Баланс недели: Янукович предъявил послание, Ахметов собирает бонусы, МВФ «поменял лицо», Нацбанк ограничил наличность и снизил ставку

Минувшая неделя ознаменовалась яркими событиями, которые будут сотрясать экономику Украины не только в течение текущего года, но и в перспективе. В первую очередь, речь идет о ежегодном Послании Президента Верховной Раде, которое можно смело назвать росписью политики государства, причем очень дальновидной. Еще одна суперважная новость – компания СКМ Рината Ахметова приобрела «Укртелеком» у австрийского концерна EPIC, заполучив таким образом контроль всей телекоммуникационной сети страны. Не останется незамеченной в дальнейшем и смена руководителя миссии МВФ в Украине – ее теперь возглавил болгарин. Нацбанк тоже отличился – ввел ограничение наличных расчетов, снизил учетную ставку на фоне снижения золотовалютных резервов.

Послал народным депутатам

Ключевым событием недели стало обнародованное ежегодное Послание главы государства Верховной Раде. Представлять в парламенте лично свое видение социально-экономической политики страны Виктор Янукович не стал, фолиант был роздан нардепам в печатном виде. Его основными тезисами стали: активизация диверсификации поставок топлива в Украину, в том числе по реверсной схеме (до 10-15 млрд кубометров в год); использование отечественной газотранспортной инфраструктуры в рамках участия в проектах TANAP и «Белый поток»; упреждение монополизации атомной отрасли посредством сокращения использования узлов и деталей российского производства при строительстве ядерных объектов; внедрение ряда финансовых и фискальных новаций, включая переход на формирование курса гривни посредством использования «корзины валют», оптимизация налоговых льгот и введение налога на богатство, повышение объемов государственных гарантий по приоритетным инвестпроектам до 5% ВВП; сохранение курса на дальнейшую дерегуляцию экономики, успешность которой должна быть подтверждена вхождением Украины в сотню лучших государств рейтинга Всемирного банка «Doing Business».

Если говорить о деталях президентских предложений, то значимыми видятся поручения правительству совместно с международными финансовыми организациями подготовить новые проекты по модернизации ГТС и повышению безопасности атомных станций, завершить приватизацию энергетических объектов, а также создать новую архитектуру органов управления и развития транспортной отраслью. Кстати, до конца года в Украине появится новый орган власти - Национальная комиссия по регулированию в сфере транспорта.

Отдельное внимание в послании уделено развитию фондового рынка, в частности, посредством консолидации биржевой системы, а также создания центрального депозитария как единой унифицированной системы учета прав собственности на ценные бумаги и проведения расчетов по заключенным договорам.

Кроме того, Кабмин теперь ответственен за поиск ресурсов для активизации строительства жилья, в том числе, реализации проекта «Доступное жилье». Ориентир поиска в денежном эквиваленте, понятно, не указывается, но «повышение социальной эффективности государственных жилищных программ и обеспечение доступности жилья для семей со средним достатком» предусматривается априори.

Ахметов собирает бонусы

Прошедшая неделя ознаменовалось масштабной сделкой на рынке телекоммуникационных услуг – компания СКМ Рината Ахметова приобрела у австрийского концерна EPIC контрольный пакет акций «Укртелекома». Таким образом, украинский долларовый миллиардер стал владельцем всей телекоммуникационной сети страны. Остается формально согласовать сделку с Фондом госимущества и Антимонопольным комитетом, которые, согласно заявлениям глав обоих ведомств Александра Рябченко и Василия Цушко, готовы рассмотреть документы, как только они будут получены.

Не дожидаясь решений регуляторов, новые владельцы уже заявили о готовности инвестировать в развитие «Укртелекома», а также использовать накопленный опыт работы в телекоммуникациях и синергию с другими телекоммуникационными бизнесами группы. СКМ владеет оператором фиксированной связи - группой Vega, а также является миноритарным акционером компании «Астелит» - третьего по величине мобильного оператора страны - Life:).

Как заявил управляющий директор SCM Advisors Илья Архипов, группа намерена построить в Украине современную телекоммуникационную инфраструктуру, при этом пообещал, что повышения тарифов и других негативных последствий в ближайшее время не будет, а к любым кадровым изменениям новый владелец будет подходить «очень и очень взвешенно».

Представитель продавца, управляющий партнер Питер Гольдшайдер, считает проведенную сделку взаимовыгодной, так как «Укртелеком» нуждается в масштабной реструктуризации, а СКМ обладает всеми необходимыми для этого ресурсами.

К сожалению, господин Гольдшайдер вряд ли удовлетворен итогом сделки, которую оценивают до 9 млрд грн. (покупка ему обошлась в более 10 млрд грн.) Но, как отмечает руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий, с учетом рыночной стоимости акций «Укртелекома» в 2,6 млрд грн, цена продажи является более чем достаточной. Кстати, котировки «Укртелекома" на фондовой бирже после информации о его покупке Ахметовым взлетели на 22%.

Для Ахметова прошедшая неделя отличилась сбором бонусов. К «Укртелекому» стоит добавить разрешение ситуации с Vanco, контроль над которой его энергетический холдинг ДТЭК заполучил в начале 2013 года. Vanco владеет лицензией на добычу углеводородов в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря. В 2008 году во времена премьерства Юлии Тимошенко правительство аннулировало лицензию Vanco и вышло в одностороннем порядке из соглашения с компанией. В феврале 2013 года Кабмин Азарова возобновил действие соглашения о разделе продукции. А 6 июня суд утвердил мировое соглашение между Украиной и Vanco. «Признать в Украине окончательное решение Арбитражного института торговой палаты Стокгольма (Швеция) от 28 декабря 2012 г. в деле V (91/2008) между компанией «Vanco Prykerchenska Ltd» и государством Украина», - говорится в документе.

Теперь Ахметов может смело заняться добычей углеводородов на шельфе Черного моря, а, прикупив пару НПЗ, станет еще и нефтяным магнатом. Кстати, он планирует привлечь крупную мировую компанию для поиска «черного золота».

МВФ: интрига сохраняется

На прошедшей неделе Международный валютный фонд объявил о смене руководителя своей миссии в Украине. Ее новым лицом стал гражданин Болгарии Николай Георгиев, ранее возглавлявший миссию Фонда в Хорватии и Молдове. Он сменил на посту Кристофера Джарвиса, проработавшего на данном направлении МВФ с марта 2012 года. За это время Джарвис посетил Украину дважды – в феврале и апреле 2013 года. Англичанин был весьма принципиален – обещал продолжить диалог с Украиной только при условии выполнения целого ряда «рекомендаций» – поднять тарифы на энергоносители для населения до экономически целесообразного уровня, сократить дефицит бюджета до 2% ВВП и перейти в гибкому курсообразованию.

В этой связи смена руководителя миссии хоть и сугубо техническая (главы миссий МВФ в Украине сменяют друг друга раз в год), но может сыграть нам на руку. Все-таки новый представитель Фонда не понаслышке знаком с особенностями региона: он и родом, считай, отсюда, и опыт региональной работы внушительный.

Георгиев, предположительно, посетит Украину с ознакомительным визитом в конце июня. Когда он привезет сюда коллег из МВФ с целью дальнейшего обсуждения программы сотрудничества – неизвестно. В самом Фонде упорно держат интригу. На традиционном брифинге в Вашингтоне в минувший четверг глава департамента внешних связей Джерри Райс повторил свой тезис двухнедельной давности: в МВФ нет четкой даты приезда очередной миссии в Украину, хотя «технические дискуссии продолжаются».

В этой связи не трудно предположить очевидное: положительное решение о предоставлении Украине займа в рамках программы «стенд-бай» общим объемом порядка 15 млрд долл. откладывается на неопределенный срок. Тем временем «заемное» окно на внешних финансовых рынках для Украины сужается. Как и предрекали финансовые эксперты, времени для относительно успешного финансового маневра - максимум до осени.

Не исключено, что это время будет использовано «по назначению». Президент Украины Виктор Янукович в своем ежегодном Послании Верховной Раде предложил активнее использовать инструмент выпуска ОВГЗ разной срочности - от 12 месяцев до 7 лет.

Наличные расчеты «урезали»

Результатом трехмесячного общественного обсуждения идеи ввести ограничение наличных расчетов до 150 тыс. грн стало утверждение данной нормы правлением НБУ. Новшество вступает в силу с 1 сентября текущего года. Замглавы Нацбанка Вера Рычаковская уверяет в непомерной полезности нововведения для ликвидности финансовой системы страны, так как прирост ресурсов в банках составит от 14 до 16 млрд грн в год, что в свою очередь увеличит ВВП приблизительно на 0,2%. Также, по ее словам, важным результатом станет «девалютизация», поскольку теперь через банк платежи будут проводиться в гривне. По ее словам, в ближайшее время регулятор не планирует снижать установленный порог, поскольку еще не уверен в наличии достаточной инфраструктуры для осуществления безналичных платежей.

Говоря о комиссии банков за проведение безналичных операций, Рычаковская сообщила, что Нацбанк не располагает инструментами для ее ограничения, но высокая конкуренция на рынке не позволит финучреждениям завышать тарифы. К слову, осуществление платежей возможно через 175 зарегистрированных в стране банков и порядка 20 небанковских финансовых учреждений, имеющих лицензию Нацфинуслуг на осуществление денежных переводов.

УНИАН опросил представителей нескольких крупнейших банков относительно готовности инфраструктуры и уровня возможной комиссии при покупке, к примеру, квартиры или машины. По итогам опроса можно сделать вывод, что вариантов для проведения таких платежей у банков более чем достаточно - начиная от простого перевода и заканчивая открытием счетов обоими сторонами сделки. Что касается тарифов, то вопреки заявлениям чиновников, они пока не изменились, клиенту придется заплатить те же 0,5% - 2,0% от суммы сделки, либо за перевод, либо за снятие наличности, либо за то и другое. В то же время, некоторые из опрошенных банков установили дифференцированный размер комиссии, в соответствии с которым процент комиссии снижается по мере роста суммы платежа, а также предлагают своим клиентам разнообразные льготные программы. Например, если продавец квартиры положит полученные деньги на депозит на 1 месяц, то с учетом начисленных процентов по истечении срока депозита он ничего не потеряет на комиссионных.

Традиционная дефляция в годовом выражении

Согласно данным Госстата, по итогам мая цены сдвинулись с мертвой точки, как и прогнозировали эксперты. Инфляция составила 0,1% по сравнению с апрелем и 0,2% - с начала года. Больше всего подорожали овощи (4%), сахар (2,7%), фрукты (1,5%), автодорожный пассажирский транспорт (0,8%), транспортные услуги (0,6%), алкогольные напитки и табачные изделия (0,6%). Продолжают дешеветь яйца (16,8%), молоко (2,3%), сыр и творог (0,5%), а также снизились цены на железнодорожный пассажирский транспорт (1,4%), топливо и масла (0,8%), горячую воду и отопление - на 0,5%. В то же время, в годовом выражении Госстат продолжает фиксировать дефляцию, которая в мае составила 0,4%.

Также Госстат обнародовал статистику по базовой инфляции (без учета изменения цен на продовольствие и энергоносители) - 0% за месяц и 0,2% - в годовом выражении, при этом с начала года зафиксирована дефляция 0,3%.

Напомним, госбюджет на 2013 год рассчитан на показатели годовой инфляции (декабрь к декабрю) 4,8%.

Как полагает руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко, в летние месяцы в Украине может быть зафиксирована инфляция на уровне 0-0,2% или, даже, дефляция. Этому будет способствовать низкая деловая активность, сезонность и отсутствие экономического роста. По мнению эксперта, тормозить рост инфляции в текущем году будет, в первую очередь, рынок труда. Так, уровень безработицы среди экономически активного населения Украины в возрасте 15-70 лет по итогам года может повыситься до 7,8% против 7,6% в начале года. В тоже время, темпы роста номинальных доходов населения последние несколько месяцев остаются невысокими. На стороне низкой инфляции также выступают хорошие прогнозы по урожаю, негативная динамика на мировых товарно-сырьевых рынках и низкое инфляционное давление в глобальной экономике.

«Значительных причин для ускорения инфляции в Украине ближайшие три месяца нет. Осенью на фоне ускорения роста национальной экономики и доходов населения темпы инфляции, скорее всего, повысятся, но незначительно. Ключевым фактором, определяющим инфляцию в этом году, станет стоимость услуг ЖКХ: если произойдет их повышение, инфляционное давление повысится. По итогам года инфляция может составить 3,0-4,3%», – прогнозирует Ивченко.

Главный экономист финансовых рынков «Креди Агриколь Банка» Александр Печерицын считает, что основная причина дефляции - жесткая монетарная политика Нацбанка, начиная со второй половины 2012 года, а также продолжающийся до сегодняшнего дня административный контроль цен и «замораживание» коммунальных тарифов. «Динамика инфляции в ближайшее время будет зависеть от желания правительства следовать рекомендациям МВФ и повышать тарифы на энергоресурсы. Мы ожидаем, что этого не произойдет в ближайшие 2-3 месяца, и летом негативная динамика цен будет очевидной. В то же время, более мягкая монетарная политика и постепенное повышения ряда коммунальных тарифов могут ускорить рост цен, и по завершению года мы ожидаем инфляцию около 3,5%», - подчеркнул эксперт.

Еще один финансовый негатив прошедшей недели - золотовалютные резервы Национального банка в мае снизились на 2,8%, или на 697 млн долл., и на 1 июня составили 24,541 млрд долл. С начала 2013 года ЗВР сократились на 0,02%, или на 5 млн долл.

Кроме того, Нацбанк с 10 июня т.г. снизит учетную ставку до 7,0% с 7,5%. Учетная ставка не менялась с 23 марта 2012 года. Регулятор объяснил свои действия следующим образом: «Проанализировав динамику макроэкономических и монетарных показателей в текущем году, правление Национального банка Украины отмечает продолжение позитивных тенденций в развитии монетарной сферы. В мае 2013 года прирост индекса потребительских цен в годовом выражении составил минус 0,4%. Показатель потребительской инфляции более года остается на отрицательном или близком к нулю уровне... Учитывая вышеизложенное, с целью закрепления позитивных тенденций в монетарной сфере, а также содействия процессам экономического развития... правление Национального банка постановляет установить с 10 июня 2013 года учетную ставку в размере 7,0% годовых».

Хочется верить, что предпринятое является результатом «позитивных тенденций».

Между тем, аналитики на фоне решения НБУ ожидают незначительный рост курса наличного доллара.

Ольга Гордиенко,

Олеся Сафронова,

Нана Черная (УНИАН)