Баланс недели: Янукович предъявил послание, Ахметов собирает бонусы, МВФ «поменял лицо», Нацбанк ограничил наличность и снизил ставку

Баланс недели: Янукович предъявил послание, Ахметов собирает бонусы, МВФ «поменял лицо», Нацбанк ограничил наличность и снизил ставку

08:55, 08 июня 2013
0

Минувшая неделя ознаменовалась яркими событиями, которые будут сотрясать экономику Украины не только в течение текущего года, но и в перспективе. Это - ежегодное Послание Президента Верховной Раде, которое можно смело назвать росписью политики государства, покупка "Укртелекома" Ахметовым и разрешение ситуации с Vanco, смена руководителя миссии МВФ в Украине, ограничение Нацбанком наличных расчетов и снижение учетной ставки на фоне сокращения золотовалютных резервов.

Минувшая неделя ознаменовалась яркими событиями, которые будут сотрясать экономику Украины не только в течение текущего года, но и в перспективе. В первую очередь, речь идет о ежегодном Послании Президента Верховной Раде, которое можно смело назвать росписью политики государства, причем очень дальновидной. Еще одна суперважная новость – компания СКМ Рината Ахметова приобрела «Укртелеком» у австрийского концерна EPIC, заполучив таким образом контроль всей телекоммуникационной сети страны. Не останется незамеченной в дальнейшем и  смена руководителя миссии МВФ в Украине – ее теперь возглавил болгарин. Нацбанк тоже отличился – ввел ограничение наличных расчетов, снизил учетную ставку на фоне снижения золотовалютных резервов.

Послал народным депутатам

Ключевым событием недели стало обнародованное ежегодное Послание главы государства Верховной Раде. Представлять в парламенте лично свое видение социально-экономической политики страны Виктор Янукович не стал, фолиант был роздан нардепам в печатном виде. Его основными тезисами стали: активизация диверсификации поставок топлива в Украину, в том числе по реверсной схеме (до 10-15 млрд кубометров в год); использование отечественной газотранспортной инфраструктуры в рамках участия в проектах TANAP и «Белый поток»; упреждение монополизации атомной отрасли посредством сокращения использования узлов и деталей российского производства при строительстве ядерных объектов; внедрение ряда финансовых и фискальных новаций, включая переход на формирование курса гривни посредством использования «корзины валют», оптимизация налоговых льгот и введение налога на богатство, повышение объемов государственных гарантий по приоритетным инвестпроектам до 5% ВВП; сохранение курса на дальнейшую дерегуляцию экономики, успешность которой должна быть подтверждена вхождением Украины в сотню лучших государств рейтинга Всемирного банка «Doing Business».

Если говорить о деталях президентских предложений, то значимыми видятся поручения правительству совместно с международными финансовыми организациями подготовить новые проекты по модернизации ГТС и повышению безопасности атомных станций, завершить приватизацию энергетических объектов, а также создать новую архитектуру органов управления и развития транспортной отраслью. Кстати, до конца года в Украине появится новый орган власти - Национальная комиссия по регулированию в сфере транспорта. 

Отдельное внимание в послании уделено развитию фондового рынка, в частности, посредством консолидации биржевой системы, а также создания центрального депозитария как единой унифицированной системы учета прав собственности на ценные бумаги и проведения расчетов по заключенным договорам. 

Кроме того, Кабмин теперь ответственен за поиск ресурсов для активизации строительства жилья, в том числе, реализации проекта «Доступное жилье». Ориентир поиска в денежном эквиваленте, понятно, не указывается, но «повышение социальной эффективности государственных жилищных программ и обеспечение доступности жилья для семей со средним достатком» предусматривается априори.

Ахметов собирает бонусы

Прошедшая неделя ознаменовалось масштабной сделкой на рынке телекоммуникационных услуг – компания СКМ Рината Ахметова приобрела у австрийского концерна EPIC контрольный пакет акций «Укртелекома». Таким образом, украинский долларовый миллиардер стал владельцем всей телекоммуникационной сети страны. Остается формально согласовать сделку с Фондом госимущества и Антимонопольным комитетом, которые, согласно заявлениям глав обоих ведомств Александра Рябченко и Василия Цушко, готовы рассмотреть документы, как только они будут получены.

Не дожидаясь решений регуляторов, новые владельцы уже заявили о готовности инвестировать в развитие «Укртелекома», а также использовать накопленный опыт работы в телекоммуникациях и синергию с другими телекоммуникационными бизнесами группы. СКМ владеет оператором фиксированной связи - группой Vega, а также является миноритарным акционером компании «Астелит» - третьего по величине мобильного оператора страны - Life:).

Как заявил управляющий директор SCM Advisors Илья Архипов, группа намерена построить в Украине современную телекоммуникационную инфраструктуру, при этом пообещал, что повышения тарифов и других негативных последствий в ближайшее время не будет, а к любым кадровым изменениям новый владелец будет подходить «очень и очень взвешенно».

Представитель продавца, управляющий партнер Питер Гольдшайдер, считает проведенную сделку взаимовыгодной, так как «Укртелеком» нуждается в масштабной реструктуризации, а СКМ обладает всеми необходимыми для этого ресурсами.

К сожалению, господин Гольдшайдер вряд ли удовлетворен итогом сделки, которую оценивают до 9 млрд грн. (покупка ему обошлась в более 10 млрд грн.) Но, как отмечает руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий, с учетом рыночной стоимости акций «Укртелекома» в 2,6 млрд грн, цена продажи является более чем достаточной. Кстати, котировки «Укртелекома" на фондовой бирже после информации о его покупке Ахметовым взлетели на 22%.

Для Ахметова прошедшая неделя отличилась сбором бонусов. К  «Укртелекому» стоит добавить разрешение ситуации с Vanco, контроль над которой его энергетический холдинг ДТЭК  заполучил в начале 2013 года. Vanco владеет лицензией на добычу углеводородов в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря. В 2008 году во времена премьерства Юлии Тимошенко правительство аннулировало лицензию Vanco и вышло в одностороннем порядке из соглашения с компанией. В феврале 2013 года Кабмин Азарова возобновил действие соглашения о разделе продукции.  А 6 июня суд утвердил мировое соглашение между Украиной и Vanco. «Признать в Украине окончательное решение Арбитражного института торговой палаты Стокгольма (Швеция) от 28 декабря 2012 г. в деле V (91/2008) между компанией «Vanco Prykerchenska Ltd» и государством Украина», - говорится в документе.

Теперь Ахметов может смело заняться добычей углеводородов на шельфе Черного моря, а, прикупив пару НПЗ, станет еще и нефтяным магнатом. Кстати, он планирует привлечь крупную мировую компанию для поиска «черного золота».

МВФ: интрига сохраняется

На прошедшей неделе Международный валютный фонд объявил о смене руководителя своей миссии в Украине. Ее новым лицом стал гражданин Болгарии Николай Георгиев, ранее возглавлявший   миссию Фонда в Хорватии и Молдове. Он сменил на посту Кристофера Джарвиса, проработавшего на данном направлении МВФ с марта 2012 года. За это время Джарвис посетил Украину дважды – в феврале и апреле 2013 года. Англичанин был весьма принципиален – обещал продолжить диалог с Украиной только при условии выполнения целого ряда «рекомендаций» – поднять тарифы на энергоносители для населения до экономически целесообразного уровня, сократить дефицит бюджета до 2% ВВП и перейти в гибкому курсообразованию.

В этой связи смена руководителя миссии хоть и сугубо техническая (главы миссий МВФ в Украине  сменяют друг друга раз в год), но может сыграть нам на руку. Все-таки новый представитель Фонда не понаслышке знаком с особенностями  региона: он и родом, считай, отсюда, и  опыт региональной работы внушительный. 

Георгиев, предположительно, посетит Украину с ознакомительным визитом в конце июня. Когда он привезет сюда коллег из МВФ с целью дальнейшего обсуждения программы сотрудничества – неизвестно. В самом Фонде упорно держат интригу. На традиционном брифинге в Вашингтоне в минувший четверг глава департамента внешних связей Джерри Райс повторил свой тезис двухнедельной давности: в МВФ нет четкой даты приезда очередной миссии в Украину, хотя «технические дискуссии продолжаются».

В этой связи не трудно предположить очевидное: положительное решение о предоставлении Украине займа в рамках программы «стенд-бай» общим объемом порядка 15 млрд долл. откладывается на неопределенный срок. Тем временем «заемное» окно на внешних финансовых рынках для Украины сужается. Как и предрекали финансовые эксперты, времени для относительно успешного финансового маневра  - максимум до осени.

Не исключено, что это время будет использовано «по назначению». Президент Украины Виктор Янукович в своем ежегодном Послании Верховной Раде предложил активнее использовать инструмент выпуска ОВГЗ разной срочности  - от 12 месяцев до 7 лет.

Наличные расчеты «урезали»

Результатом трехмесячного общественного обсуждения идеи ввести ограничение наличных расчетов до 150 тыс. грн стало утверждение данной нормы правлением НБУ. Новшество вступает в силу с 1 сентября текущего года. Замглавы Нацбанка Вера Рычаковская уверяет в непомерной полезности нововведения для ликвидности финансовой системы страны, так как прирост ресурсов в банках составит от 14 до 16 млрд грн в год, что в свою очередь увеличит ВВП приблизительно на 0,2%. Также, по ее словам, важным результатом станет «девалютизация», поскольку теперь через банк платежи будут проводиться в гривне. По ее словам, в ближайшее время регулятор не планирует снижать установленный порог, поскольку еще не уверен в наличии достаточной инфраструктуры для осуществления безналичных платежей.

Говоря о комиссии банков за проведение безналичных операций, Рычаковская сообщила, что Нацбанк не располагает инструментами для ее ограничения, но высокая конкуренция на рынке не позволит финучреждениям завышать тарифы. К слову, осуществление платежей возможно через 175 зарегистрированных в стране банков и порядка 20 небанковских финансовых учреждений, имеющих лицензию Нацфинуслуг на осуществление денежных переводов.

УНИАН опросил представителей нескольких крупнейших банков относительно готовности инфраструктуры и уровня возможной комиссии при покупке, к примеру, квартиры или машины. По итогам опроса можно сделать вывод, что вариантов для проведения таких платежей у банков более чем достаточно - начиная от простого перевода и заканчивая открытием счетов обоими сторонами сделки. Что касается тарифов, то вопреки заявлениям чиновников, они пока не изменились, клиенту придется заплатить те же 0,5% - 2,0% от суммы сделки, либо за перевод, либо за снятие наличности, либо за то и другое. В то же время, некоторые из опрошенных банков установили дифференцированный размер комиссии, в соответствии с которым процент комиссии снижается по мере роста суммы платежа, а также предлагают своим клиентам разнообразные льготные программы. Например, если продавец квартиры положит полученные деньги на депозит на 1 месяц, то с учетом начисленных процентов по истечении срока депозита он ничего не потеряет на комиссионных.

Традиционная дефляция в годовом выражении

Согласно данным Госстата, по итогам мая цены сдвинулись с мертвой точки, как и прогнозировали эксперты. Инфляция составила 0,1% по сравнению с апрелем и 0,2% - с начала года. Больше всего подорожали овощи (4%), сахар (2,7%), фрукты (1,5%), автодорожный пассажирский транспорт (0,8%), транспортные услуги (0,6%), алкогольные напитки и табачные изделия (0,6%). Продолжают дешеветь яйца (16,8%), молоко (2,3%), сыр и творог (0,5%), а также снизились цены на железнодорожный пассажирский транспорт (1,4%), топливо и масла (0,8%), горячую воду и отопление - на 0,5%. В то же время, в годовом выражении Госстат продолжает фиксировать дефляцию, которая в мае составила 0,4%.

Также Госстат обнародовал статистику по базовой инфляции (без учета изменения цен на продовольствие и энергоносители) - 0% за месяц и 0,2% - в годовом выражении, при этом с начала года зафиксирована дефляция 0,3%.

Напомним, госбюджет на 2013 год рассчитан на показатели годовой инфляции (декабрь к декабрю)  4,8%.

Как полагает руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко, в летние месяцы в Украине может быть зафиксирована инфляция на уровне 0-0,2% или, даже, дефляция. Этому будет способствовать низкая деловая активность, сезонность и отсутствие экономического роста. По мнению эксперта, тормозить рост инфляции в текущем году будет, в первую очередь, рынок труда. Так, уровень безработицы среди экономически активного населения Украины в возрасте 15-70 лет по итогам года может повыситься до 7,8% против 7,6% в начале года. В тоже время, темпы роста номинальных доходов населения последние несколько месяцев остаются невысокими. На стороне низкой инфляции также выступают хорошие прогнозы по урожаю, негативная динамика на мировых товарно-сырьевых рынках и низкое инфляционное давление в глобальной экономике.

«Значительных причин для ускорения инфляции в Украине ближайшие три месяца нет. Осенью на фоне ускорения роста национальной экономики и доходов населения темпы инфляции, скорее всего, повысятся, но незначительно. Ключевым фактором, определяющим инфляцию в этом году, станет стоимость услуг ЖКХ: если произойдет их повышение, инфляционное давление повысится. По итогам года инфляция может составить 3,0-4,3%», – прогнозирует Ивченко.

Главный экономист финансовых рынков «Креди Агриколь Банка» Александр Печерицын считает, что основная причина дефляции - жесткая монетарная политика Нацбанка, начиная со второй половины 2012 года, а также продолжающийся до сегодняшнего дня административный контроль цен и «замораживание» коммунальных тарифов. «Динамика инфляции в ближайшее время будет зависеть от желания правительства следовать рекомендациям МВФ и повышать тарифы на энергоресурсы. Мы ожидаем, что этого не произойдет в ближайшие 2-3 месяца, и летом негативная динамика цен будет очевидной. В то же время, более мягкая монетарная политика и постепенное повышения ряда коммунальных тарифов могут ускорить рост цен, и по завершению года мы ожидаем инфляцию около 3,5%», - подчеркнул эксперт.

Еще один финансовый негатив прошедшей недели - золотовалютные резервы Национального банка в мае снизились на 2,8%, или на 697 млн долл., и на 1 июня составили 24,541 млрд долл. С начала 2013 года ЗВР сократились на 0,02%, или на 5 млн долл.

Кроме того, Нацбанк с 10 июня т.г. снизит учетную ставку до 7,0% с 7,5%. Учетная ставка не менялась с 23 марта 2012 года. Регулятор объяснил свои действия следующим образом: «Проанализировав динамику макроэкономических и монетарных показателей в текущем году, правление Национального банка Украины отмечает продолжение позитивных тенденций в развитии монетарной сферы. В мае 2013 года прирост индекса потребительских цен в годовом выражении составил минус 0,4%. Показатель потребительской инфляции более года остается на отрицательном или близком к нулю уровне... Учитывая вышеизложенное, с целью закрепления позитивных тенденций в монетарной сфере, а также содействия процессам экономического развития... правление Национального банка постановляет установить с 10 июня 2013 года учетную ставку в размере 7,0% годовых».

Хочется верить, что предпринятое является результатом «позитивных тенденций».

Между тем, аналитики на фоне решения НБУ ожидают незначительный рост курса наличного доллара.

Ольга Гордиенко,

Олеся Сафронова,

Нана Черная (УНИАН)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter