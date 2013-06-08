Американский эксперт: ЕС выставил Украине слишком суровые требования

Научный сотрудник Атлантического совета США Адриан Каратницкий считает, что Европейский Союз выставил Украине слишком суровые требования по поводу подписания Соглашения об ассоциации.

По его мнению, ошибочным является условие, при котором подписание соглашения зависит от освобождения экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, передает Польское радио.

Каратницкий выразил мнение, что Президент Украины Виктор Янукович «ведет игру, балансирует между условиями ЕС и требованиями внутренней украинской политики. Он надеется, что ЕС уступит первым».

По мнению Каратницкого, Янукович никогда не согласится на вступление Украины в Таможенный союз.

«В этой организации все принципы устанавливает фактически Россия. (...) Украина не пойдет на ограничение своего суверенитета. Во-вторых – украинские олигархи будут против, опасаясь российского капитала и российских олигархов», – сказал Каратницкий.

По мнению эксперта, «У Украины нет выбора: интеграция с Европой или с Россией», а может выбирать только между «интеграцией с ЕС или теневой зоной, что было бы наихудшим».

Как сообщал УНИАН, 15 мая Европейская комиссия приняла проект решения Совета Европейского Союза о подписании Соглашения об ассоциации с Украиной. Однако подписание состоится лишь при условии создания Киевом необходимых политических предпосылок.

Украина и ЕС начали переговоры о новом соглашении в 2007 года. 30 марта 2012 года стороны парафировали Соглашение об ассоциации и глубокой и всесторонней зоне свободной торговли.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил вывод по Украине, в котором выразила готовность подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе в ноябре 2013 года при условии, что Киев продемонстрирует решительные действия и существенный прогресс в реформировании избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжении реформ.

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