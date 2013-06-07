Анонс на 10 июня

* Состоится брифинг на тему: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине и меры, принятые по ликвидации чрезвычайных ситуаций". Участники: Николай Чечеткин, зам.директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации; Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра.

* 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Новые угрозы Трудового кодекса Украины». 10 июня на заседании Общего представительского органа объединений профсоюзов планируется провести презентацию проекта ТКУ. Эксперты отмечают, что большинство положений документа написаны в угоду работодателям, а потому его принятие непременно приведет к существенному сужению прав наемных работников, а иногда и к откровенной дискриминации. Об этих и других скрытых угрозах новой редакции ТКУ на пресс-конференции расскажут ее участники: председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, народный депутат Украины Михаил Блавацкий, председатель Народного руха Украины Василий Куйбида, народный депутат Украины Андрей Павловский, председатель Партии защитников Отечества Юрий Кармазин, правозащитник Владимир Чемерис, координатор объединения «Борьба» Денис Левин (ул.Крещатик, 4, конференц -зал). Телефон: 067-2181956. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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