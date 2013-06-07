ТОП-10 (7 июня)

Базовая инфляция в мае составила 0%

«Нафтогаз» через суд требует от «Киевэнерго» 422 млн грн

В Киеве из-за оползней на склонах Днепра объявлена чрезвычайная ситуация

СКМ заявляет о непричастности к судебному делу по реприватизации "Криворожстали"

«АрселорМиттал Кривой Рог» готов защищать свои права на предприятие

Россия планирует в ноябре определиться со строительством газопровода «Ямал-Европа-2»

Золотовалютные резервы НБУ снизились до 24,5 млрд долл.

Нацбанк с 10 июня снизит учетную ставку

Нацбанк снижает ставки рефинансирования

Азаров считает, что ЕС больше ограничит суверенитет Украины, чем Таможенный союз

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Базовая инфляция в мае составила 0%

Базовая инфляция (Базовый индекс потребительских цен, БИПЦ) в Украине в мае 2013 года против апреля 2013 года составила 0% (БИПЦ — 100%).

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

По данным ведомства, в мае 2013 года против декабря 2012 года базовая дефляция составила 0,3% (БИПЦ — 99,7%), к маю 2012 года зафиксирована инфляция - 0,2% (БИПЦ — 100,2%), январь-май 2013 года против января-мая 2012 года — инфляция 0,4% (БИПЦ — 100,4%).

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в мае 2013 года, по сравнению с апрелем 2013 года, составила 0,1%, в годовом выражении (против мая 2012 года) зафиксирована дефляция в размере 0,4%, с начала 2013 года (май 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция составила 0,2%.

Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

Всемирный банк в 2013 году ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

Госбюджет на 2013 год рассчитан исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) в 4,8%, предельного дефицита госбюджета в 3,2% ВВП и темпов роста ВВП в 3,4%.

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«Нафтогаз» через суд требует от «Киевэнерго» 422 млн грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» требует в судебном порядке от энергогенерирующая компания «Киевэнерго», основным акционером которой является крупнейший частный энергохолдинг ДТЭК, подконтрольный бизнесмену Ринату Ахметову, возврата 422,7 млн грн.

Об этом говорится в постановлении, обнародованном в Едином госреестре судебных решений.

Согласно документу, «Нафтогаз» 4 июня подал иск в Высший хозяйственный суд Украины. Рассмотрение дела назначено на 11 июня 2013 года. Иск оформлен в виде кассационной жалобы на постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 6 февраля 2013.

Согласно судебным материалам, «Нафтогаз» требует от «Киевэнерго» выплатить задолженность по договору купли-продажи природного газа от 30 сентября 2011 года.

Суд признал поданные материалы достаточными для принятия искового заявления к рассмотрению.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2013 года «Нафтогаз» подал иск в в Хозяйственный суд Киева, требуя от своей дочерней компании «Газ Украины» возврата 1,6 млрд грн.

В конце марта 2013 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» подала семь исков в Хозяйственный суд Киева, требуя от своей дочерней компании «Газ Украины» возврата 7,7 млрд грн.

В марте 2013 года «Нафтогаз» подал иск в Хозяйственный суд Киева, требуя от компании «Укртрансгаз», являющейся оператором отечественной газотранспортной системы, возврата 5,145 млрд грн.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

ДТЭК - крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.

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В Киеве из-за оползней на склонах Днепра объявлена чрезвычайная ситуация

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской горгосадминистрации из-за оползней объявила чрезвычайную ситуацию регионального уровня на территории склонов Днепра от Владимирской горки к Ландшафтному парку на Печерске, в том числе на территории Киево-Печерской лавры.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании комиссии после заслушивания докладов директора Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрия Новицкого и председателя Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА Сергея Рюмшина.

По информации Новицкого, на Днепровских склонах на сегодняшний день выявлено семь участков, где произошли значительные оползни, эти процессы могут продолжаться, если не начать срочные мероприятия по укреплению склонов. В частности, такие места выявлены возле Аскольдовой могилы, Музея воды, неподалеку от Моста влюбленных, возле смотровой площадки вблизи Арки Дружбы народов, возле Мариинского дворца. При этом он подчеркнул необходимость принятия срочных мер.

В свою очередь Рюмшин попросил председателя КГГА Александра Попова поручить руководству коммунального предприятия «Специализированное управление противооползневых подземных работ» (СУПР) немедленно начать противооползневые работы на этой территории.

Также он обратил внимание, что необходимо провести соответствующие работы и в других десяти местах, где ранее из-за оползней была определена ситуация как чрезвычайная.

Рюмшин подчеркнул необходимость ускорить процесс направления обращения в Кабинет министров Украины с просьбой выделить соответствующее финансирование для Киева, поскольку для укреплений склонов нужные средства, превышающие возможности местного бюджета.

”Мы точно добьемся, чтобы у нас было соответствующее финансирование. Я доложу ситуацию премьер-министру. Он знает, мы об этом уже не первый раз говорим, потому что есть проблема такая. Я думаю, что мы будем иметь поддержку правительства, но за это нужно побороться”, - сказал Попов.

Но при этом он также отметил, что нужно обратить внимание и на бюджет города: “Он непростой и сложный, но некоторые изменения мы можем внести и действительно начать немедленно реагировать на те объекты, которые сегодня могут мешать нам обеспечивать жизнедеятельность города”.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля Попов заявил, что из бюджета Киева на противооползневые мероприятия было дополнительно выделено 10 млн грн.

11 апреля Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА признала ситуацию на шести оползнеопасных территориях как чрезвычайную местного уровня.

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СКМ заявляет о непричастности к судебному делу по реприватизации "Криворожстали"

Финансово-промышленная группа СКМ не предпринимала никаких действий по возобновлению судебного следствия относительно признания незаконным приказа Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ), которым он отменил результаты приватизационного конкурса в 2004 г. по продаже 93,02% акций "Криворожстали", победителем в котором был признан консорциум «Инвестиционно-металлургический Союз» (ИМС). Об этом говорится в официальном заявлении СКМ, размещенном на сайте компании.

"СКМ не известны причины возобновления Хозяйственным судом г. Киева судебного следствия относительно иска консорциума «Инвестиционно-металлургический Союз» (ИМС) к ФГИУ о признании незаконным и отмене приказа ФГИУ", - говорится в заявлении. "Представители СКМ никаких заявлений или ходатайств в Хозяйственный суд г. Киева не подавали и в суд не являлись", - отмечается в заявлении компании.

Как сообщал УНИАН, Хозяйственный суд г. Киева возобновил производство по делу о незаконности реприватизации "Криворожстали" по иску промышленно-финансового консорциума "Инвестиционно-металлургический союз", который в 2004-2005 гг. находился под контролем бизнесменов Рината Ахметова и Виктора Пинчука.

Напомним, в июне 2004 г. 93,02% государственных акций предприятия “Криворожсталь” были проданы за 4,26 млрд грн консорциуму “Инвестиционно-металлургический союз”, участниками которого выступили СКМ Рината Ахметова и "Интерпайп" Виктора Пинчука.

В августе 2005 года акции были возвращены в государственную собственность.

24 октября 2005 г. компания Mittal Steel Germany GMBH была признана победителем конкурса по продаже 93,02% акций ОАО “Криворожсталь”. Реализационная цена – 24,2 млрд грн (стартовая цена – 10 млрд грн).

В 2005 г. консорциум "ИМС" обратился в суд с иском о признании незаконным приказа ФГИУ, отменившего результаты проведенного в 2004 г. приватизационного конкурса по продаже 93,02% акций "Криворожстали". Позднее судебное производство по данному иску было приостановлено.

100% акций СКМ принадлежат украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.

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«АрселорМиттал Кривой Рог» готов защищать свои права на предприятие

Компания «АрселорМиттал Кривой Рог» готова противостоять попыткам подвергнуть сомнению право собственности на предприятие, что связано с иском промышленно-финансового консорциума "Инвестиционно-металлургический союз" (ИМС) (ранее подконтрольного бизнесменам Ринату Ахметову и Виктору Пинчуку) к Фонду госимущества Украины (ФГИУ).

Об этом компания сообщила в комментарии УНИАН.

«АрселорМиттал Кривой Рог» не является стороной в этом процессе, однако мы слышали о таком иске 8 лет назад, и насколько мы понимаем, – дело возобновлено. Естественно, сейчас мы консультируемся с нашими юристами, чтобы лучше проанализировать ситуацию. Однако, при необходимости, мы готовы противостоять попыткам подвергнуть сомнению наше право собственности на предприятие», - подчеркнули на предприятии.

В компании отметили, что «АрселорМиттал» приобрела это предприятие в результате прозрачного и честного аукциона.

«По сути, это была самая прозрачная приватизация в истории независимой Украины. Приватизация состоялась 8 лет назад и нам кажется весьма странным возобновление столь старого судебного процесса», - сообщили в пресс-службе комбината.

В юридической фирме «Бейкер и Макензи», которая представляет интересы компании «АрселорМиттал Кривой Рог», озабочены развитием ситуации и уже изучают все правовые последствия данного дела.

«Мы, конечно, озабочены таким развитием ситуации, хотя «АрселорМиталл Кривой Рог» не является стороной в данном судебном споре и поэтому гипотетически можно предполагать, как в дальнейшем данный судебный спор повлияет на законные права и интересы компании», - сказал Пионтковский.

Пионтковский также отметил, что сейчас не совсем понятны правовые последствия, которые могут наступить в случае, если ИМС выиграет данный спор.

«Мы изучаем свою правовую позицию, все правовые последствия, которые могут иметь место, если ИМС выиграет данный судебный процесс против ФГИУ», - сказал Пионтковский.

Он отметил, что в результате данного судебного процесса «Криворожсталь» не вернется в собственность ИМС, но в последствии, если будут начаты другие судебные разбирательства, этот процесс будет служить вновь выявленным обстоятельством для реанимации других, которые были в свое время проиграны ИМС.

«Мы не можем исключить, что откроется «ящик Пандоры» - такое развитие не исключено. Общее впечатление у нас тревоги, это нас настораживает, поскольку теоретически — это возможность станет началом более длинного процесса, о котором мы пока еще не знаем», - сообщил Пионтковский.

Юрист отметил, что само начало процесса заставляет задуматься, что это все не случайно.

«Мы будем защищать свои права т. к. уверенны в своей правовой позиции, ведь мы выиграли самый открытый и прозрачный конкурс в истории Украины и заплатили рекордную сумму денег. Оснований для того, чтобы оспаривать второй приватизационный конкурс, нет», - подчеркнул юрист, - «Мы хотели бы заниматься бизнесом и развивать предприятие, тем более, что есть много вопросов, а не ходить в суды и заниматься какими-то склоками, которые были закончены, как нам казалось, еще в 2005 году».

Он отметил, что в 2006 году ИМС подал в Европейский суд по правам человека по данному вопросу.

«Как вы знаете в Европейский суд по правам человека можно идти в том случае, когда исчерпаны все средства национальной защиты. Сейчас Страсбургский суд может свободно закрыть дело», - сказал Пионтковский.

Как сообщал УНИАН, финансово-промышленная группа СКМ заявила, что не предпринимала никаких действий по возобновлению судебного следствия относительно признания незаконным приказа Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ), которым он отменил результаты приватизационного конкурса в 2004 г. по продаже 93,02% акций "Криворожстали", победителем в котором был признан консорциум «Инвестиционно-металлургический Союз» (ИМС).

При этом Хозяйственный суд г. Киева возобновил производство по делу о незаконности реприватизации "Криворожстали" по иску промышленно-финансового консорциума "Инвестиционно-металлургический союз", который в 2004-2005 гг. находился под контролем бизнесменов Рината Ахметова и Виктора Пинчука.

Напомним, в июне 2004 г. 93,02% государственных акций предприятия “Криворожсталь” были проданы за 4,26 млрд грн консорциуму “Инвестиционно-металлургический союз”, участниками которого выступили СКМ Рината Ахметова и "Интерпайп" Виктора Пинчука.

В августе 2005 года акции были возвращены в государственную собственность.

24 октября 2005 г. компания Mittal Steel Germany GMBH была признана победителем конкурса по продаже 93,02% акций ОАО “Криворожсталь”. Реализационная цена – 24,2 млрд грн (стартовая цена – 10 млрд грн).

В 2005 г. консорциум "ИМС" обратился в суд с иском о признании незаконным приказа ФГИУ, отменившего результаты проведенного в 2004 г. приватизационного конкурса по продаже 93,02% акций "Криворожстали". Позднее судебное производство по данному иску было приостановлено.

100% акций СКМ принадлежат украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.

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Россия планирует в ноябре определиться со строительством газопровода «Ямал-Европа-2»

Окончательно вопрос о строительстве второй ветки газопровода «Ямал-Европа» будет решен в ноябре 2013 года, а пока проводится подготовка ТЭО и бизнес-плана проекта.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Минске Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Беларуси Александр Суриков.

«Пока польская сторона подтвердила свое желание иметь на долгий период 15 млрд кубометров газа. Окончательно все эти вопросы разрулятся в ноябре», - сообщил Суриков.

«Сейчас делаются ТЭО и бизнес-план проекта, который скажет, что сколько стоит. Тогда будет принято окончательное решение, и тогда пойдут консультации с белорусской стороной как с транзитной стороной – предметные, с цифрами, налогами, сколько стоит земля. Это будет в ноябре», - сказал посол.

Напомним, 19 апреля 2013 года Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь поддерживает вопрос строительства газопровода «Ямал-Европа-2».Справка УНИАН. 3 апреля т.г. президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» проработать вопрос строительства в обход Украины газопровода «Ямал–Европа-2» через Беларусь.

Через Ямальский газопровод, который проходит через территорию Беларуси и Польши в Германию, россияне ежегодно могут поставлять около 33 млрд кубометров газа.

4 апреля в Санкт-Петербурге «Газпром» и польско-российская компания «ЕвроПол Газ» подписали меморандум о взаимопонимании по проекту строительства газопровода «Ямал-Европа-2» мощностью не менее 15 млрд куб. м газа в год. Технико-экономическое обоснование проекта должно быть подготовлено на протяжении шести месяцев. Предложения «Газпрома» предусматривают строительство газопровода на территории Польши от белорусской границы до Словакии.

5 апреля премьер-министр Польше Дональд Туск заявил, что польская власть не поддерживает идею строительства еще одного газопровода в обход Украины, который мог бы проходить через территорию Польши в рамках проекта "Ямал-Европа-2". По его словам, Польша не заинтересована в дополнительных поставках газа из России, поскольку хочет уменьшить свою энергетическую зависимость от россиян.

Польская национальная нефтегазовая компания PGNIG и "ЕвроПол Газ" заявили, что подписанный меморандум является лишь декларацией намерений изучить экономическую целесообразность проекта «Ямал–Европа-2» и не обязывает никого ни строить новый трубопровод, ни подписывать какие-либо контракты в будущем.

Предложение россиян вернуться к проекту "Ямал-2" и неожиданное для большинства польских чиновников во главе с премьером Туском подписание меморандума вызвало шквал комментариев в польских СМИ, которые привели к отставке министра госимущества Польши Николая Будзановского.

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Золотовалютные резервы НБУ снизились до 24,5 млрд долл.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в мае снизились на 2,8%, или на 697 млн долл., и на 1 июня составили 24,541 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, с начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 0,02%, или на 5 млн долл.

На 1 июня резервы в иностранной валюте составили 22,888 млрд долл., резервная позиция в МВФ - 0,03 млн долл., специальные права заимствования - 14,27 млн долл., золото - 1,638 млрд долл.

Как сообщает НБУ, в мае на изменение размера резервов существенное влияние оказало погашение очередного транша по кредиту МВФ в размере 968 млн долл. США в эквиваленте и выплаты по погашению облигаций государственного займа в сумме 427 млн долл. США. Рост резервов произошел преимущественно за счет поступления средств от размещения правительством внутренних государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Также сообщается, что общее сальдо интервенций за май было позитивным и составило 395 млн долл. США в эквиваленте.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в апреле выросли на 2,06%, или на 509 млн долл., и на 1 мая составили 25,238 млрд долл, с начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ увеличились на 2,82%, или на 692 млн долл.

Золотовалютные резервы НБУ в декабре 2012 года сократились на 3,3% - до 24,546 млрд долл., в целом за 2012 год - на 22,8%, или на 7,248 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).

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Нацбанк с 10 июня снизит учетную ставку

Национальный банк Украины (НБУ) с 10 июня 2013 года снижает учетную ставку до 7,0% с 7,5%.

Об этом говорится в постановлении НБУ №209 от 6 июня, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно информации на официальном сайте НБУ, учетная ставка не менялась с 23 марта 2012 года и составляла 7,5%.

«Проанализировав динамику макроэкономических и монетарных показателей в текущем году, правление Национального банка Украины отмечает продолжение позитивных тенденций в развитии монетарной сферы. В мае 2013 года прирост индекса потребительских цен в годовом выражении составил минус 0,4%. Показатель потребительской инфляции более года остается на отрицательном или близком к нулю уровне... Учитывая вышеизложенное, с целью закрепления позитивных тенденций в монетарной сфере, а также содействия процессам экономического развития... правление Национального банка Украины постановляет установить с 10 июня 2013 года учетную ставку в размере 7,0% годовых», - сказано в постановлении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального банка, глава правления НБУ Игорь Соркин полагает, что решение о снижении учетной ставки будет позитивно воспринято рынком и поспособствует росту объемов кредитования. «Вместе с другими мерами Национального банка и правительства это повысит экономическую активность в государстве и будет способствовать стабильности банковской системы”, – цитирует пресс-служба Соркина.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 23 марта 2012 г. снизил учетную ставку до 7,5% с 7,75%. Согласно постановлению №102 от 21 марта 2012 года, также было снижено требование по объему обязательных резервов, которые банки формируют на спецсчете НБУ, - до 60% с 70%.

Согласно закону о Национальном банке, учетная ставка является одним из монетарных инструментов, при помощи которого НБУ устанавливает для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка ориентир стоимости привлеченных и размещенных денежных средств. Учетная ставка является базовой относительно других процентных ставок НБУ и используется одновременно как средство реализации денежно-кредитной политики и ориентир стоимости денег. С мая прошлого года стоимость основных операций по рефинансированию, в частности, еженедельные тендеры на срок до 14 дней, определяется на основе учетной ставки.

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Нацбанк снижает ставки рефинансирования

Национальный банк Украины (НБУ) с 10 июня снижает ставки рефинансирования на 0,5 процентных пункта, сообщается на официальном сайте регулятора.

Как говорится в сообщении, ставка по кредитам «овернайт» под обеспечение государственными ценными бумагами снижается до 8%, без обеспечения (бланковым) – до 10% годовых.

Согласно информации на сайте регулятора, ранее ставки под обеспечение государственными ценными бумагами и без обеспечения составляли 8,5% и 10,5% соответственно, и оставались на неизменном уровне с 23 марта 2012 года.

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Азаров считает, что ЕС больше ограничит суверенитет Украины, чем Таможенный союз

Членство в Европейском Союзе больше ограничит суверенитет Украины, чем членство в Таможенном союзе, заявил премьер-министр Николай Азаров в ходе общения с пользователями Facebook.

"Широко распространенный миф об ограничении суверенитета наднациональных органов. Те люди, которые за это критикуют сторонников Таможенного союза, сами же предлагают присоединиться к Евросоюзу, где ограничение суверенитета на порядок больше», - сказал Азаров.

«Начнем с того, что страна отказывается от собственной валюты, передает право печатать деньги какому-то другому органу, а не своему Национальному банку, т.е. заведомо отказывается от своей собственной монетарной политики. А это означает, что, по сути, она отказывается от проведения своей собственной экономической политики. Здесь и торговая политика, и многое другое", - добавил он.

Азаров отметил, что страны, отказавшись от своей собственной валюты и попав в экономический кризис, не могут использовать для восстановления очень мощные рычаги монетарной политики.

"Сейчас, например, страны ЕС взяли под контроль бюджетную политику. А это означает, что страна отказалась от проведения своей собственной социальной политики, т.е. передала в другой орган политику в области зарплаты, рынка труда и т.д. Я не хочу сказать, что все это и многое другое, связанное с реальным ограничением суверенитета - это все только негативные явления. Нет, есть и позитивные факторы", - отметил Азаров.

Он привел пример того, что, попав в кризис, многие страны могут рассчитывать на поддержку более мощных экономических партнеров. Возможности интеграции и кооперации позволяют проходить этот кризис более безболезненно.

"Словом, жертвуя в чем-то суверенитетом, получаешь выигрыш в другом. Точно так же обстоит дело и с Таможенным союзом, с тем лишь отличием, что там действуют принципы консенсуса при принятии решения. И страна может заблокировать принятие любого невыгодного для себя решения. Еще раз хочу подчеркнуть, что в экономике, да и в политике, не бывает только положительных и только отрицательных решений. В любом решении есть свои плюсы и минусы. И очень важно, чтобы плюсы всегда перевешивали минусы", - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Минске премьер-министр Украины Николай Азаров и глава Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украиной.

Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.

Украина и Европейский Союз планируют подписать Соглашение об ассоциации и ЗСТ в ноябре 2013 года.

УНИАН