Завтра в некоторых областях Украины местами пройдут дожди, днем будет жарко.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 9 июня осадки ожидаются только в Крыму, а днем и в западных и южных областях, а также на севере Украины местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, днем 24-29°; в горных районах ночью 7-12°, днем 13-18°.

В Киевской области завтра ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°.

В столице ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 26-28°.

8 июня температура воды составила в Черном море 18-22°, Азовском море 21-23°; в Днепре возле Киева 22°.