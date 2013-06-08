МИД начало оформление и выдачу украинцам биоматематических загранпаспортов

Министерство иностранных дел и зарубежных дипломатических учреждений Украины начали оформление и выдачу гражданам Украины, которые постоянно проживают или временно находятся за рубежом, биоматематических паспортов гражданина Украины для выезда за границу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД.

Как отмечают в ведомстве, оформление и выдача паспортов начато в рамках выполнения Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины и в рамках реализации Закона Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус».

Первыми биоматематические паспорта уже на будущей неделе смогут получить граждане Украины, которые подали ходатайство об оформлении паспортов в Посольстве Украины в Молдове и Консульстве Украины в Бельцах.

«В ближайшее время все изготовленные паспорта нового образца будут переданы в дипломатические учреждения Украины за рубежом для выдачи гражданам Украины», - отметили в ведомстве.

На сегодняшний день 90 дипломатических учреждений Украины обеспечены необходимым оборудованием для оформления паспортов нового образца.