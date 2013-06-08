Убытки Одессы от урагана составили 23 млн грн

В результате урагана, который бушевал в Одессе 31 мая, по предварительным данным, сумма нанесенного ущерба только объектам коммунальной собственности составляет более 23 млн грн.

Об этом в ходе внеочередного заседания исполнительного комитета Одесского городского совета 7 июня заявил мэр Одессы Алексей Костусев, сообщили УНИАН в управлении информации горсовета.

«По предварительным данным, сумма нанесенного ущерба только по объектам коммунальной собственности составляет более 23 млн грн, смыто песка с коммунальных пляжей на 1 млн грн… Без электроснабжения оказалось 1,5 тыс. жилых домов. 90% контактной сети городского электротранспорта было повреждено, а на огромных участках она была полностью уничтожена», — сказал Костусев.

По его словам, были повреждены 1,344 тыс. объекта коммунальной собственности, в числе которых – 1,285 тыс. - объекты ЖКХ и 59 - социально-культурной сферы, повалены, уничтожены или серьезно повреждены порядка 4 тыс. деревьев.

Сотрудники ЖКСов продолжают убирать свои территории от последствий стихии, сообщили в горсовете.

«Более 150 человек ЖКС «Вузовский» 7 июня работали на улицах Костанди, Люсдорфской дороге и Фонтанской дороге. Более 160 человек ЖКС «Черноморский» - на улицах Львовской, Долгой и Дача Ковалевского. В помощь им были направлены 40 военнослужащих. Работала одна вышка и 18 машин.

Силами КП «Горзелентрест» произведена большая работа по распилу и уборке упавших деревьев и веток, в процессе ликвидации последствий урагана задействованы практически все работники предприятия.

В диспетчерскую службу КП «Одесгорсовет» поступило 650 заявок о повреждении сетей наружного освещения. Коммунальным предприятием уже устранено 441 повреждение, из 18 упавших опор 8 – вывезено.

В результате стихии оказались поврежденными некоторые бюветные комплексы и фонтаны.

Кроме того, в управлении горсовета добавили, что 7 июня после сильного дождя была оперативно произведена чистка колодцев ливневой канализации.

Как сообщал УНИАН, в Одессе 38 человек получили травмы различной степени тяжести во время разбушевавшейся стихии вечером 31 мая. Семеро из них были госпитализированы. Во время непогоды погиб 48-летний мужчина – он получил смертельный удар током.

7 июня сильный дождь залил центр Одессы и Фонтан.

Некоторые улицы основательно подтопило, в центре города из-за дождя практически остановилось уличное движение.