно выделено 10 млн грн.

11 апреля Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА признала ситуацию на шести оползнеопасных территориях как чрезвычайную местного уровня.