Сегодняшнего заседания ВР не будет, депутаты покидают сессионный зал

Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины не состоится. Депутаты из состава парламентского большинства покидают сессионный зал.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил народный депутат Украины Анатолий Кинах (фракция Партии регионов).

По его словам, нецелесообразно находиться в сессионном зале, поскольку трибуна парламента заблокирована.

На вопрос журналистов, возможно ли проведение выездного заседания парламента, Кинах сказал, что об этом речь не идет.

В то же время Кинах подчеркнул, что во фракции ПР начали собирать подписи депутатов за проведение внеочередного заседания парламента. При этом он не уточнил, когда такое заседание может состояться.

Кинах отметил, что на внеочередном заседании ВР необходимо принять законопроект о распределении субвенций для местных бюджетов, чтобы можно было компенсировать предприятиям разницу в тарифах на тепло- и водоснабжение. Также парламент должен принять законопроекты, касающиеся земельных вопросов.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром оппозиционные депутаты заблокировали трибуну и президиум парламента.

Вчера оппозиционные депутаты заблокировали работу парламента, требуя личного выступления Президента Украины с ежегодным посланием к ВР, которое они получили в печатном виде.

Кроме того, лидер фракции «УДАР» Виталий Кличко заявил, что оппозиция целый день будет блокировать трибуну Верховной Рады, чтобы не допустить принятие законопроектов, которые не улучшат жизнь людей. Он отметил, что оппозиция требует денонсации соглашения между Кипром и СССР об избежании двойного налогообложения доходов и имущества.

Соответствующие законопроекты оппозиции 5 июня Верховная Рада отказалась поддержать.