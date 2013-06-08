Южная Корея и КНДР договорились провести переговоры.

Как передает РИА «Новости», Южная Корея приняла предложение КНДР провести переговоры на рабочем уровне в ближайшее воскресенье, 9 июня, но настаивает на проведении встречи в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне, где в 1953 году было подписано Корейское соглашение о перемирии, сообщило в пятницу агентство Ренхап.

Встреча представителей руководства Южной Кореи и КНДР стала возможна после того, как накануне было обнародовано заявление представителя северокорейского Комитета за мирное объединение Кореи, в котором содержалось предложение к Сеулу провести официальные переговоры относительно экономического сотрудничества, а также о возобновлении туристических поездок южнокорейцев в курортную зону в Кымгансане.

Правительство Южной Кореи, в свою очередь, приняло предложение Пхеньяна и выступило с ответным предложением о проведении встречи на министерском уровне 12 июня. Международные СМИ не исключают, что встреча в ближайшее воскресенье может предшествовать диалогу на министерском уровне, но официального решения пока вынесено не было.

Также стало известно, что КНДР вновь открыла канал связи с Южной Кореей в Пханмунджом, закрытый с марта текущего года из-за резкого обострения обстановки на Корейском полуострове.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в марте этого года после начала широкомасштабных военных учений США и Южной Кореи в районе Корейского полуострова. Власти КНДР заявили, что в случае военной провокации ответят по "законам военного времени". Северокорейское руководство также закрыло совместную корейскую индустриальную зону Кэсон, где работали около 900 южнокорейских сотрудников и 53 тысячи граждан КНДР.